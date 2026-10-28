Transport zboża wznowiony. Jest zgoda Rosji

Rosja zaatakowała Kijów rakietami balistycznymi Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Zgodnie z informacją przekazaną przez Reutera - na podstawie siedmiu branżowych źródeł - zezwolenie na transport zbóż przez Morze Azowskie i dalej Cieśninę Kerczeńską na Morze Czarne, będzie na razie obowiązywać do 15 listopada. Statki handlowe płynące przez Morze Czarne mają mieć ochronę marynarki wojennej.

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Wzajemne ataki w obszarze mórz

Od początku lipca transport przez Morze Czarne, przede wszystkim eksport zbóż, pozostaje sparaliżowany z powodu wzajemnych, ukraińskich i rosyjskich ataków. Formalnie tranzyt drogą morską nie został wstrzymany, ale został ograniczony do minimum.

Ukraińcy prowadzili ostrzał rosyjskich celów w obrębie Półwyspu Krymskiego, Mórz Czarnego i Azowskiego, a także rosyjskich linii komunikacyjnych na okupowanych terytoriach Ukrainy. Rosja z kolei atakowała statki handlowe zmierzające do ukraińskich portów. Wzajemne ataki zmusiły oba kraje do poszukiwania alternatywnych szlaków transportowych, co negatywnie wpłynęło na dochody ze sprzedaży zbóż. Rosja i Ukraina należą do czołowych eksporterów tego produktu.