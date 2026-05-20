Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Kontrole podatkowe Trumpa, jego rodziny i firm zablokowane

|
Donald Trump, Melania Trump
Donald Trump pokazał reporterom plac budowy sali balowej Białego Domu
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/SAMUEL CORUM / POOL
Aneks do ugody między Białym Domem a Departamentem Sprawiedliwości (DOJ) przewiduje bezterminowy zakaz prowadzenia przez amerykański urząd skarbowy (IRS) audytów zeznań podatkowych byłego prezydenta Donalda Trumpa, członków jego rodziny oraz Trump Organization. Dokument opublikowano we wtorek na stronie internetowej DOJ.

Dokument podpisany przez p.o. prokuratora generalnego Todda Blanche’a mówi, że rząd USA jest "na zawsze wykluczony i pozbawiony prawa" do badania lub ścigania zeznań podatkowych Trumpa złożonych przed datą ugody oraz wszelkich spraw, które "zostały podjęte lub mogą zostać podjęte".

Zapis obejmuje również osoby powiązane: członków rodziny, fundusze powiernicze i spółki zależne prezydenta USA.

Trump rezygnuje z pozwu. Możliwa kontrowersyjna ugoda
Dowiedz się więcej:

Trump rezygnuje z pozwu. Możliwa kontrowersyjna ugoda

Ugoda blokuje mechanizm

Według dziennika "New York Times" ochrona przed audytem może być bardzo opłacalna dla prezydenta. W 2024 r. gazeta pisała, że przegrana w toczącym się wówczas audycie IRS mogła kosztować Trumpa ponad 100 mln dol. Nie wiadomo, czy ta sprawa została zakończona, ani czy Trump lub powiązane podmioty podlegają innym audytom.

"Naprawdę to napisał?". Gdy rzeczywistość przypomina parodię, Amerykanie znaleźli sposób
Dowiedz się więcej:

"Naprawdę to napisał?". Gdy rzeczywistość przypomina parodię, Amerykanie znaleźli sposób

KONKRET24

Procedury IRS przewidują obowiązkowy, coroczny audyt zeznań podatkowych urzędującego prezydenta, ale ugoda de facto blokuje ten mechanizm.

Opublikowany we wtorek dokument jest częścią porozumienia prezydenta z resortem sprawiedliwości w sprawie pozwu, który Trump złożył przeciwko fiskusowi (IRS) za wyciek jego danych podatkowych w 2019 i 2020 r., kiedy sprawował pierwszą kadencję w Białym Domu. Autor przecieku, pracownik IRS Charles Littlejohn został skazany w 2024 r. na 5 lat więzienia.

Mimo to, Trump domagał się z tego tytułu 10 mld dol. odszkodowania. Ostatecznie wycofał pozew i zawarł ugodę. W jej ramach powstał fundusz odszkodowawczy na rzecz osób, które miały być niesprawiedliwie ścigane i traktowane przez wymiar sprawiedliwości za czasów Joe Bidena.

"Czyste oszustwo i rabunek"

Sprawa ugody i funduszu wywołała duże oburzenie wśród demokratów. Kongresmen Jamie Raskin nazwał ją "czystym oszustwem i rabunkiem" pieniędzy podatników. Senator Ron Wyden ocenił, że zapis dotyczący ochrony podatkowej narusza prawo federalne, które zakazuje ingerencji urzędników władzy wykonawczej w audyty IRS. 93 kongresmenów demokratów złożyło sądową skargę o zablokowanie ugody, argumentując, że stanowi ona bezprecedensowy przypadek korupcji.

Trump wobec Xi był innym człowiekiem
Dowiedz się więcej:

Trump wobec Xi był innym człowiekiem

TVN24

Sędzia Kathleen Williams z sądu federalnego w Miami, która kwestionowała zasadność pozwu Trumpa ze względu na konflikt interesów - prezydent pozywał agencję, którą sam nadzoruje - nie zdążyła orzec w sprawie, gdyż wycofanie pozwu przed rozstrzygnięciem pozbawiło ją jurysdykcji.

OGLĄDAJ: "Impreza, która skończyła się, nim się zaczęła". Czym grozi język nienawiści?
pc

"Impreza, która skończyła się, nim się zaczęła". Czym grozi język nienawiści?

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Odpowiadając na pytania dziennikarzy w tej sprawie wiceprezydent J.D. Vance zapewnił, że prezydent nie otrzyma ani centa z funduszu, choć dzień wcześniej sam Trump nie wykluczał takiej możliwości. Vance nie chciał zarazem zadeklarować, że pieniędzy nie otrzymają uczestnicy zamieszek na Kapitolu z 6 stycznia 2021 roku. Zapowiedział, że każda sprawa będzie rozpatrywana z osobna.

