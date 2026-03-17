Trump: wierzę, że będę miał zaszczyt przejęcia Kuby

Prezydent USA Donald Trump oświadczył w poniedziałek, że mógłby mieć "zaszczyt" przejęcia Kuby, określając ją jako państwo pogrążone w kryzysie, dysponujące jedynie "pięknym krajobrazem i wspaniałymi ludźmi".

- Wierzę, że będę miał zaszczyt przejęcia Kuby - oświadczył prezydent Stanów Zjednoczonych w rozmowie z dziennikarzami w Gabinecie Owalnym. - To wielki zaszczyt. (...) Czy to poprzez jej wyzwolenie, czy przejęcie. Myślę, że mogę zrobić z nią, co chcę - dodał.

Trump przekazał, że władze Kuby rozmawiają z USA. - To upadły kraj. Nie mają pieniędzy, nie mają ropy, nie mają niczego. Mają ładne tereny. Mają ładny krajobraz, to piękna wyspa. Myślę, że to wspaniali ludzie - opisywał dalej Trump.

Prezydent USA już wcześniej zapowiadał, że upadek komunistycznej Kuby jest tylko kwestią czasu. Pod koniec lutego oświadczył, że USA rozmawiają z władzami w Hawanie i może to się skończyć "przyjaznym przejęciem" wyspy.

Tego dnia kubańskie władze zapowiedziały otwarcie gospodarki kraju na zagraniczne inwestycje, w tym z USA. Jak podał dziennik "New York Times", powołując się na źródła, administracja USA chce sprawdzić, czy ogłoszone zmiany będą miały prawdziwie strukturalny, czy jedynie kosmetyczny wymiar.

- Dopóki na wyspie nie będzie DUŻEJ zmiany politycznej, nie będzie żadnych inwestycji z USA - zapowiedział republikański senator pochodzenia kubańskiego Carlos Gimenez.

Kuba odcięta od ropy

Amerykańskie władze ostrzegły, że jeśli Kuba nie przeprowadzi odpowiednich zmian, czeka ją taki sam los jak Wenezuelę. 3 stycznia Amerykanie pojmali przywódcę tego kraju Nicolasa Maduro. Następnie USA wstrzymały dostawy wenezuelskiej ropy naftowej na Kubę i zagroziły nałożeniem ceł na każdy kraj, który sprzedaje Kubie ropę.

Kubański prezydent Miguel Diaz-Canel poinformował w piątek, że wyspa nie otrzymała dostaw ropy od ponad trzech miesięcy, a podstawami systemu energetycznego są aktualnie energia słoneczna, gaz ziemny i elektrownie cieplne. Diaz-Canel potwierdził też wówczas, że Kuba rozpoczęła rozmowy z rządem USA.

W poniedziałek władze Kuby poinformowały o awarii sieci elektroenergetycznej w całym kraju w związku z pogłębiającym się kryzysem energetycznym i gospodarczym. Według agencji Reuters awaria dotknęła około 10 mln osób w państwie liczącym około 11 mln mieszkańców.

"Doszło do całkowitego odłączenia Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (SEN). Przyczyny są badane, a protokoły przywracające działanie sieci - wdrażane" - poinformowało kubańskie ministerstwo energii i górnictwa na platformie X.

Ponad tydzień temu doszło do innej poważnej awarii, która sprawiła, że miliony osób w zachodniej części wyspy zostały pozbawione prądu.

Warunek USA

"New York Times" poinformował, że odsunięcie prezydenta Kuby Miguela Diaza-Canela od władzy jest kluczowym celem USA w rozmowach dwustronnych. Powołując się na cztery osoby zaznajomione z rozmowami, "NYT" donosi, że Amerykanie zasygnalizowali kubańskim negocjatorom, iż Diaz-Canel musi odejść, ale pozostawiają Kubańczykom podjęcie kolejnych kroków.

65-letni Diaz-Canel, który w 2018 roku zastąpił zmarłego Fidela Castro i jego brata Raula Castro na stanowisku prezydenta, powiedział w piątek, że spodziewa się, iż rozmowy ze Stanami Zjednoczonymi odbędą się "na zasadach równości i poszanowania systemów politycznych obu krajów, suwerenności i samostanowienia".

Opracowała Paulina Karpińska /lulu

Źródło: PAP, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/Ernesto Mastrascusa

