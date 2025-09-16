Węgierski minister: z tych rozmów jasno wynikają cele Amerykanów

16 września 2025, 13:30
Źródło:
PAP
Rosja "wodzi Trumpa za nos"
Rosja "wodzi Trumpa za nos"TVN24
wideo 2/4
Rosja "wodzi Trumpa za nos"TVN24

USA rozumieją "szczególną pozycję" Węgier i Słowacji w imporcie rosyjskich surowców - uważa węgierski minister do spraw europejskich Janos Boka. Jego zdaniem los rosyjskiej gospodarki wojennej nie zależy od Budapesztu i Bratysławy.

Donald Trump przekazał w sobotę, że wystosował list do wszystkich państw NATO i "całego świata". Prezydent USA zadeklarował, że jest gotów nałożyć silne sankcje na Rosję, ale pod warunkiem, że wszystkie kraje Sojuszu przestaną kupować rosyjską ropę.

Przekonywał też do nałożenia przez NATO ceł na Chiny w wysokości od 50 do 100 proc.

Czytaj też: Trump postawił warunek, Bruksela odpowiada

Węgierski minister o liście Trumpa

Trump nie wskazał w liście konkretnych państw w Europie, ale jego słowa mogły odnosić się do Węgier i Słowacji, które nadal korzystają zarówno z rosyjskiego gazu ziemnego, jak i ropy naftowej. Budapeszt i Bratysława importują ropę z Rosji rurociągiem Przyjaźń.

Oba kraje sprzeciwiają się próbom przeforsowania odejścia od tego rosyjskiego surowca w ramach 19. pakietu sankcyjnego, który przygotowuje Komisja Europejska.

Pytany o list Trumpa, Boka powiedział, że Budapeszt prowadzi rozmowy w tej sprawie bezpośrednio z administracją w Waszyngtonie.

- Prowadzimy te dyskusje nie za pośrednictwem prasy, ale bezpośrednio, ponieważ łączą nas relacje, które nam na to pozwalają - zaznaczył.

- Z tych rozmów jasno wynikają cele Amerykanów. Oni chcą pokoju (w Ukrainie - red.) jak najszybciej, a my w pełni i bezwarunkowo popieramy pokojową inicjatywę prezydenta Trumpa - podkreślił.

Janos BokaPAP/EPA/OLIVIER HOSLET

Boka o rosyjskiej gospodarce

Boka dodał, że "amerykańscy partnerzy są bardzo świadomi szczególnej pozycji Węgier i Słowacji, i wykazują się dużym zrozumieniem". - Pod pewnymi względami wykazują się większym zrozumieniem niż nasi partnerzy w Europie - podkreślił.

- Myślę, że (USA - red.) doskonale zdają sobie sprawę, że przyszłość rosyjskiej gospodarki wojennej nie zależy od Węgier i Słowacji, których łączna populacja wynosi mniej niż 15 milionów ludzi i (które razem odpowiadają za) mniej niż 2 procent unijnego PKB. Nie sądzę, aby to Węgry i Słowacja utrzymywały rosyjską gospodarkę wojenną na powierzchni - stwierdził Boka.

Jak dodał, bez realnych alternatyw nie będzie sensownej rozmowy o zmniejszeniu zależności od rosyjskich paliw kopalnych.

- Węgierski rząd nigdy nie zgodziłby się na żadne rozwiązanie, które zagrażałoby bezpieczeństwu krajowych dostaw - powiedział.

Autorka/Autor:Pkarp/kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/OLIVIER HOSLET

Pozostałe wiadomości

Ulga mieszkaniowa nie dla wszystkich. Ministerstwo Finansów chce ograniczyć korzystanie z niej tylko do osób, które nie mają innego mieszkania ani domu - wynika z projektu nowelizacji ustaw o PIT i CIT. To jednak nie jedyne zmiany, jakich chce ministerstwo finansów.

