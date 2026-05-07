Ze świata Zmiana po rozmowie z Von der Leyen. Trump odsuwa cła Alicja Skiba |

Donald Trump poinformował w czwartek na swojej platformie Truth Social, że odbył "świetną rozmowę telefoniczną" z szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen.

"Cierpliwie czekałem, aż UE wywiąże się ze swoich zobowiązań wynikających z historycznego porozumienia handlowego, które zawarliśmy w Turnberry w Szkocji - największego porozumienia handlowego w historii! Złożono obietnicę, że UE wywiąże się ze swoich zobowiązań wynikających z umowy i, zgodnie z umową, obniży cła do ZERA! Zgodziłem się dać jej czas do 250. rocznicy powstania naszego kraju" - napisał.

Jak stwierdził, w przeciwnym razie "niestety cła natychmiast wzrosną do znacznie wyższego poziomu".

To odwrót od decyzji o podwyżce ceł na auta, która miała zacząć obowiązywać już w tym tygodniu. Trump pod koniec kwietnia zapowiedział, że podniesie cła na auta z UE do 25 procent z obecnych 15 procent.

