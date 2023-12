Dziennikarze mają być lepiej chronieni. Jest porozumienie

czytaj dalej

Jeżeli chodzi o budżet państwa, mamy dzisiaj bardzo poważny problem - powiedział w "Jeden na jeden" minister nauki Dariusz Wieczorek. W jego ocenie minister finansów Andrzej Domański "jest w najtrudniejszej sytuacji". - To, co nasi poprzednicy nam zostawiają, to jest absolutna tragedia - mówił poseł Nowej Lewicy.