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Ze świata

Premier Kanady odpowiada na decyzję Trumpa. "Rzeczy należy nazywać po imieniu"

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Mark Carney
Premier prowincji Ontario Doug Ford o wojnie celnej z USA
Źródło wideo: CNN
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/FAZRY ISMAIL / POOL
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Decyzja prezydenta Donalda Trumpa o natychmiastowej zmianie nazwy Jeziora Ontario, leżącego na pograniczu z Kanadą, oburzyła mieszkańców tego kraju. Premier Kanady przypomniał, że nazwa jeziora ma ponad 400 lat i jest starsza niż Stany Zjednoczone.

"Nazwa jeziora Ontario pochodzi od używanego przez plemię Wendatów słowa 'Ontari’io', co znaczy 'jezioro jest piękne, jezioro jest wielkie'. Ta nazwa ma więcej niż 400 lat, jest starsza niż Konfederacja Kanadyjska i Deklaracja Niepodległości Stanów Zjednoczonych. Wiemy, że Stany Zjednoczone się zmieniają. Ich relacje handlowe, polityka zagraniczna, pomniki narodowe, nazwy obszarów wodnych. Kanadyjczycy wiedzą też, że rzeczy należy nazywać po imieniu, a to jezioro nazywa się jeziorem Ontario - dziś i na zawsze" - napisał w czwartek premier Kanady Mark Carney na platformie X.

Odniósł się w ten sposób do podpisania przez prezydenta USA Donalda Trumpa rozporządzenia o zmianie nazwy jeziora Ontario na Jezioro Ameryka. Jako uzasadnienie tej decyzji administracja Trumpa podała fakt, że większość wód jeziora znajduje się po stronie amerykańskiej. Amerykański prezydent po raz kolejny skrytykował Kanadę, twierdząc, że "broni jej za nic". Dodał, że o zmianie nazwy akwenu myślał od długiego czasu.

Trump zmienia nazwę Jeziora Ontario. Decyzja weszła w życie natychmiast
Dowiedz się więcej:

Trump zmienia nazwę Jeziora Ontario. Decyzja weszła w życie natychmiast

Spór pomiędzy Kanadyjczykami a Trumpem

Agencja The Canadian Press cytowała Trumpa, który oświadczył, że "przedstawiciele Kanady bardzo źle nas traktowali" i dodał, że "to są paskudni ludzie".

Premier Manitoby Wab Kinew porównał w czwartek prezydenturę Trumpa do występu starego zespołu rockowego., grającego do kotleta przebrzmiałe piosenki sprzed pół wieku, a premier Nowej Szkocji Tim Houston przyznał, że sytuacja polityczna przypomina "prawdziwe szaleństwo". - To jest jezioro Ontario, koleś - przekazał Trumpowi Houston.

Trump zmienia nazwę Jeziora Ontario. Decyzja weszła w życie natychmiast
Dowiedz się więcej:

Trump zmienia nazwę Jeziora Ontario. Decyzja weszła w życie natychmiast

Od Zatoki Meksykańskiej do jeziora Ontario

Nazwa Onterio pojawiła się na mapach Ameryki w 1688 r. Taką też nazwę, w 1867 roku, czyli roku powstania Kanady jako państwa, przyjęła leżąca nad jeziorem prowincja.

Jezioro Ontario to jedno z pięciu Wielkich Jezior na pograniczu Stanów Zjednoczonych i Kanady. Przez jego środek przebiega granica między oboma krajami, po północnej stronie jest prowincja Ontario, a po południowej - stan Nowy Jork. Ponad 10 tys. km2 jeziora należy do Kanady, 8950 km2 – do USA.

Trump już na początku drugiej kadencji zmienił nazwę Zatoki Meksykańskiej na Zatokę Amerykańską oraz przywrócił nazwę najwyższego szczytu Ameryki, Denali na Alasce, na Mt. McKinley, na cześć swojego ulubionego prezydenta Stanów Zjednoczonych.

Trump po raz pierwszy zagroził, że zmieni nazwę jeziora Ontario kilka dni temu, gdy premier Ontario Doug Ford nazwał Trumpa "dyktatorem" i "dręczycielem", a Trump nazwał go "mniej charyzmatyczną i mniej inteligentną" wersją zmarłego brata, Roba Forda.

Wojna handlowa USA z Kanadą

W piątek w ub. tygodniu Carney zawiesił negocjacje z USA w sprawie umowy handlowej. Wyjaśnił, że przyczyną były wprowadzane przez Amerykanów w ostatniej chwili zmiany. Kanada ogłosiła, że od 8 września br. wprowadza cła odwetowe w reakcji na amerykańskie cła wynoszące 50 proc. Kanadyjscy przedsiębiorcy, których dotkną skutki amerykańskich ceł, otrzymają od rządu 5,4 mld dolarów wsparcia.

Polskie statki na Wielkich Jeziorach

Ontario, to jedno z pięciu Wielkich Jezior leżących na pograniczu USA i Kanady. Szlaki żeglugowe w tym rejonie tworzące Drogę Wodną Świętego Wawrzyńca to jedne z najbardziej zatłoczonych akwenów wodnych na świecie. Na szlakach handlowych od kilkudziesięciu lat obecna jest Polska Żegluga Morska, która dysponuje 12 statkami o specjalnej konstrukcji (do 200 metrów długości i do 24 metrów szerokości) dostosowanej do wąskich śluz łączących Wielkie Jeziora w jeden system żeglugowy.

Źródło: PAP
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Tagi:
OntarioDonald TrumpWojna handlowaKanada
Paulina Karpińska
Paulina Karpińska
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
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