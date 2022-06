"Inwestorzy walczą o przetrawienie". Duże spadki na Wall Street

Spadki na Wall Street

- Przekonanie, że istnieje możliwość miękkiego lądowania to kpina. Chociaż zacieśnianie polityki monetarnej aż do możliwości wystąpienia recesji to nie jest łatwe zadanie, Rezerwa Federalna musi wskazać chęć podniesienia stóp procentowych o ponad pół punktu procentowego na nadchodzących posiedzeniach, jeśli inflacja nadal będzie zaskakiwać w górę - wskazywała Danielle DiMartino Booth, główny strateg Quill Intelligence.

- Chociaż Fed nie może powiedzieć, że musi spowodować tymczasowe wstrzymanie tworzenia miejsc pracy, w zasadzie to jest to, co muszą zrobić, jeśli mają teraz odzyskać kontrolę nad inflacją. Gdy patrzy się na prognozy dotyczące stóp proc. w USA, to widać, że warto zająć długie pozycje USD – powiedział Richard Kelly, analityk z TD Securities.