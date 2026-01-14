Chiny z historyczną nadwyżką handlową. Odporność kraju "znacznie wzrosła"

Profesor Góralczyk: Chiny odrodziły się, czują się równorzędnym partnerem dla USA Źródło: TVN24

– Dynamika wzrostu światowego handlu wydaje się niewystarczająca, a otoczenie zewnętrzne pozostaje trudne i złożone – powiedział w środę wiceminister administracji celnej Wang Jun. Zaznaczył jednak, że dzięki dywersyfikacji partnerów "zdolność Chin do opierania się ryzyku znacznie wzrosła".

Chiny zmieniają strategię

Ta zmiana strategii jest bezpośrednią reakcją na eskalację wojny celnej z USA po powrocie Donalda Trumpa do Białego Domu. Chińskie firmy, chcąc ominąć amerykańskie bariery i zrekompensować straty, agresywnie przekierowały uwagę na rynki wschodzące, by tam upłynnić swoje towary. Dane celne pokazują, że Pekin skutecznie amortyzuje skutki napięć politycznych. Choć eksport do USA spadł w ubiegłym roku o 20 proc., a import z tego kierunku - o blisko 15 proc., chińskie firmy zdobyły inne rynki. Eksport z Chin w ujęciu rocznym wzrósł ogółem o 5,5 proc. w stosunku do 2024 r. Sprzedaż do Afryki skoczyła o blisko 26 proc., a do państw Azji Południowo-Wschodniej o ponad 13 proc. Wzrost o 8,4 proc. odnotowano także w handlu z Unią Europejską.

Obawy partnerów handlowych

Silny eksport jest obecnie kluczowy dla Chin, które zmagają się z utrzymującym się kryzysem na rynku nieruchomości i słabym popytem wewnętrznym. Tak duża nadwyżka handlowa budzi jednak obawy partnerów zagranicznych o zalewanie ich rynków tanimi chińskimi towarami. Motorem napędowym pozostaje motoryzacja – eksport aut wzrósł o ponad 19 proc., utrzymując Chiny na pozycji światowego lidera w tej branży.

