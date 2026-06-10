Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Duże dostawy do Europy. Mogą być wyższe niż przed wojną

|
Statek czeka na przepłynięcie przez Cieśninę Ormuz (08.04.2026)
Trzy niszczyciele Marynarki Wojennej USA wypłynęły z Cieśniny Ormuz pod ostrzałem
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Shady Alassar/Anadolu/PAP
Arabia Saudyjska może dostarczyć w czerwcu do Europy więcej paliwa lotniczego, niż w okresie, gdy cieśnina Ormuz była otwarta - wynika z danych firm monitorujących ruch statku Kpler i Vortex. Eksport saudyjski przez Morze Czerwone ma coraz większe znaczenie.

Dane firmy Kpler pokazują, że import paliwa lotniczego do Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii z saudyjskiego portu Janbu nad Morzem Czerwonym wyniósł w pierwszym tygodniu czerwca 118 tys. baryłek dziennie, czyli najwięcej od sierpnia 2025 roku. Z kolei Vortex oszacował przepływ przez pierwsze dni tego miesiąca na poziomie 140 tys. baryłek dziennie.

Według Kplera największy miesięczny eksport odnotowano w styczniu, kiedy wysyłano 77 tys. baryłek dziennie.

Trump zapowiada porozumienie z Iranem. Podaje termin
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Trump zapowiada porozumienie z Iranem. Podaje termin

TVN24

Kryzys w wyniku wojny na Bliskim Wschodzie

W 2025 r. Bliski Wschód był głównym dostawcą paliwa lotniczego do Europy - przez cieśninę Ormuz eksportowano ok. 300 tys. baryłek dziennie. Dane Kplera pokazują, że całkowity import Europy w ubiegłym roku - przy włączeniu dostaw z Indii, Nigerii i Stanów Zjednoczonych - wyniósł średnio 550 tys. baryłek dziennie.

Cieśnina Ormuz, która jest jedną z najważniejszych dróg transportu paliw, pozostaje zablokowana od momentu wybuchu wojny pomiędzy USA i Izraelem a Iranem. Dlatego kraje Półwyspu Arabskiego szukają nowych tras, a Arabia Saudyjska zwiększyła eksport przez port Janbu nad Morzem Czerwonym. Jeśli utrzyma się na stabilnym poziomie, pomoże Europie wypełnić lukę w imporcie paliwa lotniczego.

Większy import z USA i Nigerii

Europa zwiększyła zakupy tego rodzaju paliwa ze Stanów Zjednoczonych i Nigerii, które w maju wynosiły średnio ok. 200 tys. baryłek dziennie.

Międzynarodowa Agencja Energetyczna ostrzega, że Europa może zacząć odczuwać niedobory paliwa lotniczego w czerwcu.

USA zaatakowały Iran, zamieszki po ataku nożownika, jest kandydatka KO i PSL na prezydentkę Krakowa
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

USA zaatakowały Iran, zamieszki po ataku nożownika, jest kandydatka KO i PSL na prezydentkę Krakowa

