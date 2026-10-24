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Ze świata

Churchill namalował go w 1948 roku. Teraz osiągnął zawrotną cenę

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Winston Churchill, "Amaryllis", 1948 rok
Musil: Wielka Brytania została postawiona pod ścianą
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Jordan Peck/Getty Images
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Namalowany w 1948 roku przez Winstona Churchilla obraz olejny "Amaryllis" został sprzedany na aukcji w Christie's. Dzieło ówczesnego premiera Wielkiej Brytanii osiągnęło wartość 716 tysięcy funtów, czyli około 3,7 miliona złotych. Całość uzyskanej kwoty zasili program promocji sztuki w miejscach publicznych.

Cena przebiła oczekiwania organizatorów, którzy szacowali, że nie przekroczy pół miliona funtów - ale nie zbliżyła się nawet do rekordu z 2021 r., kiedy "Wieża meczetu Koutoubia" - jedyne dzieło, jakie Churchill stworzył podczas II wojny światowej - zostało sprzedane za 8,3 mln funtów (ok. 43 mln złotych).

Polityk podarował "Amaryllis" - obraz przedstawiający tytułową lilię - swojej najmłodszej córce, która w latach 90. XX wieku przekazała go fundacji charytatywnej Churchill Fellowship. Organizacja wystawiła obraz na aukcję, aby dzięki uzyskanym środkom sfinansować program "Making Space for the Arts" ("Tworzenie przestrzeni dla sztuki"), służący wspieraniu wszelkich dziedzin sztuki w otwartych przestrzeniach publicznych.

Winston Churchill, "Amaryllis", 1948 rok
Winston Churchill, "Amaryllis", 1948 rok
Źródło zdjęcia: Jordan Peck/Getty Images

Churchill zamienił politykę na malarstwo

Churchill zaczął malować w 1915 r. Miał wówczas 40 lat i mógł uważać, że jego polityczna kariera dobiegła końca: proponowana przez niego operacja militarna, która miała wymusić kapitulację Imperium Osmańskiego, zakończyła się klęską i śmiercią 130 tys. żołnierzy. Po porażce pod Gallipoli Churchill stracił stanowisko Pierwszego Lorda Admiralicji, a prasa nazwała go "rzeźnikiem dardanelskim". Pozbawiony władzy, dręczony depresją i lękiem, chwycił za pędzel.

"Malarstwo okazało się dla mnie ratunkiem w najtrudniejszych chwilach" - wyznał po latach w książce "Malarstwo jako hobby".

Winston Churchill, "Wieża meczetu Koutoubia", namalowany podczas II wojny światowej
Winston Churchill, "Wieża meczetu Koutoubia", namalowany podczas II wojny światowej
Źródło zdjęcia: Justin Ng / Avalon/PHOTOSHOT/PAP/EPA

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Pasja twórcza stała się dla brytyjskiego męża stanu źródłem radości i wytchnienia od stresów. Ostatecznie stworzył ponad 550 obrazów. Utrzymywał, że malowanie pomogło mu wyostrzyć zmysł wzroku, a także rozwinąć zdolność obserwacji i poprawić pamięć.

Źródło: PAP
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Tagi:
AukcjamalarstwoWielka Brytania
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