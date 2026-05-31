Ze świata

Donald Trump szykuje galę UFC. Pentagon wprowadza kontrowersyjne kryteria

Jan Sowa
Oprac. Jan Sowa
Szef Pentagonu Pete Hegseth
Media: Pentagon planuje skierować żołnierzy elitarnej jednostki na Bliski Wschód
Żołnierze amerykańskiej armii będą mogli otrzymać darmowe bilety na galę UFC organizowaną w przyszłym miesiącu w Białym Domu przez prezydenta Donalda Trumpa. Nie wszyscy jednak będą mogli skorzystać z zaproszenia - uczestnicy muszą spełniać określone normy dotyczące sprawności fizycznej i kompozycji ciała.

Jak wynika z dokumentów, do których dotarła CNN, kierownictwo Pentagonu przygotowuje listy żołnierzy, którzy mogą zostać zaproszeni na wydarzenie UFC organizowane w Białym Domu.

Zgodnie z wytycznymi, bilety mają trafiać wyłącznie do wojskowych spełniających wymagania dotyczące kondycji fizycznej. W jednym z memorandum zapisano, że "zgodnie z wytycznymi żołnierze muszą mieć wskaźnik obwodu talii do wzrostu niższy niż 0,55 a także wszystkie wymagania dotyczące testów sprawności fizycznej obowiązujące w danym rodzaju sił zbrojnych". Oznacza to, że obwód talii żołnierza nie może przekraczać 55 procent jego wzrostu.

Wprowadzone wcześniej przez Departament Obrony kryterium stosunku talii do wzrostu stało się nowym standardem oceny gotowości bojowej żołnierzy.

Pentagon zwraca uwagę na wizerunek uczestników

Według źródeł CNN, jednym z celów kryteriów jest również odpowiedni wizerunek uczestników podczas transmitowanego wydarzenia. Jeden z urzędników resortu obrony powiedział, że wymagania to bardzo jasny sygnał dla żołnierzy zainteresowanych udziałem. Inny przedstawiciel Pentagonu przekazał, że kierownictwo resortu sygnalizowało preferencję, by wojskowi obecni na wydarzeniu "dobrze wyglądali" przed kamerami.

Z dokumentów wynika również, że dowódcy mają przydzielać bilety przede wszystkim "prawdziwym fanom UFC", koncentrując się na młodszych stopniem szeregowych oraz oficerach.

Choć Pentagon rekomenduje wybieranie uczestników spoza Waszyngtonu, żołnierze będą musieli samodzielnie pokryć koszty podróży. Same bilety mają być jednak bezpłatne.

CNN przypomina również, że podczas wcześniejszych wystąpień Donalda Trumpa wśród wojskowych Pentagon miał starannie kontrolować dobór osób widocznych przed kamerami. Podczas wizyty w Fort Bragg wybrani uczestnicy mieli być selekcjonowani m.in. pod kątem poglądów politycznych i wyglądu, a w kadrze dominowali mężczyźni.

Hegseth stawia na sprawność fizyczną

Wprowadzone kryteria są zgodne z kierunkiem wyznaczonym przez sekretarza obrony Pete'a Hegsetha, który konsekwentnie promuje podnoszenie standardów sprawnościowych w armii USA.

Podczas wystąpienia w bazie Marines w Quantico w stanie Wirginia w październiku ubiegłego roku mówił, że w wojsku nie będzie miejsca dla osób niespełniających oczekiwanych standardów. Jak stwierdził, nie będzie "otyłych żołnierzy" ani "otyłych generałów i admirałów na korytarzach Pentagonu".

Pentagon odmówił komentarza w sprawie wytycznych dotyczących wydarzenia UFC.

Źródło: CNN
Źródło: CNN
Jan Sowa
