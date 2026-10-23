Ze świata Doradca Zełenskiego nie potwierdza słów Trumpa. "Obecnie nie odnotowujemy" Oprac. Paulina Karpińska |

Trump nie potwierdził telefonu do Muska. "Najważniejsze jest, że przywrócił to" Źródło wideo: Reuters/TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/SAMUEL CORUM / POOL

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"Obecnie nie odnotowujemy zniesienia ograniczeń w działaniu Starlinka" - napisał w mediach społecznościowych Beskrestnow.

Ukraina o systemie Starlink

Dodał też: "Zdarzają się pojedyncze przypadki, gdy terminal Starlink może poruszać się z prędkością nieco przekraczającą ustalony limit, ale jest to prawdopodobnie efekt działania algorytmu SpaceX lub szczególnych warunków użytkowania, a nie zniesienia ograniczenia".

Zniesienia ograniczeń w działaniu Starlinka nie zauważyła także ukraińska armia. Agencja Interfax-Ukraina poinformowała z powołaniem na źródła w resorcie obrony w Kijowie, że nadal odnotowywane są przypadki utraty łączności przy prędkości 161 km/h. Takie przypadki obserwowane były jeszcze w piątek w godzinach porannych.

Trump o systemach Starlink i Starshield

W czwartek prezydent USA Donald Trump powiedział, że szef SpaceX Elon Musk przywrócił pełne funkcjonowanie sieci Starlink i Starshield w Ukrainie. Nie potwierdził jednak, że stało się to po telefonie od niego.

Trump skomentował w ten sposób doniesienia dziennika "Wall Street Journal" ("WSJ") jakoby zadzwonił do Muska i poprosił go o zniesienie ograniczeń w działaniu na terytorium Ukrainy systemu Starshield, czyli wojskowej wersji Starlinka.

"WSJ" napisał w czwartek, że według przedstawicieli władz USA i Ukrainy wkrótce po rozmowie Trumpa z Muskiem system zaczął działać lepiej. Niektórzy ukraińscy urzędnicy powiedzieli, że nie przywrócono mu pełnej funkcjonalności, choć działał z większą prędkością niż w okresie obowiązywania limitów.