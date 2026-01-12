Trump reaguje na słowa szefa naftowego giganta

Trump o rządzeniu Wenezuelą i "właściwym przekazaniu władzy" Źródło: TVN24

Donald Trump powiedział w niedzielę, że rozważa wykluczenie Exxonu z przyszłych inwestycji w Wenezueli. Stało się to po tym, jak dyrektor generalny koncernu Darren Woods podczas piątkowego spotkania z prezydentem i grupą co najmniej 17 innych szefów firm naftowych stwierdził, że Wenezuela nie jest dobrym miejscem do inwestycji. Woods stwierdził, że kraj musiałby zmienić swoje prawo, aby stać się realną opcją inwestycyjną dla Exxonu.

Te wypowiedzi zdominowały medialne relacje ze spotkania, osłabiając nadzieje Białego Domu na zbudowanie konsensusu wokół planów odbudowy sektora naftowego Wenezueli.

"Nie podobała mi się odpowiedź Exxonu"

W rozmowie z dziennikarzami na pokładzie Air Force One Trump nie krył niezadowolenia. Jak powiedział, "nie podobała mu się odpowiedź Exxonu" i dodał, że "prawdopodobnie będzie skłonny wykluczyć Exxon".

Ocenił też, że koncern "gra zbyt sprytnie".

Exxon Mobil nie odpowiedział na prośbę Reutersa o komentarz do słów prezydenta USA.

Historia sporów i nacjonalizacji

Exxon, ConocoPhillips oraz Chevron - trzy największe amerykańskie firmy naftowe - przez dekady były kluczowymi partnerami wenezuelskiego państwowego koncernu PDVSA.

Za rządów Hugo Cháveza, w latach 2004-2007, sektor naftowy został znacjonalizowany. Chevron pozostał w kraju, negocjując umowy z PDVSA, natomiast Exxon i ConocoPhillips wycofały się i wszczęły postępowania arbitrażowe.

Zgodnie z orzeczeniami sądów Wenezuela jest winna Exxonowi i ConocoPhillips łącznie ponad 13 miliardów dolarów tytułem wywłaszczeń.

"Nienadająca się do inwestowania"

Darren Woods podczas spotkania z prezydentem zauważył, że aktywa Exxonu były w Wenezueli przejmowane dwukrotnie. Jak mówił, wejście po raz trzeci "wymagałoby bardzo poważnych zmian w porównaniu z tym, co widzieliśmy historycznie".

Szef Exxonu wskazał na potrzebę trwałych gwarancji ochrony inwestycji oraz reformy prawa węglowodorowego.

Ocenił, że - jeśli spojrzymy na obecne ramy prawne i handlowe w Wenezueli - to "nie nadaje się ona do inwestowania".

Amerykańska administracja chce kontroli

Prezes ConocoPhillips Ryan Lance poinformował Trumpa, że jego firma jest największym niepaństwowym wierzycielem Wenezueli. Wezwał do restrukturyzacji zadłużenia oraz całego systemu energetycznego kraju, w tym PDVSA.

Trump odpowiedział, że ConocoPhillips odzyska dużą część swoich pieniędzy, ale Stany Zjednoczone zaczną "od czystej karty". Jak dodał, "nie będziemy patrzeć na to, co ludzie stracili w przeszłości, bo to była ich wina".

Prezydent zapowiedział też, że to jego administracja zdecyduje, które firmy będą mogły działać w Wenezueli. - Macie do czynienia z nami. Nie macie do czynienia z Wenezuelą. Nie chcemy, żebyście mieli do czynienia z Wenezuelą - powiedział.

Rozporządzenie Trumpa

Prezydent USA Donald Trump podpisał w piątek rozporządzenie o "zabezpieczeniu" dochodów z wenezuelskiej ropy naftowej na kontach Departamentu Skarbu - podał Biały Dom. Ma to na celu zapewnienie amerykańskiej kontroli nad pieniędzmi.

Jak napisał w oświadczeniu Biały Dom, dekret sprawia, że umieszczane na kontach USA środki ze sprzedaży wenezuelskiej ropy naftowej nie mogą być przedmiotem roszczeń innych osób, podmiotów i państw. Środki te nie mogą być transferowane bez wyraźnej zgody rządu USA.

