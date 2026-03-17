Trump: wierzę, że będę miał zaszczyt przejęcia Kuby

Trump: domagam się, aby te kraje przybyły i chroniły swoje terytorium Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

- Wierzę, że będę miał zaszczyt przejęcia Kuby - oświadczył prezydent Stanów Zjednoczonych w rozmowie z dziennikarzami w Gabinecie Owalnym. - To wielki zaszczyt. (...) Czy to poprzez jej wyzwolenie, czy przejęcie. Myślę, że mogę zrobić z nią, co chcę - dodał.

Trump przekazał, że władze Kuby rozmawiają z USA. - To upadły kraj. Nie mają pieniędzy, nie mają ropy, nie mają niczego. Mają ładne tereny. Mają ładny krajobraz, to piękna wyspa. Myślę, że to wspaniali ludzie - opisywał dalej Trump.

Dowiedz się więcej: Trump: Kuba wkrótce upadnie

Trump chce "przejąć" Kubę

Prezydent USA już wcześniej zapowiadał, że upadek komunistycznej Kuby jest tylko kwestią czasu. Pod koniec lutego oświadczył, że USA rozmawiają z władzami w Hawanie i może to się skończyć "przyjaznym przejęciem" wyspy.

Tego dnia kubańskie władze zapowiedziały otwarcie gospodarki kraju na zagraniczne inwestycje, w tym z USA. Jak podał dziennik "New York Times", powołując się na źródła, administracja USA chce sprawdzić, czy ogłoszone zmiany będą miały prawdziwie strukturalny, czy jedynie kosmetyczny wymiar.

- Dopóki na wyspie nie będzie DUŻEJ zmiany politycznej, nie będzie żadnych inwestycji z USA - zapowiedział republikański senator pochodzenia kubańskiego Carlos Gimenez.

Dowiedz się więcej: Kryzys na popularnej wśród turystów wyspie. Zamknięto ponad 20 hoteli

Kuba odcięta od ropy

Amerykańskie władze ostrzegły, że jeśli Kuba nie przeprowadzi odpowiednich zmian, czeka ją taki sam los jak Wenezuelę. 3 stycznia Amerykanie pojmali przywódcę tego kraju Nicolasa Maduro. Następnie USA wstrzymały dostawy wenezuelskiej ropy naftowej na Kubę i zagroziły nałożeniem ceł na każdy kraj, który sprzedaje Kubie ropę.

Kubański prezydent Miguel Diaz-Canel poinformował w piątek, że wyspa nie otrzymała dostaw ropy od ponad trzech miesięcy, a podstawami systemu energetycznego są aktualnie energia słoneczna, gaz ziemny i elektrownie cieplne. Diaz-Canel potwierdził też wówczas, że Kuba rozpoczęła rozmowy z rządem USA.

W poniedziałek władze Kuby poinformowały o awarii sieci elektroenergetycznej w całym kraju w związku z pogłębiającym się kryzysem energetycznym i gospodarczym. Według agencji Reuters awaria dotknęła około 10 mln osób w państwie liczącym około 11 mln mieszkańców.

"Doszło do całkowitego odłączenia Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (SEN). Przyczyny są badane, a protokoły przywracające działanie sieci - wdrażane" - poinformowało kubańskie ministerstwo energii i górnictwa na platformie X.

Ponad tydzień temu doszło do innej poważnej awarii, która sprawiła, że miliony osób w zachodniej części wyspy zostały pozbawione prądu.

Warunek USA

"New York Times" poinformował, że odsunięcie prezydenta Kuby Miguela Diaza-Canela od władzy jest kluczowym celem USA w rozmowach dwustronnych. Powołując się na cztery osoby zaznajomione z rozmowami, "NYT" donosi, że Amerykanie zasygnalizowali kubańskim negocjatorom, iż Diaz-Canel musi odejść, ale pozostawiają Kubańczykom podjęcie kolejnych kroków.

65-letni Diaz-Canel, który w 2018 roku zastąpił zmarłego Fidela Castro i jego brata Raula Castro na stanowisku prezydenta, powiedział w piątek, że spodziewa się, iż rozmowy ze Stanami Zjednoczonymi odbędą się "na zasadach równości i poszanowania systemów politycznych obu krajów, suwerenności i samostanowienia".

OGLĄDAJ: Były szef wywiadu: Iran zamienia się w wojskową juntę

Opracowała Paulina Karpińska /lulu