najważniejsze informacje
OGLĄDAJ: TVN24
pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: Reuters
ZOBACZ TAKŻE:
27 min
Pokrowsk - reportaż Superwizjera
To prawdziwe piekło na ziemi. I najważniejszy cel ludzi Putina
TVN24
23 min
bojan smieci 3
Zakopują śmieci, zgarniają miliony. Kulisy mafii śmieciowej
TVN24
40 min
tymieniecka_wojtyla_scl
Alarmowała o pedofilii. Co zrobił papież?
Tajemnica korespondencji
Udostępnij:
Tagi:
Arabia SaudyjskaKonflikt na Bliskim WschodzieCieśnina OrmuzPaliwo
Alicja Skiba
Alicja Skiba
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
pap_20250220_1UK
Nowe skanery na Lotnisku Chopina już wkrótce. Pomogą znieść limit płynów
Turystyka
ropa naftowa
Na rynku ropy niespokojnie. "Nadal jest chęć porozumienia"
Rynki
Kuba, Hawana
70 procent kraju bez prądu. Ludzie wychodzą na ulice
Ze świata
lotto kupon pieniadze pln shutterstock_1760323928_1_1
Główna wygrana w Lotto Plus, a kumulacja w Lotto rośnie
Pieniądze
paliwo benzyna stacja paliw benzynowa shutterstock_2760215327
Tankowanie w środę. Na stacjach drożej
Moto
shutterstock_2226406283
Warszawa traci przewagę. "To nie tylko chwilowa anomalia, ale trend"
Nieruchomości
W losowaniu loterii Eurojackpot 11 października 2019 roku nie padła główna wygrana
Znów bez głównej wygranej. Pula w Eurojackpot rośnie
Z kraju
shutterstock_1708148584
Bruksela zaktualizowała listę niebezpiecznych linii lotniczych
Turystyka
shutterstock_2459586767
Komisja Europejska interweniuje w sprawie WhatsAppa. Jest decyzja
Tech
Bitcoin krypto
Zmiany na rynku bitcoina. Jaka przyszłość kryptowaluty
Rynki
Okradała starszą kobietę, którą się opiekowała (zdjęcie ilustracyjne)
Tyle mają wzrosnąć emerytury i renty w 2027 roku. Propozycja rządu
Dla seniora
Urząd
O tyle mają wzrosnąć pensje w budżetówce
Dla pracownika
pieniądze portfel złotówki
Rząd zdecydował w sprawie minimalnego wynagrodzenia
Dla pracownika
Prawicowe narracje cechuje "życzliwy seksizm"
Kobiety i mężczyźni w spółkach na nowych zasadach. Jest projekt
Dla firm
Protest przeciwko inwestycji Kurshera
Protesty w Albanii nabierają siły. Premier: wielkie marzenia zawsze budziły kontrowersje
Ze świata
pieczatka dokumenty kobieta shutterstock_2154792629
Pułapka na spadkobierców. Rząd chce ułatwić zrzekanie się długu
Z kraju
AdobeStock_536273611
Europa lokuje oszczędności na giełdzie. Polska poza czołówką
Z kraju
tankowanie benzyna stacja paliwo
Ceny paliw w środę. Nowe obwieszczenie
Z kraju
Przewozili 130 tysięcy dolarów w bagażach (zdj. ilustracyjne)
Cena dolara wciąż wysoko. Na horyzoncie kolejne podwyżki stóp
Rynki
0906_nm_motyka
Co dalej z obniżką cen paliw? Minister komentuje
Z kraju
lody wafelek miasto
Turystka pokazała paragon grozy. Ostrzega przed lodami w tym miejscu
TVN24
Teheran. Irańczycy przejeżdzają obok antyamerykańskiego billboardu przedstawiającego prezydenta USA Donalda Trumpa
Ropa tanieje po ostatnich informacjach z Bliskiego Wschodu
Rynki
Brak paliwa na stacji w Sewastopolu (zdjęcie z 21 sierpnia 2025 roku)
Kupony na paliwo i puste półki. "Święcie wierzyli w potęgę Rosji"
Ze świata
jedzenie przyprawy pyłek kwiatowy kuchnia
Partia pyłku kwiatowego wycofana. Sanepid ostrzega
Z kraju
Sam Altman
OpenAI o krok od Wall Street. Może stać się jedną z najcenniejszych firm świata
Tech
TANKOWANIE STACJA PALIWO
Wtorek na stacjach paliw. Ile zapłacimy za tankowanie?
Z kraju
Firma Apple potwierdziła doniesienia medialne o planowanej konferencji prasowej 12 września. Wśród prawdopodobnych premier wymieniane są nowy Apple Watch i 3 modele iPhone’a
Apple dogania rywali i odpowiada na ChatGPT i Gemini
Tech
shutterstock_2608876927
"Polacy mogą poczuć się bogatsi za granicą". Płace w górę
Z kraju
OZE fotowoltaika
Nowa strategia rządu. OZE zdominują system energetyczny
Z kraju
shutterstock_1224473188
Niespodziewany zwrot w walce o najstarszy bank świata
Ze świata

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica