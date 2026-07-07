Trump: to naprawdę wielka sprawa

Donald Trump przyleciał na szczyt NATO w Ankarze Źródło wideo: TVN24, Reuters Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/DOGUKAN KESKINKILIC / POOL

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"Toyota przenosi się z Meksyku do Stanów Zjednoczonych (Teksas!). To naprawdę wielka sprawa. Cła działają!" - napisał Trump we wpisie zamieszczonym na swoim portalu Truth Social po wylądowaniu w Ankarze, gdzie odbywa się szczyt NATO.

Trump o cłach

O decyzji japońskiego koncernu wspomniał również podczas spotkania z prezydentem Turcji Recepem Tayyipem Erdoganem, przedstawiając to jako swój sukces i dowód, że pod jego rządami kraj przeżywa najlepszy rok w historii.

- To niesamowite, co potrafią zrobić cła, jeśli zostaną odpowiednio użyte - skomentował.

Toyota przenosi produkcję

Toyota ogłosiła w poniedziałek, że przeniesie większość produkcji swojego popularnego pickupa Tacoma z Meksyku do Stanów Zjednoczonych w ramach inwestycji o wartości 3,6 miliarda dolarów w zakład w San Antonio w Teksasie. Przeniesienie produkcji z zakładu Toyoty w Tijuanie w Meksyku zajmie około czterech lat.

Ogłoszenie to pojawiło się zaledwie kilka dni po tym, jak Waszyngton odmówił przedłużenia północnoamerykańskiej umowy handlowej z Meksykiem i Kanadą (USMCA, wcześniej NAFTA), co podsyciło niepewność wśród przedsiębiorstw.

W listopadzie Toyota poinformowała, że planuje zainwestować w Stanach Zjednoczonych nawet 10 miliardów dolarów w ciągu najbliższych pięciu lat.

Nowa linia montażowa w San Antonio ma stworzyć ponad 2000 miejsc pracy. Mimo przeniesienia produkcji z Tijuany, Toyota będzie również kontynuować produkcję Tacomy w swojej fabryce w Guanajuato w Meksyku.

Cła Trumpa na komponenty samochodowe

Trump od początku drugiej kadencji rządów wprowadził szereg ceł - w tym na towary z Meksyku i Kanady, a osobno też na stal, aluminium, samochody, części do aut i ciężarówki - mających na celu przeniesienie produkcji aut z krajów sąsiednich do Stanów Zjednoczonych. Dotąd przemysł motoryzacyjny w Ameryce Północnej był wysoce zintegrowany i oparty o produkcję we wszystkich trzech krajach, w dużej mierze dzięki NAFTA/USMCA. Ogłaszając decyzję w poniedziałek japońska firma wezwała do rozwiązania sporów handlowych.

"Toyota nadal angażuje się w działalność w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku i zachęca do szybkiego rozwiązania w sprawie umowy USMCA, aby region Ameryki Północnej stał się konkurencyjny na skalę globalną" - napisano w oświadczeniu.

Mimo odmowy przedłużenia paktu przez USA, przepisy umowy mówią, że ma ona obowiązywać przez kolejne 10 lat. Waszyngton poinformował w zeszłym tygodniu, że będzie ona corocznie weryfikowana. Zarezerwował też sobie prawo do jednostronnego wyjścia z porozumienia.