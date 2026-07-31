Dostawy paliw zagrożone. Powodem trwająca susza

Jak susza wpływa na rolnictwo? Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Thomas Bethge/Shutterstock

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Ren należy do najważniejszych dla transportu towarów i surowców śródlądowych dróg wodnych Niemiec i całej Europy.

Według "Handelsblatt" w najważniejszym miejscu zwężenia rzeki, w Kaub w pobliżu Koblencji, poziom wody spadł do 29 cm - to najmniej od 2018 roku. W piątek poziom Renu ma w tym miejscu osiągnąć 22 cm. Jeśli prognozy się potwierdzą, będzie to najniższa wartość od 1990 roku.

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Ograniczony załadunek statków

Dziennik zwrócił uwagę, że niski poziom Renu zagraża dostawom paliwa w kraju. Jak ostrzegł dyrektor zarządzający związku stacji paliw ZTG Juergen Ziegner, przy poziomie wody poniżej 32 cm 95 proc. rzecznych tankowców nie może już pływać. - Rzeka zostaje wówczas podzielona na dwie części, a do transportu paliw nadają się tylko fragmenty na południu, z Bazylei do Bingen, oraz z Koblencji do Rotterdamu w dolnym odcinku Renu - dodał.

"Ponadto z powodu niskiego poziomu wody statki handlowe często można załadować jedynie w 10 procentach lub mniej" - podała agencja Reutera. To z kolei przekłada się na silny wzrost stawek frachtu.

Wyższe stawki frachtowe to droższe paliwa

Według Ziegnera w środę opłata za transport na trasie z Rotterdamu, najważniejszego europejskiego węzła przeładunkowego ropy i produktów naftowych, do Karlsruhe wynosiła od 145 do 150 euro za tonę. Przy normalnym poziomie wody jest to zazwyczaj 20 lub 25 euro. Jak podał Bloomberg, to najwyższe stawki frachtowe od początku gromadzenia danych w 2009 roku.

Wzrost stawki frachtowej o 10 euro za tonę przekłada się na wzrost cen na stacjach paliw o 0,8 procent - wyliczył Juergen Ziegner.

Ceny paliw w Niemczech gwałtownie wzrosły po wybuchu wojny USA z Iranem pod koniec lutego. Przejściowo nieco spadły dzięki obniżce podatku paliwowego o 16,7 eurocenta na litrze, obowiązującej w maju i czerwcu, po czym, m.in. wskutek ponownej eskalacji działań wojennych, znów poszły w górę. Obecnie litr benzyny E10 i oleju napędowy jest droższy o około 30 eurocentów niż przed wybuchem wojny.