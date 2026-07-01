Ze świata Trump skomentował dane dotyczące swojego majątku Oprac. Krzysztof Krzykowski |

Donald Trump wchodzi na pokład nowego Air Force One Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/AARON SCHWARTZ / POOL

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Trump był pytany przez media o deklarację finansową, z której wynika, że jego rodzina osiągnęła w 2025 roku ponad 1,4 mld dolarów dochodu z przedsięwzięć kryptowalutowych.

Trump o swoim majątku

Prezydent podkreślił, że nie zajmuje się osobiście swoimi finansami. - Mamy fundusze, które dobrze zarządzają moimi pieniędzmi. Zarobiłem bardzo dużo pieniędzy, zanim zostałem prezydentem, i to oni inwestują moje środki. Nie rozmawiam z nimi, nigdy - oświadczył Trump przed wylotem do Dakoty Północnej. - To duże instytucje i inwestują w to, w co uznają za stosowne - zapewnił.

- Miałem świetną karierę w biznesie. Naprawdę świetną. Nie wiem, czy lepszą w polityce, czy w biznesie, ale w biznesie odniosłem ogromny sukces - chwalił się Trump.

Trump: wszyscy osiągają zyski

- Wiecie, dlaczego osiągam zyski? Bo giełda rośnie. Wszyscy osiągają zyski. Jeśli macie konto emerytalne 401(k), to jak sobie radzi? Wzrosło o jakieś 85 procent. Dziękuję, prezydencie Trump. Wszyscy więc na tym korzystamy - kontynuował.

- Ja również osiągam zyski, ponieważ mam dużo pieniędzy i gotówki, które powierzam instytucjom. Nie wiem, czy zawsze wiedzą, co robią, ale kupują bardzo szeroki wachlarz różnych rzeczy - podkreślił przed pierwszym lotem nowym prezydenckim Air Force One.

- To będzie pierwszy lot samolotu, który moim zdaniem może okazać się najlepszym samolotem pasażerskim, jaki kiedykolwiek zbudowano - zachwalał luksusową maszynę Trump. Samolot jest prezentem od Kataru.

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