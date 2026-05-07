Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Zmiana po rozmowie z Von der Leyen. Trump odsuwa cła

|
Prezydent USA Donald Trump
Trump: mogę powiedzieć tyle, Iran chce się dogadać
Źródło: TVN24
Prezydent Donald Trump ogłosił w czwartek po rozmowie z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen, że daje Unii Europejskiej czas do 4 lipca, by wdrożyła porozumienie handlowe z USA. Ostrzegł, że w przeciwnym razie podniesie cła na towary z UE. To zmiana w stosunku do jego poprzedniej decyzji.

Donald Trump poinformował w czwartek na swojej platformie Truth Social, że odbył "świetną rozmowę telefoniczną" z szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen.

"Cierpliwie czekałem, aż UE wywiąże się ze swoich zobowiązań wynikających z historycznego porozumienia handlowego, które zawarliśmy w Turnberry w Szkocji - największego porozumienia handlowego w historii! Złożono obietnicę, że UE wywiąże się ze swoich zobowiązań wynikających z umowy i, zgodnie z umową, obniży cła do ZERA! Zgodziłem się dać jej czas do 250. rocznicy powstania naszego kraju" - napisał.

Jak stwierdził, w przeciwnym razie "niestety cła natychmiast wzrosną do znacznie wyższego poziomu".

To odwrót od decyzji o podwyżce ceł na auta, która miała zacząć obowiązywać już w tym tygodniu. Trump pod koniec kwietnia zapowiedział, że podniesie cła na auta z UE do 25 procent z obecnych 15 procent.

Trump uderza w UE. "Z przyjemnością informuję..."
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Trump uderza w UE. "Z przyjemnością informuję..."

TVN24
OGLĄDAJ: TVN24
pc

TVN24
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: AARON SCHWARTZ/PAP/EPA

Udostępnij:
Tagi:
USAUnia EuropejskaCła Donalda Trumpa
Alicja Skiba
Alicja Skiba
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
Loty samolotem
Niemal tysiąc odwołanych lotów w wakacje. Linia w trudnej sytuacji
Ze świata
Posiedzenie sztabu kryzysowego, pożar lasu-06.05.26
"Polska będzie pierwszym krajem". W piątek podpiszą umowę w sprawie SAFE
Donald Trump
Iran może przetrwać do 4 miesięcy. Prognoza wywiadu
Ze świata
złoto, srebro, metale szlachetne
Co czeka złoto? "Przerwa przed najsilniejszą hossą"
Rynki
złotówka shutterstock_1189131880
Wojenne spadki nie powinny zniechęcać do oszczędności emerytalnych
Adam Glapiński
"Perspektywa obniżek mało prawdopodobna". Prezes NBP po decyzji RPP
Samolot paliwo tankowanie
Linie lotnicze w kryzysie. Państwo zapowiada pomoc
Ze świata
nastolatek telefon smartfon lozko kanapa AdobeStock_428483596
Polacy chcą ostrzejszych zasad w mediach społecznościowych
temat paliwa
"Im dłużej będzie utrzymywany, tym bardziej będzie szkodliwy"
mieszkania, blok, Białystok
To pokazują ceny mieszkań w Warszawie
Nieruchomości
pap_20260313_09U
Od stycznia bez podatku. "Ktoś się może zdziwić"
Maja Piotrowska
La Valletta, Malta
Malta porządkuje najem krótkoterminowy. Co się zmieni?
Turystyka
paliwo benzyna tankowanie shutterstock_2770567921
Ceny paliw w piątek. Tyle zapłacimy
Moto
samochod auto elektryczne elektryk ladowanie shutterstock_2461534095
Pierwszy polski elektryk coraz bliżej. Znamy datę
Moto
Jerome Powell
Wojna z Iranem a szok inflacyjny. Fed ostrzega
Ze świata
Daniel Obajtek
Jest wniosek o uchylenie europejskiego immunitetu Obajtka
Bruksela, siedziba Komisji Europejskiej (KE)
Bruksela złagodzi przepisy o sztucznej inteligencji
Dla firm
Aleja Jana Pawła II - widok z ronda Zgrupowania AK "Radosław"
Polska hubem inwestycyjnym Europy. Co przyciąga kapitał nad Wisłę?
pieniądze kasa pln portfel shutterstock_2684073217
"Nie rozumiesz, nie kupuj"
Gliwice, Polska. Stacja benzynowa Circle K
Ile zapłacimy za tankowanie w czwartek? Oto ceny paliw
Moto
Sejm, PiS, Kaczyński, Terlecki, Błaszczak
Domański: Kaczyński i Błaszczak już wiedzą, w jakim są bagnie
Kropka nad i
Zondacrypto
Już nawet 1,5 tysiąca zawiadomień w sprawie Zondacrypto
Donald Trump
Kto zapłaci za salę balową w Białym Domu? Trump odpiera zarzuty
Ze świata
temat paliwa
Najtańsze paliwo w Polsce. W tych województwach zapłacisz najmniej
Moto
shutterstock_2617207991_1
Pojazdy bez kierowców w Polsce. Przełom coraz bliżej
Moto
shutterstock_1202645383 Seattle, Waszyngton / USA - 04.10.2018 Sklep Microsoft Store w University Village w Seattle w stanie Waszyngton
Microsoft zmienia politykę klimatyczną. AI zbyt energochłonne
Tech
AI, deepseek, chatgpt
DeepSeek zmienia kierunek. Gigant AI szuka finansowania z zewnątrz
Tech
Iran. Antyamerykański billboard w Teheranie
Trump: jeśli nie wyrażą zgody, rozpoczną się bombardowania
Ze świata
Ropa w USA tanieje
Europa odcięta od ropy z USA? Raport analizuje "prawdziwy kryzys energetyczny"
Ze świata
Anhtropic Claude AI
Anthropic łączy siły z Alphabet. Nvidia może zostać w tyle
Tech

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica