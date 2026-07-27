"Ekstremalny wybór". Pierwszy taki przypadek w historii

Zmiana na Downing Street. Pierwsze słowa nowego premiera Wielkiej Brytanii Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Dodał, że gaj na Wyspach należy do najdalej wysuniętych na północ komercyjnych upraw oliwek.

"Ekstremalny wybór"

David Hoyles, rolnik, którego rodzina uprawia ziemię na farmie w Long Sutton od ponad 200 lat, przeznaczył pod oliwki 10 ha gruntów.

- Wcześniej zastanawialiśmy się nad winogronami, ale nie są odpowiednią uprawą dla naszej gleby. Oliwki to dość ekstremalny wybór, ale ostatecznie na nie się zdecydowaliśmy - powiedział.

Przełom w brytyjskim rolnictwie

Brytyjski ekologiczny portal Envirolink uznał, że uprawa w Lincolnshire stanowi ważny kamień milowy w brytyjskim rolnictwie.

Drzewa oliwne, które kiedyś uważano za niemożliwe do uprawy komercyjnej w chłodniejszym klimacie Anglii, mogą teraz stanowić realną alternatywną uprawę, gdy temperatury stopniowo rosną, a wzorce pogodowe się zmieniają - stwierdził portal.