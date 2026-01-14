Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Chiny z historyczną nadwyżką handlową. Odporność kraju "znacznie wzrosła"

Szanghaj, Chiny
Profesor Góralczyk: Chiny odrodziły się, czują się równorzędnym partnerem dla USA
Źródło: TVN24
Chiny zakończyły 2025 rok z historycznie najwyższą nadwyżką handlową, sięgającą 1,189 biliona dolarów - podały w środę władze w Pekinie. Druga co do wielkości gospodarka świata zwiększyła sprzedaż zagraniczną, kierując eksport głównie na rynki Azji i Afryki. Taki zwrot pozwolił zrekompensować wyraźny spadek obrotów handlowych ze Stanami Zjednoczonymi, będący konsekwencją wprowadzonych przez USA ceł.

– Dynamika wzrostu światowego handlu wydaje się niewystarczająca, a otoczenie zewnętrzne pozostaje trudne i złożone – powiedział w środę wiceminister administracji celnej Wang Jun. Zaznaczył jednak, że dzięki dywersyfikacji partnerów "zdolność Chin do opierania się ryzyku znacznie wzrosła".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
pap_20250609_0CU
"Wyjątkowa" propozycja Trumpa. Zaawansowane chipy trafią jednak do Chin
Tech
USA TRUMP PRESSER
Trump nałożył 25-procentowe cła. "Ze skutkiem natychmiastowym"
TVN24
chińska fabryka produkująca samochody elektryczne - Chiny
Pekin obwieszcza sukces. Jest porozumienie z Unią Europejską
Moto

Chiny zmieniają strategię

Ta zmiana strategii jest bezpośrednią reakcją na eskalację wojny celnej z USA po powrocie Donalda Trumpa do Białego Domu. Chińskie firmy, chcąc ominąć amerykańskie bariery i zrekompensować straty, agresywnie przekierowały uwagę na rynki wschodzące, by tam upłynnić swoje towary. Dane celne pokazują, że Pekin skutecznie amortyzuje skutki napięć politycznych. Choć eksport do USA spadł w ubiegłym roku o 20 proc., a import z tego kierunku - o blisko 15 proc., chińskie firmy zdobyły inne rynki. Eksport z Chin w ujęciu rocznym wzrósł ogółem o 5,5 proc. w stosunku do 2024 r. Sprzedaż do Afryki skoczyła o blisko 26 proc., a do państw Azji Południowo-Wschodniej o ponad 13 proc. Wzrost o 8,4 proc. odnotowano także w handlu z Unią Europejską.

Obawy partnerów handlowych

Silny eksport jest obecnie kluczowy dla Chin, które zmagają się z utrzymującym się kryzysem na rynku nieruchomości i słabym popytem wewnętrznym. Tak duża nadwyżka handlowa budzi jednak obawy partnerów zagranicznych o zalewanie ich rynków tanimi chińskimi towarami. Motorem napędowym pozostaje motoryzacja – eksport aut wzrósł o ponad 19 proc., utrzymując Chiny na pozycji światowego lidera w tej branży.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
TVN24 HD

