Ze świata

Dwudniowy paraliż transportu w Niemczech. Ruszył ogromny strajk

Niemcy, strajk pracowników transportu
Protest pracowników pod bramą główną Koksowni Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej
Źródło: TVN24
To już druga fala protestów pracowników transportu w tym miesiącu. Niemiecki związek zawodowy Verdi rozpoczął w piątek 48-godzinną przerwę w pracy. Utrudnienia dotkną prawie wszystkich krajów związkowych i największych metropolii, w tym Berlina. Pracownicy oczekują krótszego czasu pracy i wyższych dodatków.

Niemal w całych Niemczech rozpoczął się w piątek nad ranem 48-godzinny strajk ostrzegawczy w transporcie publicznym - poinformowała agencja dpa, cytując przedstawiciela związku zawodowego Verdi, organizatora protestu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Kolejny strajk w tym miesiacu

To już drugi protest pracowników transportu publicznego w tym miesiącu w Niemczech. Pierwszy, 24-godzinny strajk ostrzegawczy odbył się 2 lutego i niemal całkowicie sparaliżował komunikację publiczną w znacznej części kraju.

Niemcy, strajk pracowników transportu
Niemcy, strajk pracowników transportu
Źródło: PAP/EPA/CLEMENS BILAN

Kolejny protest związku Verdi, który ma zwiększyć presję w trwających negocjacjach płacowych dotyczących prawie 100 tys. pracowników, objął niemal wszystkie kraje związkowe RFN, z wyjątkiem Dolnej Saksonii. Nie wiadomo na razie, czy strajk obejmie także Badenię-Wirtembergię.

Strajk obejmie również Berlin

Strajk rozpoczął się w piątek nad ranem i potrwa tym razem 48 godzin. Spodziewane są poważne zakłócenia, głównie pierwszego dnia, w kursowaniu pociągów miejskich, autobusów i tramwajów, także w największych ośrodkach miejskich, w tym w Berlinie.

Związkowcy domagają się skrócenia tygodniowego czasu pracy, także w systemie zmianowym, wydłużenia okresów odpoczynku oraz wyższych dodatków za pracę w nocy i w weekendy.

Opracował Wiktor Knowski/ams

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: EPA

NiemcyTransportStrajk
