Statki pod polską banderą budują Nord Stream 2. "Podjęliśmy decyzję, aby rozpocząć procedurę wyrejestrowania"

- Te dwa statki są własnością niemieckiego armatora; pływają pod polską banderą. Zostały one zarejestrowane w Izbie Morskiej w Gdańsku. Pracują one przy projekcie Nord Stream 2 - powiedział w piątek wiceminister infrastruktury.

"Przeanalizowaliśmy wszystkie dokumenty"

- Nas nie interesuje, co oni wożą, co oni robią dopóty, dopóki nie zagraża to interesom ekonomicznym naszego kraju. A te dwie jednostki zintensyfikowały w ostatnim czasie swoje prace przy projekcie Nord Stream 2. Od piątku te dwa statki nie powinny pojawić się na naszych wodach. W innym przypadku, zastrzegamy sobie prawo do ich zatrzymania celem przeprowadzenia inspekcji - powiedział wiceminister.