TVN24 HD
NA ŻYWO

TVN24 HD
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: jjs/ToL

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/ALEX PLAVEVSKI

Udostępnij:
TAGI:
ChinyHandel
Zobacz także:
Haker cyberatak cyberwojna Hacker
Rekordowa liczba ataków na polski rząd. "Element szerszej strategii"
Z kraju
New York, New York, USA
Miliardowy dług i puste półki. Legendarny dom towarowy walczy o przetrwanie
Ze świata
shutterstock_2348933015
"Bezprecedensowa transakcja". Wielka fuzja pod znakiem zapytania
Rynki
Usuwanie awarii w okolicach Mińska Mazowieckiego (PAP/Przemysław Piątkowski)
"Oznaką mogą być zgrabiałe ręce". Mrozy nakładają obowiązki na pracodawców
Dla pracownika
jsw-01-fot-dawid-lach-www
Płynność ma się skończyć w ciągu kilku tygodni. Ogromna spółka na krawędzi
Z kraju
warszawa - Grand Warszawski shutterstock_2573182519
"Może pojawić się chaos, nawet większy niż ten, który pamiętamy z Polskiego Ładu"
Maja Piotrowska
pap_20250609_0CU
"Wyjątkowa" propozycja Trumpa. Zaawansowane chipy trafią jednak do Chin
Tech
Wenezuela. Protestujący domagają się uwolnienia Nicolasa Maduro
Platforma Elona Muska wraca do Wenezueli. "Wznawiamy kontakt"
Ze świata
lotto kupon pieniadze pln shutterstock_1760323928_1_1
Kumulacja w Lotto rośnie
Pieniądze
shutterstock_2044480022
Kumulacja w Eurojackpot rośnie
Pieniądze
Władimir Putin
Jedna decyzja Putina i Duńczycy nie mają fabryk
Ze świata
biuro biurowiec praca okna okno shutterstock_524094316-1
Lawina wniosków do ZUS. Możliwe wydłużenie urlopu
Dla pracownika
Karol Nawrocki rozmawiał z Donaldem Trumpem
To jedyna ustawa, której prezydent nie może zawetować
Z kraju
Półprzewodniki, naukowcy, laboratorium
Polska stawia na półprzewodniki. Rząd ujawnia plan
Handel
Pałac Kultury i Nauki w Warszawie
Stabilny wzrost mimo napięć. Bank Światowy ostrzega przed długiem
Z kraju
Fabryka samochodów w Tychach
Zwolnienia w polskiej fabryce, setki osób stracą pracę
Paulina Karpińska
Tankowce w terminalu Caspian Pipeline Consortium
Drony uderzają w tankowce na Morzu Czarnym. Spadek wydobycia ropy w Kazachstanie
Ze świata
Elektrownia jądrowa w Polsce. Powstały modele finansowo-biznesowe
Arabelle będzie napędzała pierwszą polską elektrownię jądrową
Z kraju
Położyła utarg na dachu samochodu i odjechała. Frunące banknoty zebrali inni kierowcy
Od tej kwoty zaczyna się bogactwo. Polacy wskazali próg
Z kraju
shutterstock_1202645383 Seattle, Waszyngton / USA - 04.10.2018 Sklep Microsoft Store w University Village w Seattle w stanie Waszyngton
Trump dogadał się z gigantem i zapowiedział kolejne zmiany. "W najbliższych tygodniach"
Tech
Elon Musk
Musk zabrał głos w sprawie weta prezydenta Nawrockiego
Ze świata
Jerome Powell
Światowi bankierzy murem za szefem Fed. "Pełnił funkcję z uczciwością"
Ze świata
30-latek uwierzył, że bierze udział w policyjnej akcji. Stracił 100 tysięcy złotych (zdj. ilustracyjne)
"Awaria została usunięta". Komunikat spółki
Z kraju
zakupy sklep market koszyk shutterstock_2353461275_1
Wielka sieć szykuje zwolnienia grupowe
Handel
Miłosz Motyka
Minister o groźnym incydencie. "Takiego typu ataków jeszcze nie było"
Tech
shutterstock_2466205459
Były składki, nie ma składek. Takie rzeczy tylko w ZUS-ie
Agata Listoś-Kostrzewa
warszawa - Luke79 shutterstock_2692460347
"Szkodzą ludziom". Minister zabiera głos
Z kraju
Domy mieszkalne w małym miasteczku w pobliżu pól uprawnych, widok z lotu ptaka
"Złożyłem wniosek o zwrot 22,4 tysiąca złotych". Czeka do dziś
Joanna Rubin-Sobolewska
Donald Trump
Decyzja "niezgodna z prawem". "Jedna rażąca wspólna cecha"
Ze świata
Maduro, Celia Flores
Giełda ostro w górę po akcji sił USA
Rynki

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica