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Transport zboża wznowiony. Jest zgoda Rosji

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morze czarne statek shutterstock_2600765719
Rosja zaatakowała Kijów rakietami balistycznymi
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Rosyjskie władze zgodziły się na transport przez Morze Azowskie zboża przeznaczonego na eksport - donosi Reuters. Transport tą trasą wstrzymany był od 10 lipca ze względów bezpieczeństwa.

Zgodnie z informacją przekazaną przez Reutera - na podstawie siedmiu branżowych źródeł - zezwolenie na transport zbóż przez Morze Azowskie i dalej Cieśninę Kerczeńską na Morze Czarne, będzie na razie obowiązywać do 15 listopada. Statki handlowe płynące przez Morze Czarne mają mieć ochronę marynarki wojennej.

Wzajemne ataki w obszarze mórz

Od początku lipca transport przez Morze Czarne, przede wszystkim eksport zbóż, pozostaje sparaliżowany z powodu wzajemnych, ukraińskich i rosyjskich ataków. Formalnie tranzyt drogą morską nie został wstrzymany, ale został ograniczony do minimum. 

Ukraińcy prowadzili ostrzał rosyjskich celów w obrębie Półwyspu Krymskiego, Mórz Czarnego i Azowskiego, a także rosyjskich linii komunikacyjnych na okupowanych terytoriach Ukrainy. Rosja z kolei atakowała statki handlowe zmierzające do ukraińskich portów.  Wzajemne ataki zmusiły oba kraje do poszukiwania alternatywnych szlaków transportowych, co negatywnie wpłynęło na dochody ze sprzedaży zbóż. Rosja i Ukraina należą do czołowych eksporterów tego produktu.

Źródło: PAP
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Tagi:
UkrainaRosjaWojna w Ukrainie
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