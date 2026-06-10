Ze świata Duże dostawy do Europy. Saudyjski eksport paliwa rośnie Oprac. Alicja Skiba |

Trzy niszczyciele Marynarki Wojennej USA wypłynęły z cieśniny Ormuz pod ostrzałem Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Shady Alassar/Anadolu/PAP

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Dane firmy Kpler pokazują, że import paliwa lotniczego do Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii z saudyjskiego portu Janbu nad Morzem Czerwonym wyniósł w pierwszym tygodniu czerwca 118 tys. baryłek dziennie, czyli najwięcej od sierpnia 2025 roku. Z kolei Vortex oszacował przepływ przez pierwsze dni tego miesiąca na poziomie 140 tys. baryłek dziennie.

Według Kplera największy miesięczny eksport odnotowano w styczniu, kiedy wysyłano 77 tys. baryłek dziennie.

Kryzys w wyniku wojny na Bliskim Wschodzie

W 2025 r. Bliski Wschód był głównym dostawcą paliwa lotniczego do Europy - przez cieśninę Ormuz eksportowano ok. 300 tys. baryłek dziennie. Dane Kplera pokazują, że całkowity import Europy w ubiegłym roku - przy włączeniu dostaw z Indii, Nigerii i Stanów Zjednoczonych - wyniósł średnio 550 tys. baryłek dziennie.

Cieśnina Ormuz, która jest jedną z najważniejszych dróg transportu paliw, pozostaje zablokowana od momentu wybuchu wojny pomiędzy USA i Izraelem a Iranem. Dlatego kraje Półwyspu Arabskiego szukają nowych tras, a Arabia Saudyjska zwiększyła eksport przez port Janbu nad Morzem Czerwonym. Jeśli utrzyma się na stabilnym poziomie, pomoże Europie wypełnić lukę w imporcie paliwa lotniczego.

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