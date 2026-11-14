Ze świata Trump odwiedzi Chiny. Nie zamierza rozmawiać o skandal, który zmienił losy kluczowej spółki Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

Szef Nvidii z kobietą podejrzewaną o szpiegostwo dla Chin Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/Annabelle Gordon / POOL

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Urzędnicy przekazali również, że Elon Musk, dyrektor generalny Tesli i SpaceX, będzie towarzyszył Trumpowi podczas podróży do Shenzhen. W najbliższą środę i czwartek odbędzie się tam szczyt Współpracy Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC).

Biały Dom poinformował wcześniej w piątek, że Trump planuje zorganizować w Shenzhen trójstronny szczyt z Xi Jinpingiem oraz prezydentem Rosji Władimirem Putinem.

Xi Jinping i Donald Trump Źródło zdjęcia: PAP/EPA/SHAWN THEW

Podczas telekonferencji prasowej jeden z reporterów zapytał, dlaczego Musk udaje się do Chin razem z amerykańskim prezydentem.

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- Nie chcę wypowiadać się w imieniu prezydenta na temat dokładnych powodów udziału Elona w tej podróży - odpowiedział jeden z urzędników.

- Oczywiście ma on ogromne interesy biznesowe związane ze stosunkami amerykańsko-chińskimi. Odgrywa także istotną rolę w naszym bezpieczeństwie narodowym. Biorąc pod uwagę rozmowy, które prezydent zamierza przeprowadzić, istnieje wiele powodów, dla których Elon mógłby być niezwykle pomocny, choćby jako doradca prezydenta - dodał.

Podejrzenia o przemyt układów Nvidii

Kontakty Jensena Huanga z podejrzewaną o szpiegostwo Alice Huang, z którą nie jest spokrewniony, wzbudziły obawy, że singapurska firma, w której kobieta pełniła funkcję kierowniczą, mogła przekierowywać do Chin objęte ograniczeniami eksportowymi układy Nvidii.

- Sytuacja dotycząca Nvidii nie powinna mieć żadnego istotnego wpływu na tę podróż - powiedział podczas telekonferencji jeden z urzędników cytowanych przez CNBC.

- W żadnych rozmowach ani negocjacjach z Chińczykami nie negocjujemy amerykańskich ograniczeń eksportowych. Nie spodziewamy się też, aby kwestia ta w ogóle pojawiła się w naszych rozmowach z przedstawicielami Chin podczas wizyty - dodał.

Rozmowy mają dotyczyć umowy handlowej

Zapytany, czy Trump poruszy w rozmowie z Xi Jinpingiem zarzuty dotyczące Alice Huang, urzędnik odpowiedział, że spotkanie będzie koncentrowało się przede wszystkim na kwestiach gospodarczych.

- Spotkanie z przewodniczącym Xi, przynajmniej w części poświęconej gospodarce, będzie koncentrowało się na realizacji umowy handlowej. Jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa narodowego oraz prowadzone w Stanach Zjednoczonych kontrole i dochodzenia, prawdopodobnie na tym etapie nie będziemy wtajemniczać w nie Chińczyków - powiedział.

- Nie spodziewam się, aby prezydent poruszył sprawę Alice Huang - stwierdził inny urzędnik. Chiny określiły stawiane jej zarzuty jako bezpodstawne.

Jensen Huang zrezygnował ze stanowiska

Jensen Huang zrezygnował w tym tygodniu ze stanowiska dyrektora generalnego Nvidii po publikacji obciążających go doniesień. Według nich miał romans z Alice Huang.

Kobieta była członkinią kierownictwa Megaspeed, firmy świadczącej usługi przetwarzania w chmurze. Spółka jest badana pod kątem możliwego pośredniczenia w dostarczaniu do Chin układów Nvidii wartych miliardy dolarów, z naruszeniem amerykańskich ograniczeń eksportowych.

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Skandal wstrząsnął Nvidią i wywołał pytania o to, czy Departament Handlu kierowany przez Howarda Lutnicka podejmował wystarczająco zdecydowane działania, aby uniemożliwić trafianie zaawansowanych układów scalonych do Chin.