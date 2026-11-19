Donald Trump, Xi Jinping i Władimir Putin podzielą świat? "To nie są trzej zwycięzcy"
W czwartek przy jednym stole zasiedli przywódcy trzech największych potęg nuklearnych na świecie: prezydent USA Donald Trump, chiński przywódca Xi Jinping oraz przywódca Rosji Władimir Putin. Spotkanie, które odbyło się na marginesie 33. szczytu Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC) w chińskim Shenzhen, trwało około półtorej godziny. Przywódcy rozmawiali między innymi o kontroli zbrojeń nuklearnych, zacieśnianiu współpracy między mocarstwami i wojnie w Ukrainie.
W związku z brakiem przedstawicieli Ukrainy w trakcie rozmów wielu komentatorów porównywało to spotkanie do konferencji jałtańskiej z 1945 roku, gdy przywódcy Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Związku Radzieckiego rozstrzygali o powojennej przyszłości Europy.
Nowa Jałta? "To nie było trzech zwycięzców"
Edward Luce, redaktor i felietonista "Financial Times" oraz autor książki "Zbig. Życie Zbigniewa Brzezińskiego, proroka czasów zimnej wojny", mówił podczas czwartkowego wykładu w Kolegium Europejskim w Natolinie o tym, jak Zbigniew Brzeziński mógłby oceniać czwartkowe spotkanie. Wykład odbył się w ramach cyklu "Brzeziński i zemsta historii".
Zdaniem Luce'a wybitny politolog i doradca trzech prezydentów USA prawdopodobnie podkreśliłby, że istotą prawdziwej Jałty jest podział stref interesów.
- Myślę, że to, co by wskazał Brzeziński, jest zupełnie oczywiste. To, że oryginalna Jałta to byli zwycięzcy, którzy dzielili skórę na przysłowiowym niedźwiedziu. Realistycznie, cynicznie. Tak to wyglądało. Podział sfer interesów - powiedział.
Jak dodał, "dzisiejsze spotkanie trójstronne to nie są trzej zwycięzcy". - To było trzech największych, być może, żołnierzy na świecie. Żaden z nich nie odniósł zwycięstwa wojskowego. USA są raczej poniżane za swoją operację Epicka Furia (operacja wojskowa w Iranie - red.). Rosja traci Bóg jeden wie, ile tysięcy ludzi za każdy kilometr ziemi w Donbasie. I nadal w tym Donbasie tkwi. Cztery i pół roku. Z kolei Chińczycy ostatnim razem toczyli wojnę w 1979 roku - powiedział.
- Mówimy o trzech mocarstwach, które myślą, że wcześniejszy świat sfer interesów może się odrodzić - stwierdził.
"To trwało 80 minut". Luce studzi porównania do Jałty
Luce próbując nakreślić prawdopodobne stanowisko nieżyjącego już Brzezińskiego, stwierdził, że ten "byłby bardzo głęboko sceptyczny wobec porównania tego spotkania do Jałty".
- On mówił o globalnym przebudzeniu. On mówił o fragmentacji sił globalnych. Mówił o coraz większej potrzebie myślenia strategicznego. O bardzo dużej znajomości świata, by nawigować po jego zdradliwych wodach, w tej zemście geopolityki - podkreślił.
Przypomniał, że konferencja jałtańska trwała osiem dni. - To, co było dzisiaj, trwało 80 minut - zaznaczył. - Nie było tam żadnej istoty tego spotkania trójstronnego - podsumował.
Cykl wykładów poświęconych pamięci Zbigniewa Brzezińskiego
Organizowany przez Kolegium Europejskie w Natolinie cykl wykładów poświęcony pamięci Zbigniewa Brzezińskiego gromadzi polityków, dyplomatów i intelektualistów, którzy dyskutują o najważniejszych wyzwaniach dla bezpieczeństwa międzynarodowego.
Zbigniew Brzeziński był profesorem politologii i doradcą do spraw bezpieczeństwa narodowego USA za prezydentury Jimmy'ego Cartera. Wcześniej doradzał także Lyndonowi Johnsonowi i Johnowi F. Kennedy'emu. Odegrał znaczącą rolę w normalizacji stosunków USA z Chińską Republiką Ludową oraz w procesie upadku komunizmu w Europie. Był zwolennikiem twardej polityki wobec ZSRR.