Ulga mieszkaniowa do zmian. Ministerstwo planuje ograniczenia

Ulga mieszkaniowa do zmian. Ministerstwo planuje ograniczenia

16 września 2025, 13:51
Źródło:
PAP

Zwrot kaucji powinien być w gotówce lub na kartę, choć operatorzy systemu mogą wprowadzić bony - wyjaśnił w komunikacie resort klimatu. Dodał, że takie rozwiązanie jest zgodne z prawem.

System kaucyjny od października. Resort o bonach

System kaucyjny od października. Resort o bonach

16 września 2025, 12:35
Źródło:
PAP

Jaguar Land Rover ogłosił we wtorek, że przedłuża wstrzymanie produkcji samochodów do 24 września w związku z zakłóceniami spowodowanymi incydentem związanym z cyberbezpieczeństwem, ujawnionym na początku tego miesiąca - podał Reuters.

Atak na znanego producenta aut. Wstrzymana produkcja

Atak na znanego producenta aut. Wstrzymana produkcja

16 września 2025, 10:02
Źródło:
Reuters

Do pilotażu skróconego czasu pracy z zachowaniem wynagrodzenia zgłosiły się 1994 podmioty - poinformowała ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

"Niemal dwa tysiące polskich pracodawców jest gotowych na zmianę"

"Niemal dwa tysiące polskich pracodawców jest gotowych na zmianę"

16 września 2025, 11:34
Źródło:
PAP

Hakerzy wykradli dane osobowe klientów francuskiego koncernu Kering, właściciela takich marek jak Gucci, Balenciaga czy Alexander McQueen - informuje Guardian. To kolejny cyberatak na branżę modową.

Atak hakerów na giganta modowego

Atak hakerów na giganta modowego

16 września 2025, 13:48
Źródło:
Guardian, tvn24.pl

Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański powiedział we wtorek, że chciałby, aby niedziele handlowe w pewnym wymiarze wróciły. Jednak brakuje na to "zgody w koalicji". Szef finansów podał także, jak według ministerstwa będzie się kształtował poziom inflacji.

Domański chce powrotu niedziel handlowych. "Nie ma zgody w koalicji"

Domański chce powrotu niedziel handlowych. "Nie ma zgody w koalicji"

16 września 2025, 9:15
Źródło:
PAP, tvn24.pl

Do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego trafiły pisma dotyczące dwóch ważnych dla polskich konsumentów spraw - przekazał wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski. Dodał, że sprawa dotyczy dwóch głośnych inicjatyw: #StopKillingGames i #PolishOurPrices.

"Wyjątkowo wysokie ceny" dla polskich odbiorców. Ministerstwo reaguje

"Wyjątkowo wysokie ceny" dla polskich odbiorców. Ministerstwo reaguje

16 września 2025, 12:00
Źródło:
tvn24.pl

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump oświadczył w poniedziałek, że wniesie pozew o zniesławienie i pomówienie przeciwko "New York Times". Dzieje się to kilka dni po opublikowaniu przez gazetę artykułów na temat jego powiązań z skompromitowanym finansistą Jeffreyem Epsteinem.

Trump pozywa czołową amerykańską gazetę

Trump pozywa czołową amerykańską gazetę

16 września 2025, 8:34
Źródło:
Reuters, Guardian, PAP

Ukraiński rząd przyjął projekt budżetu na 2026 rok i przekazał go do parlamentu. "Priorytetem budżetu są bezpieczeństwo i obrona" - podkreśliła premier Julia Swyrydenko.

Potężna luka. Ukraina rozmawia z partnerami

Potężna luka. Ukraina rozmawia z partnerami

16 września 2025, 11:14
Źródło:
PAP

Premier Hiszpanii Pedro Sanchez zapowiedział wprowadzenie dopłat do wynajmu mieszkań przez młodych. Miałoby to pomóc w radzeniu sobie z poważnym kryzysem mieszkaniowym, pomysł został jednak skrytykowany nawet przez członków koalicji rządowej.

