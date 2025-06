Trump: umowa jest gotowa

Chiny dadzą nam metale ziem rzadkich, a cła na chińskie towary będą na poziomie 55 procent - przekazał Donald Trump. Prezydent USA podkreślił, że udało się dojść z Chinami do porozumienia.

Trump wyjaśnił, że w zamian USA zgodziły się dać Chinom "to, co zostało uzgodnione", w tym dostęp chińskich studentów do amerykańskich uniwersytetów.