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Ze świata

Emiraty mają plan na ominięcie cieśniny Ormuz. Odpowiedzią ma być nowy port

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Panorama Dubaju
USA użyły dronów morskich Corsair w ataku na Iran
Źródło wideo: x.com/CENTCOM
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/STRINGER
Koncern DP World zapowiedział budowę nowego portu i terminala portowego na wschodnim wybrzeżu Zjednoczonych Emiratów Arabskich - przekazał "Financial Times". Projekt ma zmniejszyć zależność Dubaju od jego głównego węzła logistycznego Jebel Ali oraz wyznaczyć nową trasę dostaw, która ominie cieśninę Ormuz.

Operator portowy z siedzibą w Dubaju prowadzi rozmowy w sprawie budowy zupełnie nowego portu wielofunkcyjnego w nadmorskiej okolicy Fudżajry oraz nowego terminalu w już istniejącym porcie w tym samym emiracie.

"W ciągu ostatnich dwóch dekad firma DP World stała się jednym z najbardziej aktywnych na arenie międzynarodowej podmiotów w ZEA, budując imperium portowo-logistyczne na całym świecie. Jednak Jebel Ali pozostaje klejnotem w koronie zarówno samej grupy, jak i jej właściciela - Dubaju" - ocenia "Financial Times".

Statki w cieśninie Ormuz
Statki w cieśninie Ormuz
Źródło zdjęcia: Amirhosein Khorgooi/Associated Press/East News

Plany DP World wpisują się w szerszą inicjatywę Zjednoczonych Emiratów Arabskich mającą na celu zabezpieczenie gospodarki przed przyszłymi konfliktami z Iranem - przede wszystkim poprzez zmniejszenie zależności od cieśniny Ormuz.

Nowy projekt umocniłby pozycję DP World w Zatoce Omańskiej, umożliwiając kontenerom wjazd do kraju i wyjazd z niego bez konieczności przepływania przez cieśninę. Stamtąd transport byłby kontynuowany drogą lądową ciężarówkami do Dubaju, Abu Zabi i sąsiednich krajów Zatoki Perskiej.

Alternatywa dla cieśniny Ormuz

Od początku wojny pod koniec lutego Iran wystrzelił w kierunku Zjednoczonych Emiratów Arabskich prawie 3 tys. pocisków i dronów. Na początku konfliktu w Jebel Ali wybuchł pożar, który władze przypisały spadającym odłamkom po przechwyceniu irańskiego pocisku. Aktywność w porcie kontenerowym, będącym największym tego typu w regionie, spadła o 90-95 proc. po tym, jak Iran zamknął cieśninę w odpowiedzi na amerykańsko-izraelskie ataki.

Nowy port mógłby zostać ukończony już w ciągu półtora roku - powiedział jeden z wysokich rangą przedstawicieli firmy w rozmowie z "FT". DP World odmówiło dziennikowi potwierdzenia szczegółów dotyczących jakichkolwiek projektów na wschodnim wybrzeżu, ale stwierdziło, że "trwają prace nad planami dywersyfikacji działalności, aby przetrwać ten kryzys".

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Przesunięcie działalności na wschód nie oznacza jednak całkowitego zastąpienia Jebel Ali. Ten rozbudowywany od dekad węzeł logistyczny składa się z rozległej wolnej strefy ekonomicznej oraz magazynów położonych obok zakładów przemysłu ciężkiego. - Jebel Ali pozostanie Jebel Ali. Nigdy nie zostanie zredukowany - powiedział dziennikowi "FT" jeden z wysokich rangą przedstawicieli firmy.

- Mamy własny plan i jeśli chodzi o DP World, bardzo aktywnie przyglądamy się wschodniemu wybrzeżu. To środek zabezpieczający na wypadek, gdyby coś poszło nie tak - dodał.

Konsekwencje dla Jebel Ali

Przed wojną ruch przez cieśninę wynosił około 135 statków dziennie. Jednak od czasu, gdy szlak wodny został na krótko ponownie otwarty po podpisaniu przez Stany Zjednoczone i Iran tymczasowego zawieszenia broni, liczba ta ledwo przekroczyła 40 przepraw dziennie.

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To właśnie dzięki portowi Jebel Ali, który w ubiegłym roku obsłużył ponad 15 mln kontenerów, Dubaj uznawany jest za globalne centrum logistyczne i reeksportowe - szczególnie na trasach między Chinami a Afryką. Jednak ze względu na swoje położenie port ten jest uzależniony od wąskiej drogi wodnej między Iranem a Omanem.

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- Skutki dla Jebel Ali będą prawdopodobnie znaczące i trwałe - powiedział Lars Jensen, dyrektor generalny firmy konsultingowej Vespucci Maritime.

Agencja ratingowa Moody’s oszacowała, że w wyniku konfliktu całkowite zyski DP World spadną z 6,6 mld dolarów w 2025 r. do około 5,9 mld dolarów w bieżącym roku. Od początku wojny firma korzysta już z obiektów na wschodnim wybrzeżu kraju, przekierowując transporty towarowe z Jebel Ali do portów w Fujairah i pobliskiego Khor Fakkan. Te jednak w wyniku kryzysu są mocno przeciążone.

Źródło: "Financial Times"
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Tagi:
IranZEAOmanCieśnina OrmuzDubaj
Wiktor Knowski
Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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