Rząd zapowiada dopłaty do wynajmu dla młodych

Rząd zapowiada dopłaty do wynajmu dla młodych

16 września 2025, 10:33
Źródło:
PAP

Polska wstrzymała ruch na granicy z Białorusią, również kolejowy, z powodu manewrów wojskowych "Zapad-2025". Uderza to w ważny szlak handlowy między Chinami a Unią Europejską. Konsekwencje tej decyzji mogą mieć niebagatelne znaczenie ekonomiczne.

Jedwabny Szlak. Zamknięcie granicy może słono kosztować

Jedwabny Szlak. Zamknięcie granicy może słono kosztować

15 września 2025, 16:13
Źródło:
"Rzeczpospolita", Reuters, Bloomberg, UIC, RailFreight

Światłowody w budynkach jednorodzinnych mają być obowiązkowe - wynika z założeń do projektu nowelizacji tzw. megaustawy. Według unijnych regulacji taka zasada ma wejść w życie 12 lutego 2026 r. Projekt ma też wprowadzić obowiązek załączania oświadczenia o instalacjach telekomunikacyjnych przy odbiorze budynków.

Ministerstwo rozważa nowy obowiązek dla budujących domy

Ministerstwo rozważa nowy obowiązek dla budujących domy

16 września 2025, 8:03
Źródło:
PAP

Minimalne wynagrodzenie za pracę od 1 stycznia 2026 roku wyniesie 4806 złotych brutto. Rozporządzenie w tej sprawie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw.

Jest decyzja rządu w sprawie płacy minimalnej

Jest decyzja rządu w sprawie płacy minimalnej

15 września 2025, 14:36
Źródło:
PAP, tvn24.pl

Ogromna inwestycja w nowy kurort nad Morzem Czerwonym. Budowa 12 luksusowych hoteli ma dać pracę nawet 170 tysiącom osób w budownictwie i hotelarstwie. Egipski rząd określił to jako największy projekt turystyczny wart 18,5 miliarda dolarów.

Nad Morzem Czerwonym powstanie luksusowy kurort

Nad Morzem Czerwonym powstanie luksusowy kurort

16 września 2025, 6:58
Źródło:
PAP, Bloomberg

Pasażerowie na lotnisku Barajas w Madrycie czekali w poniedziałek w długich kolejkach do kontroli bezpieczeństwa z powodu strajku pracowników ochrony. Jak podała agencja EFE, czas oczekiwania na kontrolę, która zwykle zajmuje około kwadransa, wynosił nawet około godziny.

Strajk na największym lotnisku w kraju. Kłopoty pasażerów

Strajk na największym lotnisku w kraju. Kłopoty pasażerów

15 września 2025, 21:28
Źródło:
PAP

Prezydent USA Donald Trump poinformował w poniedziałek, że rozmowy handlowe z Chinami zaowocowały porozumieniem w sprawie "pewnej firmy". Umowę w sprawie TikToka potwierdził przewodzący delegacji amerykańskiej sekretarz skarbu Scott Bessent.

Trump: "wielkie spotkanie" z Chinami i porozumienie w sprawie "pewnej firmy"

Trump: "wielkie spotkanie" z Chinami i porozumienie w sprawie "pewnej firmy"

15 września 2025, 15:25
Źródło:
PAP

Po sierpniu deficyt budżetu państwa przekroczył 172 miliardy złotych wobec 156,7 miliarda złotych po lipcu - poinformowało w poniedziałek Ministerstwo Finansów. Według ustawy budżetowej w całym 2025 roku deficyt może sięgnąć maksymalnie 288,77 miliarda złotych. 

Państwowa kasa na minusie. Nowe dane w sprawie deficytu

Państwowa kasa na minusie. Nowe dane w sprawie deficytu

15 września 2025, 20:21
Źródło:
PAP

Madera cieszy się coraz większą popularnością wśród polskich turystów. Od stycznia do lipca tego roku archipelag odwiedziło ponad 89,3 tysiąca osób z Polski, co oznacza wzrost o niemal 39 procent w porównaniu z analogicznym okresem 2024 roku.

