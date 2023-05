Tak Rosjanie unikają sankcji. Analitycy piszą o "eurazjatyckim objeździe"

"Eurazjatycki objazd"

Jednocześnie ormiański eksport układów scalonych do Rosji wzrósł do 13 mln dolarów w 2022 r. z mniej niż 2 tys. w 2021 r. Podobny obraz wyłania się z obserwacji zachodnich dostaw laserów do Kirgistanu i przyrządów pomiarowych, w tym narzędzi do sprawdzenia napięcia i mocy, do Uzbekistanu. Oba kraje odnotowały wzrost eksportu do Rosji. "Nowa droga handlu pozwala Moskwie na położenie rąk na zachodniej technologii, którą z trudem zdobywa gdzie indziej. Takie technologie są kluczowe dla prowadzenia przez Rosję wojny z Ukrainą" - podkreśla "WSJ". Eksporty zachodnich artykułów gospodarstwa domowego poprzez kraje Azji Środkowej i Kaukazu również wzrósł. Zachodni przedstawiciele władz powiedzieli "WSJ", że Rosja rozbiera część urządzeń, aby wydobyć chipy. W ubiegłym roku, po tym, jak import zmywarek z UE do Uzbekistanu odnotował wzrost, eksport tych urządzeń z Uzbekistanu do Rosji wzrósł do 10,6 mln dolarów z ok. 90 tys. dolarów w 2021 r.