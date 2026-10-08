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Odwołane loty i opóźnienia. Seria eksplozji w stolicy Arabii Saudyjskiej

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Wybuch na lotnisku w Rijadzie
Dym obok lotniska w Rijadzie (19 września 2026 roku)
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Reuters
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Wspierani przez Iran jemeńscy rebelianci Huti ponownie zaatakowali w czwartek Międzynarodowe Lotnisko im. Króla Chalida w Rijadzie - poinformowała saudyjska obrona cywilna w serwisie X. Uszkodzone zostały również budynki przedszkola i placówki medycznej w mieście.

Samolot saudyjskiego przewoźnika państwowego Saudia został poważnie uszkodzony w wyniku pożaru na lotnisku w Rijadzie - podał Reuters, powołując się na informacje od trzech osób zaznajomionych ze sprawą.

Zawieszone i opóźnione loty

Na lotnisku, gdzie w ostatnich dniach przewoźnicy jak Air France i Lufthansa odwoływali rejsy, tablice pokazują opóźnienia i anulacje lotów. 

Rzecznik Lufthansy powiedział w czwartek agencji Reuters, że linie te zawieszą loty do Rijadu do 16 października włącznie z powodu aktualnej sytuacji na Bliskim Wschodzie. Air India odwołała loty do i z Rijadu do niedzieli.

"Będziemy wdzięczni za skontaktowanie się przez Państwa z liniami i potwierdzenie statusu lotu przed udaniem się na lotnisko" - napisał międzynarodowy port lotniczy w Rijadzie na X.

Stało się to dzień po tym, jak władze królestwa poinformowały, że w wyniku ataku na lotnisko zginęła jedna osoba, a kilka zostało rannych.

Widoczny dym nad lotniskiem

Serwis monitorujący ruch lotniczy Flightradar24 poinformował w czwartek po południu na platformie X, że międzynarodowe lotnisko im. Króla Chalida w Rijadzie zostało ponownie zamknięte.

"Ostatnie lądowanie miało miejsce ponad 80 minut temu. Ostatni start ponad 90 minut temu" - przekazał serwis około godziny 13.

Według świadka, z którym rozmawiała agencja Associated Press, na miejsce skierowano straż pożarną i służby ratunkowe, a nad lotniskiem widoczny był dym. Rozmówca zastrzegł anonimowość, ponieważ nie był upoważniony do kontaktów z mediami.

Jak dodał, wstrzymano wszystkie odloty, a pasażerom polecono pozostawić odprawione bagaże i opuścić terminale. Nie było od razu jasne, ile lotów zostało zakłóconych.

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TVN24

Natychmiastowa reakcja rynku ropy

Eksplozje natychmiast odbiły się na rynkach i cenach ropy naftowej. Notowania surowca ponownie wzrosły.

Wspierani przez Iran rebelianci Huti z sąsiedniego Jemenu przyznali się do przeprowadzenia kolejnego ataku na międzynarodowe lotnisko im. Króla Chalida. Twierdzili, że pocisk balistyczny spowodował szkody, jednak nie przedstawili żadnych dowodów na poparcie tych słów. Władze Arabii Saudyjskiej nie odniosły się od razu do tych doniesień.

Rzecznik dowodzonej przez Arabię Saudyjską koalicji walczącej z Hutimi, gen. Turki al-Malki, poinformował, że obrona przeciwlotnicza przechwyciła i zniszczyła dwa pociski balistyczne wystrzelone przez Hutich w kierunku Rijadu oraz kolejny pocisk skierowany na Khamis Muszajt, miasto położone w południowo-zachodniej części kraju, przy granicy z Jemenem.

Ostrzeżenia Huti

Huti wielokrotnie przyznawali się w ostatnich dniach do ataków na saudyjskie lotniska, obiekty wojskowe i infrastrukturę naftową. W czwartek nad ranem rebelianci po raz "ostatni" ostrzegli światowe linie lotnicze przed możliwymi konsekwencjami korzystania z saudyjskiej przestrzeni powietrznej, którą określili jako obszar swoich działań wojskowych.

W nowym komunikacie Huti wezwali również mieszkańców Arabii Saudyjskiej do trzymania się z dala od instalacji naftowych, które - jak zaznaczyli - "stanowią cele dla naszych sił". Jest to element blokady, którą rebelianci niedawno ogłosili wobec największego eksportera ropy na świecie.

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Środowe ataki na lotniska w Rijadzie i Abha

W środę saudyjskie władze poinformowały, że ataki na lotniska w Rijadzie i Abha, do których przyznali się Huti, doprowadziły do śmierci trzech osób. Były to pierwsze ofiary śmiertelne od czasu rozpoczęcia przez Arabię Saudyjską i sprzymierzone siły jemeńskie dużej ofensywy lądowo-powietrznej przeciwko rebeliantom.

Celem ofensywy jest odzyskanie terenów zajętych miesiąc temu przez Hutich na zachodnim wybrzeżu Jemenu nad Morzem Czerwonym oraz w rejonie cieśniny Bab al-Mandab. Obecność rebeliantów w tej strategicznej cieśninie stanowi zagrożenie dla kluczowego szlaku żeglugowego, będącego alternatywą dla cieśniny Ormuz, gdzie ruch morski został ograniczony z powodu irańskich ataków na statki.

Pakistan i Turcja rozważają wsparcie

Śmiertelne ataki w Arabii Saudyjskiej spotkały się z potępieniem ze strony wielu państw, m.in. Wielkiej Brytanii, Indii oraz Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Rośnie przy tym obawa przed dalszą eskalacją konfliktu.

Minister spraw zagranicznych Turcji Hakan Fidan oświadczył, że Turcja i Pakistan analizują możliwość udzielenia Arabii Saudyjskiej wsparcia w zakresie obrony przeciwlotniczej, walki elektronicznej oraz pomocy technicznej w ramach trójstronnego porozumienia. Podkreślił jednocześnie, że współpraca ma charakter wyłącznie obronny.

- Turcja nie będzie wysyłać wojsk na terytorium innego państwa w celu przeprowadzenia ataku - powiedział Fidan, dodając, że Ankara stara się rozwiązać problem drogą dyplomatyczną. Arabia Saudyjska zabiega o wsparcie swoich sojuszników, w tym Stanów Zjednoczonych, w obliczu nasilających się ataków Hutich.

Pakistańskie ministerstwo informacji przekazało w czwartek, że właściwe instytucje podadzą szczegóły ewentualnego zaangażowania wojskowego, jeśli będzie to konieczne.

Źródło: PAP, CNN
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Tagi:
Arabia SaudyjskaHutiKonflikt na Bliskim Wschodzie
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