Skokowy wzrost liczby turystów z Polski

Skokowy wzrost liczby turystów z Polski

15 września 2025, 18:58
Źródło:
PAP

Główny Inspektorat Sanitarny wydał w poniedziałek ostrzeżenie przed dwoma partiami goździków Kamis ze względu na przekroczenie najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości pestycydu - chlorpiryfosu.

Dwie partie przyprawy wycofane. "Nie należy spożywać"

Dwie partie przyprawy wycofane. "Nie należy spożywać"

15 września 2025, 19:41
Źródło:
tvn24.pl

CERT Polska ostrzega przed wiadomościami, w których oszuści podszywają się pod Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). To może być "złośliwe oprogramowanie sprytnie ukryte w wiadomości e-mail" - podkreśla zespół.

"Ważny dokument dostarczony przez ZUS? Nie"

"Ważny dokument dostarczony przez ZUS? Nie"

15 września 2025, 14:35
Źródło:
tvn24.pl

Od momentu wybuchu wojny w Ukrainie Unia Europejska sukcesywnie rezygnuje z zakupu rosyjskich surowców - przekazała rzeczniczka Komisji Europejskiej Paula Pinho. Podkreśliła, że Wspólnota przyjęła klarowny plan wraz z datą całkowitego uniezależnienia się od dostaw z Rosji. Jej wypowiedź to reakcja na list prezydenta USA Donalda Trumpa dotyczący sankcji i importu rosyjskiej ropy.

Trump postawił warunek, Bruksela odpowiada

Trump postawił warunek, Bruksela odpowiada

15 września 2025, 16:44
Źródło:
PAP

W sobotnim losowaniu Lotto dwóch graczy wygrało po blisko 1,6 miliona złotych. Z komunikatu Totalizatora Sportowego wynika, że jeden zakład zawarto w Jabłonnie w województwie mazowieckim, drugi zaś w Kościanie w województwie wielkopolskim.

Dwie szóstki w Lotto. Podano, gdzie padły

Dwie szóstki w Lotto. Podano, gdzie padły

15 września 2025, 17:35
Źródło:
tvn24.pl

Znany i dla wielu kontrowersyjny konserwatywny aktywista Charlie Kirk został w zeszłym tygodniu śmiertelnie postrzelony podczas występu na uniwersytecie w Utah. Było to szeroko komentowane nie tylko przez media, ale też przez użytkowników mediów społecznościowych. Władze między innymi linii lotniczych i uniwersytetów ogłosiły, że ukarały swoich pracowników za wpisy związane ze śmiercią Kirka, które "naruszały politykę firmy".

Pracownicy zawieszani i zwalniani za komentarze po śmierci Charliego Kirka

Pracownicy zawieszani i zwalniani za komentarze po śmierci Charliego Kirka

15 września 2025, 15:58
Źródło:
CNN, NBC News, Business Insider

Tradycyjny barter zyskuje na popularności w rosyjskim handlu zagranicznym po raz pierwszy od lat 90. XX wieku - pisze Reuters. Firmy, próbując oszukać zachodnie sankcje, wymieniają pszenicę na chińskie samochody, a siemię lniane na materiały budowlane.

Zboże za samochody, nasiona za sprzęt AGD. Tak handlują w Rosji

Zboże za samochody, nasiona za sprzęt AGD. Tak handlują w Rosji

15 września 2025, 12:40
Źródło:
Reuters

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2025 roku wzrosły o 2,9 procent rok do roku, a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny nie zmieniły się - podał Główny Urząd Statystyczny. Wcześniej w szybkim szacunku GUS podawał, że inflacja w sierpniu wyniósła 2,8 procent w ujęciu rocznym i -0,1 procent miesiąc do miesiąca.

Tak rosną ceny w Polsce

Tak rosną ceny w Polsce

15 września 2025, 10:01
Źródło:
PAP