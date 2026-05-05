Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Eksperci: otwarcie cieśniny Ormuz nie zakończy kryzysu

|
Ormuz – cieśnina
Statki na wodach w pobliżu cieśniny Ormuz. Widok z omańskiego Muhafazat Musandam
Źródło: Reuters
Nawet po ponownym otwarciu cieśniny Ormuz, pełne przywrócenie produkcji ropy w regionie zajmie co najmniej siedem miesięcy - oceniła firma analityczna S&P Global, cytowana przez CNN. Zdaniem ekspertów kryzys energetyczny, wywołany konfliktem na Bliskim Wschodzie, może utrzymywać się nawet do 2027 roku.

"Nawet po ponownym otwarciu Ormuzu pełne odtworzenie produkcji wydobywczej zajmie co najmniej siedem dodatkowych miesięcy" - ostrzegła S&P Global we wtorkowym raporcie.

Co istotne, przedstawiony szacunek może okazać się zbyt optymistyczny. Raport nie zakłada bowiem trwałych uszkodzeń infrastruktury energetycznej ani zakłóceń w łańcuchach dostaw.

Kryzys potrwa dłużej

W praktyce proces odbudowy może potrwać znacznie dłużej, w zależności od skali zniszczeń portów, rurociągów, terminali załadunkowych i innych obiektów w regionie Zatoki Perskiej.

"Im dłużej cieśnina pozostaje zamknięta, tym bardziej prawdopodobne, że kryzys podażowy przeciągnie się do końca 2026 roku, a nawet do 2027 roku" - podsumowali eksperci S&P Global.

"Jeśli zaatakujecie...". Szef Pentagonu nie przebiera w słowach
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Jeśli zaatakujecie...". Szef Pentagonu nie przebiera w słowach

TVN24

Tło konfliktu

Wojna na Bliskim Wschodzie rozpoczęła się 28 lutego od nalotów Izraela i USA na Iran. Teheran odpowiedział atakami zarówno na Izrael, jak i na arabskie państwa regionu Zatoki Perskiej, w tym na położone tam amerykańskie bazy wojskowe i obiekty cywilne, takie jak lotniska i instalacje petrochemiczne. Iran zablokował również swobodną żeglugę przez cieśninę Ormuz, wstrzymując tym samym eksport ropy naftowej z Bliskiego Wschodu.

Od 8 kwietnia w wojnie obowiązuje rozejm, który został następnie przedłużony przez prezydenta USA Donalda Trumpa. Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt podkreśliła w drugiej połowie kwietnia, że Trump nie wyznaczył daty końca zawieszenia broni.

OGLĄDAJ: TVN24
pc

TVN24
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: CNN

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

Udostępnij:
Tagi:
Cieśnina OrmuzKonflikt na Bliskim Wschodzie
Bartłomiej Ciepielewski
Bartłomiej Ciepielewski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
Michael Burry
Legendarny inwestor sprzedaje akcje firmy po zuchwałej próbie przejęcia
Pieniądze
Oslo, Norwegia
Norwegowie mają dość. Strajk objął cały kraj
Ze świata
tesla shutterstock_2592566341
Kiedy puścisz kierownicę Tesli w Europie? Firma walczy o zgodę
Moto
shutterstock_2594879757
Sprawdzą modele przed ich premierą. Rząd USA ma nową umowę
Tech
Kalkulator kredyt pieniądze rachunki opłaty
Co z inflacją? Tak Polacy widzą najbliższy rok
Z kraju
Coinbase
Giełda kryptowalut tnie etaty. Zwolnienia obejmą kilkaset osób
Pieniądze
Linie lotnicze reagują na koronawirusa
Mniej połączeń, droższe bilety. Przewoźnicy zaciskają pasa
Turystyka
Szłapka
Rząd przyjął projekt ustawy o osobistych kontach inwestycyjnych
Pieniądze
Sztuczna inteligencja
Ten instytut będzie chronił dzieci. Wśród darczyńców OpenAI
Tech
giełda notowania
Miliony na giełdach, ale bez euforii. Europejskie debiuty czekają na ożywienie
Rynki
bitcoin shutterstock_1101721358
Bitcoin najdroższy od trzech miesięcy
Rynki
Farma wiatrowa w Kamieńsku
Majówka pod znakiem OZE. Weekendowe rekordy
Z kraju
kaucja automat system kaucyjny shutterstock_2740560899
Kaucja prosto do aplikacji. Znana sieć wprowadza nowy system zwrotów
Handel
Donald Tusk
Tusk: nie mogą już dłużej udawać głupich
Z kraju
Paliwo, stacja benzynowa
Tyle będzie kosztowało paliwo w środę
Moto
Ministerstwo Sprawiedliwości
Ministerstwo Sprawiedliwości zawiesza znanego syndyka
Z kraju
shutterstock_2117581991
"Kluczowy może się okazać lipiec". Jaka będzie decyzja RPP?
Z kraju
AdobeStock_359790855
Nowy sposób inwestowania bez podatku. Co warto wiedzieć o OKI?
Pieniądze
lng gaz tankowiec terminal gazowy shutterstock_2405813573
Ceny gazu w górę. Europa obawia się eskalacji
Rynki
ropa pole naftowe shutterstock_678829744
Ceny ropy w dół, ale obawy nie znikają
Rynki
shutterstock_2622625347
Ruszą zwroty ceł Trumpa. Termin już jest znany
Ze świata
Mikrokawalerki zalewają rynek nieruchomości (zdj. ilustracyjne)
Ceny mieszkań a średnie pensje. W którym mieście jest najdrożej?
Nieruchomości
paliwo.jpg
Ceny paliw we wtorek. Ile zapłacimy na stacjach?
Moto
Zondacrypto
Media: KNF alarmowała wcześniej. Co się stało ze śledztwem?
Z kraju
Samsung
Pozostawił spadek wart dziesiątki miliardów. Taki podatek zapłaciła rodzina
Tech
Emmanuel Macron
Podatek od nadmiernych zysków. Macron wzywa Europę do działania
Ze świata
Wysypisko śmieci (zdj. ilus)
Gigantyczne emisje wysypiska. "Wpływ na cały świat"
Ze świata
Spirit Airlines
Gigant tanich lotów kończy działalność. "Pierwsza ofiara branży"
Turystyka
Urodzinowa trasa TVN24. Bielsko-Biała
TVN24 liderem oglądalności telewizji informacyjnych w Polsce
Z kraju
shutterstock_2523450553
Problemy amerykańskich restauracji. Winowajcą benzyna
Ze świata

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica