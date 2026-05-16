Ze świata Trump: Xi spytał, czy będę bronił Tajwanu. Powiedziałem, że nie rozmawiam o tym Oprac. Adam Styczek |

Wylot prezydenta USA Donalda Trumpa z Chin

Donald Trump przebywał w Pekinie od środy do piątku. W czwartek spotkał się z Xi w Wielkiej Hali Ludowej i wspólnie z nim zwiedził Świątynię Nieba. Wieczorem tego dnia wziął udział w bankiecie państwowym wydanym na jego cześć. W drodze powrotnej rozmawiał z dziennikarzami na pokładzie Air Force One.

- On (Xi) nie chce widzieć ruchu w kierunku niepodległości. Mówi: "Słuchajcie, wiecie, mieliśmy to przez tysiące lat" (...), jeśli chodzi o Tajwan, on jest bardzo zdecydowany. Nie poczyniłem żadnego zobowiązania w tę czy w drugą stronę - powiedział prezydent USA Donald Trump pytany o rozmowy z Xi Jinpingiem na temat Tajwanu.

Dopytywany o to, czy zdecydował się odblokować wstrzymaną rekordową sprzedaż broni dla Tajwanu, dał do zrozumienia, że nie podjął decyzji. - Podejmę decyzję przy najbliższej okazji (...) muszę porozmawiać z osobą, która teraz, wiecie, która rządzi Tajwanem - powiedział.

Kiedy dziennikarz "New York Timesa" przypomniał, że w 1982 roku USA zobowiązały się wobec Tajwanu, że nie będą konsultować sprzedaży broni dla tego kraju z Chinami, Trump odpowiedział, że 1982 rok był dawno temu.

- Omówiliśmy sprzedaż broni na Tajwan, cała sprawa ze sprzedażą broni była szczegółowo omówiona. Będę podejmował decyzje, ale wiecie, myślę, że ostatnią rzeczą, jakiej teraz potrzebujemy, jest wojna, która toczy się 9500 mil stąd - powiedział prezydent.

Pytany, czy będzie bronić Tajwanu w razie chińskiej inwazji, Trump odparł: - Jest tylko jedna osoba, która to wie. Wiecie kim ona jest? To ja, jestem jedyną osobą.

- Prezydent Xi zadał to pytanie dzisiaj. Powiedziałem, że nie rozmawiam o tym - oświadczył prezydent USA.

Tajwan: sprzedaż amerykańskiej broni to podstawa bezpieczeństwa w regionie

Wiceminister spraw zagranicznych Tajwanu Chen Ming-chi w rozmowie z dziennikarzami w stolicy Tajwanu, Tajpej, powiedział, że sprzedaż amerykańskiej broni Tajwanowi to podstawa regionalnego pokoju i stabilności i jest potwierdzona przez amerykańskie prawo.

Chen Ming-chi podkreślił, że władze Tajwanu będą komunikować się z Waszyngtonem aby zrozumieć ocenę obecnej sytuacji przez stronę amerykańską i dowiedzieć się jak wygląda sprawa dalszych dostaw broni. Przypomniał, że kwestia sprzedaży broni Tajwanowi jest uregulowana w ustawie Taiwan Relations Act. Chen oświadczył też, że Tajwan jest "suwerennym i niepodległym państwem i tylko 23 miliony jego mieszkańców mogą demokratycznie zadecydować o jego przyszłości".

Ekspert: Trump przedkłada kwestie biznesu nad bezpieczeństwo

Dr Jianli Yang, który był uczestnikiem protestów na placu Tiananmen w 1989 roku, który za swoją działalność spędził pięć lat w chińskim więzieniu, a obecnie kieruje waszyngtońską organizacją Citizen Power Initiatives for China - ocenił, że zakończony w piątek szczyt Xi-Trump w Pekinie może zapoczątkować spokojny i stabilny okres relacji między mocarstwami.

Jak jednak dodał, stanie się tak kosztem akomodacji interesów Chin i poświęcenia kwestii bezpieczeństwa, czy praw człowieka. Yang ocenił, że choć kwestia Tajwanu wyglądała na wielki temat szczytu, w rzeczywistości była najmniej prawdopodobnym obszarem konkretnych ustaleń.

Jego zdaniem nie doszło do zasadniczej zmiany amerykańskiej polityki strategicznej dwuznaczności ani zobowiązania do zapewnienia Tajwanowi zdolności do samoobrony. Przyznał jednak, że zaszła jedna istotna zmiana, bo Trump wyraźnie może wahać się w kwestii sprzedaży broni na wyspę. - To zdecydowanie nie jest dobra wiadomość dla Tajwanu - stwierdził Yang.

Zdaniem politologa, najważniejszym sygnałem szczytu jest to, że Trump traktuje Xi Jinpinga i Chiny jako równorzędnego partnera, mówiąc o obu mocarstwach jako "G2", wielka dwójka. - Patrząc z perspektywy historycznej, to spotkanie oznacza początek ery, w której Chiny są traktowane jako równy partner USA - dodał, zastrzegając, że uznanie to jest "bardziej znaczące dla Chińczyków niż dla Amerykanów".

"Biznes to dla Trumpa sprawa numer jeden"

Yang zwrócił uwagę, że Xi Jinping miał bezpośrednio odwołać się do tak zwanej pułapki Tukidydesa - koncepcji opisującej ryzyko konfliktu między mocarstwem dominującym a rosnącym pretendentem (w czasach antycznej Grecji chodziło o dominujące Ateny i wschodzącą Spartę).

- Myślę, że ta idea jest obecna w jego myśleniu od dawna - powiedział Yang. Według niego Xi wierzy, że USA i Chiny mogą uniknąć historycznego scenariusza konfrontacji, budując "nowy typ relacji między wielkimi mocarstwami". - Czy uda się tego uniknąć? Osobiście uważam, że jest za wcześnie, by to oceniać - stwierdził Yang. Jak zauważył, nie wiadomo, czy politykę Trumpa będą kontynuować jego następcy.

Yang ocenił, że Trump postrzega relacje z Chinami przede wszystkim przez pryzmat handlu. - Biznes to dla Trumpa sprawa numer jeden i to właśnie uzyskał na tym szczycie - powiedział, wymieniając kontynuację rozejmu taryfowego, chińskie zobowiązanie do zakupu amerykańskich towarów - w tym samolotów Boeinga, soi i wołowiny - oraz zgodę USA na złagodzenie kontroli eksportu chipów.

Zdaniem Yanga ostatnie dołączenie szefa Nvidii Jensena Huanga do prezydenckiej delegacji jasno pokazuje priorytety Trumpa. - Chodziło o wywarcie presji na Chiny, by otworzyły rynek na chipy Nvidii H200, jednocześnie oferując złagodzenie restrykcji - ocenił.

Zauważył, że sprawa jest paradoksalna, bo jeszcze niedawno władze USA chciały objąć eksport chipów Nvidii do Chin restrykcjami - między innymi, by zachować prymat w dziedzinie sztucznej inteligencji - lecz teraz Pekin nie chce pozwolić własnym przedsiębiorstwom na ich import. - Na tym przykładzie widać, że Trump nie przejmuje się obawami o bezpieczeństwo narodowe - powiedział Yang.

Dysydent, który sam spędził lata w chińskim więzieniu, wyraził przekonanie, że kwestia praw człowieka i więźniów politycznych została potraktowana marginalnie. - Nie wierzyłem, że Trumpa to obchodzi. Jeśli wspomniał o Jimmym Laiu, to raczej dla formalności, a Xi nawet nie musiał na to odpowiadać - powiedział Yang, nawiązując do uwięzionego w Hongkongu prodemokratycznego wydawcy.

