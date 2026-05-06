Wyniki Lufthansy powyżej oczekiwań. Linie ostrzegają przed droższym paliwem

Oprac. Jan Sowa
Lufthansa odnotowała lepsze od oczekiwań wyniki za pierwszy kwartał i podtrzymała prognozy na cały rok. Mimo to niemiecki przewoźnik mierzy się z gwałtownym wzrostem cen paliwa lotniczego oraz zakłóceniami związanymi ze strajkami. Spółka ostrzega przed dodatkowymi kosztami sięgającymi 1,7 miliarda euro w 2026 roku.

Lufthansa poinformowała, że rosnące ceny paliwa lotniczego zwiększą jej rachunek o około 1,7 mld euro. Mimo to firma deklaruje gotowość do ograniczenia wpływu tego czynnika na wyniki finansowe.

"Grupa zamierza zrekompensować to dodatkowe obciążenie finansowe w kolejnych kwartałach poprzez wyższe przychody ze sprzedaży biletów, zoptymalizowane planowanie siatki połączeń oraz dalsze działania oszczędnościowe" - przekazano w oświadczeniu.

Popyt rośnie dzięki zmianom tras podróży

Spółka wskazuje, że kryzys na Bliskim Wschodzie zwiększa zainteresowanie jej ofertą, ponieważ pasażerowie częściej wybierają przesiadki w hubach Lufthansy.

- Jesteśmy odporni w naszej zdolności do absorbowania tych wpływów - podkreślił prezes Carsten Spohr.

Wynik lepszy od oczekiwań

W okresie od stycznia do marca Lufthansa odnotowała skorygowaną stratę operacyjną na poziomie 612 mln euro. To wynik lepszy od prognoz analityków, którzy spodziewali się straty rzędu 659 mln euro.

Dla porównania rok wcześniej strata wynosiła 722 mln euro, co oznacza wyraźną poprawę sytuacji finansowej.

Niepewność na rynku i ostrożne komentarze analityków

Europejskie linie lotnicze w pierwszym kwartale były częściowo chronione przed skutkami szoku paliwowego wywołanego konfliktem USA-Izrael-Iran, jednak perspektywy na kolejne miesiące pozostają niepewne.

Analityk Bernstein, Alex Irving, ocenił, że siłą Lufthansy są bardzo wysokie przychody jednostkowe.

- Pozostajemy ostrożni, ponieważ widoczność co do wyników w trzecim i czwartym kwartale jest na tym etapie ograniczona - dodał.

Strajki i plan naprawczy

Prognoza finansowa na 2026 rok pozostaje bez zmian – spółka liczy na znacząco wyższy zysk operacyjny niż 1,96 mld euro osiągnięte w 2025 roku.

Dyrektor finansowy Till Streichert zaznaczył, że będzie to możliwe "pod warunkiem braku zakłóceń w dostawach paliwa lub kolejnych strajków".

W kwietniu związki zawodowe personelu pokładowego i pilotów przeprowadziły serię strajków, a w 2024 roku spółka dwukrotnie ostrzegała o spadku zysków z powodu rosnących kosztów pracy.

Lufthansa prowadzi szeroko zakrojony program naprawczy, którego celem jest zwiększenie marży zysku do 8–10 proc. w latach 2028–2030.

W odpowiedzi na ryzyko niedoborów paliwa przewoźnik ograniczył już około 20 tys. lotów w sezonie letnim, dostosowując moce przewozowe do trudnych warunków rynkowych.

Jan Sowa
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