OGLĄDAJ: TVN24
pc

TVN24
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: PAP
ZOBACZ TAKŻE:
36 min
pc
Lekceważymy, a potem jest zaskoczenie. Kiedy powinna zapalić się czerwona lampka?
TVN24
42 min
1609_cnb_braun_monika
Siostra Grzegorza Brauna: bratu nie wybaczam
Piotr Jacoń
27 min
Praca Kolubijczyków
W polskim magazynie zakonnicy z Kolumbii. "To są usługi Kościoła"
Zespół autorów
Sebastian KlauzińskiOlga OrzechowskaAnna Sobolewska
Udostępnij:
Tagi:
Donald TrumpPodatek
Paulina Karpińska
Paulina Karpińska
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
Olga Tokarczuk podczas Impact'26
Tokarczuk: oświadczam krótko i stanowczo
TVN24
Protest NSZZ "Solidarność" w Warszawie
"Precz z Zielonym Ładem". Związkowcy protestują w Warszawie
WARSZAWA
James Hetfield, Metallica
Hymn polskiego rocka w wykonaniu zespołu Metallica. Nagranie
TVN24
Zbigniew Ziobro
Wiza dla Zbigniewa Ziobry. Jest odpowiedź Departamentu Stanu USA
TVN24
Plaża słońce opalanie olejek krem uv shutterstock_2142582511
To wyjątkowo groźny rak, ale można go uniknąć. Pomogą te złote zasady
Agnieszka Pióro
Policjanci uwolnili Polkę uprowadzoną ze Stargardu do Gelsenkirchen w Niemczech
Polka uprowadzona do Niemiec. Szybka reakcja policji
TVN24
Kolizja z udziałem nietrzeźwego kierowcy w Górze Kalwarii
"Mam w kieszeni 1400 złotych i dowód. Zróbcie tak, żeby został mi tylko dowód"
WARSZAWA
Obywatel Gruzji zatrzymany za groźby karalne trafił do aresztu
Wymachiwał nożem i groził małżeństwu śmiercią. Przebywał w Polsce nielegalnie
WARSZAWA
Litwa
Dron w pobliżu Wilna
TVN24
Archeolodzy w Gdańsku znaleźli płytę nagrobną z XIII wieku
Znaleźli płytę nagrobną z XIII wieku. "Miejsce spoczynku ważnej osoby"
TVN24
Jeleń i ryś
Ryś przeciął im drogę, chwilę potem pokazał się jeleń. Nagranie
METEO
Kstowo
Ukraińcy nie ustępują. Drony znów zaatakowały rosyjskie obiekty
TVN24
Poszukiwania trzylatka zakończyły się sukcesem
Trzylatek zgubił się podczas spaceru
TVN24
mieszkania bloki shutterstock_2688919285_1
"Wynajmujący są pełni obaw". Od dziś zmiany zasad w najmie krótkoterminowym
Nieruchomości
benzyna dystrybutor shutterstock_2780150635
Ceny paliw na czwartek. Tyle zapłacimy na stacjach
Moto
Drony nad Polską
Starosta nie informował o dronach, bo uznał, że to były tajne ćwiczenia
TVN24
Peter Magyar i Włodzimierz Czarzasty
Były spotkania z premierem i prezydentem. Teraz parlament
RELACJA
Atak nożownika w Ustce
Zaatakował rodzinę po grze w karty, nie żyje czterolatka. Miesiąc obserwacji
TVN24
John Travolta, 79. edycja Festiwalu Filmowego w Cannes
Zaskakujący wygląd Johna Travolty. Zdradził powód
TVN24
prostata shutterstock_2321688761
Jedna kropla może być pierwszym sygnałem raka. Często to jedyny objaw
TVN24
Mike Pompeo wspierał Donalda Trumpa podczas ostatniej kampanii wyborczej, listopad 2024
Były bliski współpracownik Trumpa o "zastanawiającej" decyzji w sprawie Polski
TVN24
Marcin Romanowski
"Są znaki". Magyar o ucieczce Romanowskiego
Adam Styczek
Policja rozbiła grupę czerpiącą zyski z prostytucji
Zarabiali na prostytucji, prali pieniądze. Pięć osób zatrzymanych
WARSZAWA
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Zatrzymano trzech Polaków podejrzewanych o szpiegostwo na rzecz Rosji
TVN24
Warszawa, Tomasz Sakiewicz w prokuraturze
Sakiewicz miał zeznawać w sprawie Ziobry, wyszedł z prokuratury po dwóch godzinach
TVN24
Wywiad - Peter Magyar
Magyar o Polsce: to było moje osobiste życzenie
Adam Styczek
Podpalili sklep i rozlali żrącą substancję. Mężczyźni zatrzymani w Szczecinie
Podpalili sklep, a następnego dnia rozlali żrącą substancję
TVN24
złoto, sztabki złota, sejf shutterstock_1952706502
Zwrot na rynku złota. "Najgorszy możliwy czynnik"
Paulina Karpińska
"Przełomowy uścisk dłoni". A naprawdę?
FAŁSZ"Znak poddania się Chinom"? Tak to wygląda
KONKRET24
Ćwiczenia amerykańskich żołnierzy (zdjęcie ilustracyjne)
Pentagon o żołnierzach USA w Europie. Jest oświadczenie
TVN24

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica