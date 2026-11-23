Ze świata Złote zegarki i perfumy. Trump ugościł inwestorów Oprac. Alicja Skiba |

Donald Trump nazwał Władimira Putina "przyjacielem" Źródło wideo: CNN Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/JIM LO SCALZO

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Impreza odbyła się w czasie, gdy Demokraci przygotowują się do przeprowadzenia dochodzeń kongresowych dotyczących interesów prezydenta, w tym jego przedsięwzięć na rynku kryptowalut - podkreśliła stacja NBC. Zdaniem partii, która wygrała ostatnie wybory do Kongresu, Trump wykorzystuje swój urząd do gromadzenia prywatnego majątku.

Zbierających się prezydenckich gości przywitał tancerz w masce Trumpa. Goście VIP otrzymali złote zegarki Trumpa i perfumy Victory z jego logo - przekazał dziennik.

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Memecoin Trumpa

Kiedy tuż przed swoją drugą inauguracją Trump zapowiedział emisję własnej kryptowaluty, demokraci i eksperci ds. etyki potępili to jako próbę wyłudzenia pieniędzy, tworzącą okazję dla lobbystów i osób zabiegających o przychylność prezydenta.

Kryptowaluta Trumpa uznawana jest za memecoin - rodzaj tokena, którego powstanie, popularność i wartość rynkowa jest w dużej mierze związana z internetowymi memami, trendami kulturowymi i celebrytami.

W odróżnieniu od wielu projektów kryptowalutowych, które koncentrują się na dostarczaniu określonej użyteczności technologicznej lub finansowej, memecoiny często opierają rozpoznawalność na popularności w mediach społecznościowych i spekulacji rynkowej.

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Znacznie tańszy koszt kolacji

Wartość memecoina Trumpa załamała się - co zresztą jest typowe dla większości tego typu aktywów - podkreślił dziennik. Niedzielna kolacja miała na celu ponowne rozbudzenie zainteresowania, jednak - jak wynika z analizy gazety - miejsce przy prezydenckim stole można było zdobyć już za 518 dolarów, podczas gdy w maju 2025 roku, podczas pierwszej gali, kosztowało ono 55 tys. dolarów.

W tym czasie popularność Trumpa gwałtownie spadła, odwrócili się od niego młodzi wyborcy, a jego partia poniosła największą od 52 lat porażkę w wyborach do Kongresu - przypomniał "Washington Post". Podczas gdy większość inwestorów straciła na tym tokenie pieniądze, sam Trump poinformował, że w ubiegłym roku zarobił na nim 635 mln dolarów.