Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Bank of America z mocnym kwartałem. Zysk rośnie znacząco

Oprac. Jan Sowa
|
bank of america shutterstock_1749246851_1
Wall Street notuje wzrosty, ale niepewność wciąż jest duża
Źródło: Marcin Wrona/Fakty TVN
Bank of America zaskoczył rynek wynikami za pierwszy kwartał 2026 roku. Amerykański gigant bankowy odnotował wyższy od oczekiwań zysk, wsparty rekordową aktywnością na rynku akcji oraz ożywieniem w bankowości inwestycyjnej.

Zysk netto Bank of America wzrósł o blisko 17 proc. do 8,6 mld dolarów, czyli 1,11 dolara na akcję, wobec 7,4 mld dolarów rok wcześniej. Analitycy spodziewali się wyniku na poziomie 1,01 dolara na akcję.

Silnym wsparciem dla wyników był segment sprzedaży i tradingu – przychody w tym obszarze wzrosły o 13 proc., do 6,4 mld dolarów. Kluczową rolę odegrał rekordowy obrót akcjami.

Zmienne warunki rynkowe sprzyjały bankom inwestycyjnym. Po dobrym początku roku, globalne rynki akcji znalazły się pod presją – wpływ miała bardziej jastrzębia polityka Fed, obawy o przewartościowanie sektora sztucznej inteligencji oraz napięcia geopolityczne na Bliskim Wschodzie. To przełożyło się na zwiększoną aktywność klientów i wyższe przychody z handlu.

Akcje banku rosły o 1,5 proc. w handlu przed rozpoczęciem sesji w środę.

Fuzje i przejęcia napędzają bankowość inwestycyjną

Dodatkowym impulsem dla wyników były wysokie opłaty z bankowości inwestycyjnej. W pierwszym kwartale wzrosły one o 21 proc., do 1,8 mld dolarów – znacznie powyżej oczekiwań banku.

Globalny rynek fuzji i przejęć utrzymał silne tempo – wartość transakcji przekroczyła 1,2 bln dolarów. Szczególnie aktywny był sektor technologiczny, a liczba największych transakcji osiągnęła rekordowy poziom.

Bank of America uczestniczył w kilku kluczowych operacjach, m.in. przejęciu biznesu spożywczego Unilever przez McCormick za 42,7 mld dolarów czy zakupie Penumbry przez Boston Scientific za 14,9 mld dolarów.

Stabilna kondycja amerykańskiej gospodarki

Wyniki banku są także odczytywane jako sygnał kondycji gospodarki USA. Dochód odsetkowy netto wzrósł o 9 proc., do 15,7 mld dolarów.

- Pozostajemy czujni wobec zmieniających się ryzyk. Widzimy jednak zdrową aktywność klientów, w tym solidne wydatki konsumentów i stabilną jakość aktywów, co wskazuje na odporną gospodarkę amerykańską – powiedział prezes banku Brian Moynihan.

Banki korzystały z efektów obniżek stóp procentowych w drugiej połowie 2025 roku, które obniżyły koszty depozytów i wsparły popyt na kredyty.

Klatka kluczowa-176191
Donald Trump przemawia w Davos: nasza gospodarka kwitnie
Źródło: TVN24

Rosnąca rola kredytów prywatnych

Bank of America ujawnił, że jego ekspozycja na finansowanie w segmencie private credit (finansowanie udzielane przez instytucje pozabankowe) wynosi około 20 mld dolarów. Jednocześnie zapowiedział przeznaczenie 25 mld dolarów na rozwój działalności w tym obszarze.

Private credit staje się coraz ważniejszym źródłem finansowania dla amerykańskich firm, zwłaszcza w obliczu bardziej restrykcyjnych regulacji bankowych po kryzysie finansowym.

Rynek ten - szacowany na 1,8 bln dolarów - znajduje się jednak pod rosnącą presją. Na początku 2026 roku pojawiły się obawy o ryzyko kredytowe, odpływy kapitału oraz wrażliwość portfeli, szczególnie tych skoncentrowanych na spółkach technologicznych, na zmiany związane ze sztuczną inteligencją.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Tommy Alven/Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
bank of americaUSAbank
Jan Sowa
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

