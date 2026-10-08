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Ze świata

Po fali spekulacji Trump zabiera głos. "Nie zaatakujemy"

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Donald Trump
Miesiąc do wyborów połówkowych w USA. Politico: kandydaci republikanów nie chcą wsparcia Trumpa
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/BONNIE CASH / POOL
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Prezydent Donald Trump oświadczył w czwartek, że Stany Zjednoczone nie przeprowadzą ataku na Iran przed wyborami połówkowymi do Kongresu, które odbędą się 3 listopada - podał Reuters. Stwierdził, że oba kraje prowadzą "produktywne" rozmowy na temat zakończenia trwającej od sześciu miesięcy wojny.

"Prowadzimy produktywne rozmowy z Islamską Republiką Iranu" - napisał Trump na platformie Truth Social. "Nie zaatakujemy Iranu w żadnym momencie przed wyborami połówkowymi, które odbędą się w Stanach Zjednoczonych 3 listopada" - dodał.

"Chcę jasno powiedzieć wszystkim, że chociaż Iran znajduje się w bardzo złej sytuacji, zarówno gospodarczej, jak i militarnej, a blokada będzie nadal obowiązywać, ropa naftowa będzie płynąć przez cieśninę Ormuz w rekordowych ilościach" - stwierdził Trump. Zaznaczył również, że "Iran nie będzie posiadał broni nuklearnej".

Donald Trump na Truth Social: prowadzimy produktywne rozmowy z Islamską Republiką Iranu
Donald Trump na Truth Social: prowadzimy produktywne rozmowy z Islamską Republiką Iranu
Źródło zdjęcia: Truth Social

Spekulacje na temat ataku Iranu

Trump zamieścił swój wpis po serii doniesień mediów, sygnalizujących, że prezydent może wznowić poważne działania wojenne przeciwko Iranowi jeszcze przed wyborami. Dzień wcześniej portal Axios przekazał, że Pentagon rozkazał wojsku zakończyć przygotowania do wznowienia działań wojennych na dużą skalę przeciwko Teheranowi.

Spodziewane uderzenia miałyby - według mediów - objąć m.in. elektrownie i mosty oraz obiekty nuklearne, a w atakach miałby wziąć udział też Izrael

Trump wielokrotnie w ostatnich tygodniach zapewniał, że wojna z Iranem zakończy się tuż po wyborach, lecz jednocześnie twierdząco odpowiadał na pytania, czy może wznowić ataki po 3 listopada. Mówił też kilkakrotnie, że ma do podjęcia wybór między zawarciem z Iranem układu a zniszczeniem czy "unicestwieniem" tego kraju.

Według Axiosa negocjacje między USA i Iranem - wznowione we wrześniu po tygodniach przerwy - utknęły w impasie. 

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Polityczny problem Donalda Trumpa

Wojna, która rozpoczęła się w lutym, gdy Stany Zjednoczone i Izrael przeprowadziły ataki na Iran, przyczyniła się do spadku krajowych notowań Donalda Trumpa i stanowi coraz większe obciążenie dla republikanów, którzy w listopadowych wyborach będą walczyć o utrzymanie swojej niewielkiej większości w Kongresie.

Z najnowszego sondażu Reuters/Ipsos wynika, że 60 proc. Amerykanów, w tym co czwarty wyborca Partii Republikańskiej, negatywnie ocenia sposób, w jaki Trump radzi sobie z sytuacją wokół Iranu. Konflikt doprowadził także do wyraźnego wzrostu cen paliw w czasie, gdy koszty utrzymania pozostają głównym zmartwieniem wyborców.

Trump wielokrotnie deklarował, że po wyborach ceny ropy spadną, nie przedstawił jednak szczegółowego planu zakończenia wojny.

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Warunek Trumpa

W ostatnich tygodniach Iran i USA wymieniły się propozycjami mającymi doprowadzić do zakończenia konfliktu oraz ponownego otwarcia cieśniny Ormuz, kluczowego dla światowego transportu surowców energetycznych szlaku morskiego. Trump odrzucił jednak najnowszą ofertę Teheranu.

>>> Media: rekordowe zarobki za rejs przez cieśninę Ormuz. Ryzyko ataku w cenie

Irańskie media państwowe podały w czwartek, powołując się na szefa irańskiej Organizacji Energii Atomowej, że Teheran nie zamierza ani rezygnować ze wzbogacania uranu, ani przekazywać swoich zapasów tego surowca. Stało się to kilka dni po tym, jak wiceprezydent USA J.D. Vance powiedział Reutersowi, że Iran musi dokonać "znaczących" ograniczeń swoich zdolności do wzbogacania uranu, aby zakończyć wojnę.

Stany Zjednoczone, Izrael i ich zachodni sojusznicy od lat oskarżają Iran o dążenie do pozyskania broni jądrowej. Teheran konsekwentnie temu zaprzecza.

Źródło: Reuters, PAP
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Tagi:
IranKonflikt na Bliskim WschodzieDonald TrumpWybory
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