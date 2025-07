"Eksplozja" liczby małych paczek. "Taka skala obciążyłaby każdy system"

Michael McGrath, komisarz Unii Europejskiej do spraw ochrony konsumentów, stwierdził, że jest zaniepokojony liczbą małych przesyłek, które codziennie napływają do Unii Europejskiej - głównie z Chin. Wskazał przy tym na zagrożenia dla bezpieczeństwa konsumentów oraz uczciwej konkurencji na rynku.

- Doświadczyliśmy eksplozji liczby małych paczek importowanych do UE – powiedział McGrath w rozmowie z European Newsroom w Brukseli. Jak dodał, w 2023 roku do UE trafiło aż 4,6 miliarda takich przesyłek, co oznacza średnio 12 milionów dziennie. - Taka skala obciążyłaby do granic możliwości każdy system – zaznaczył.