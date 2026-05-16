Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Trump: Xi spytał, czy będę bronił Tajwanu. Powiedziałem, że nie rozmawiam o tym

|
Donald Trump
Wylot prezydenta USA Donalda Trumpa z Chin
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/Eric Lee / POOL
Prezydent USA Donald Trump pytany przez dziennikarzy na pokładzie Air Force One, czy będzie bronić Tajwanu w razie chińskiej inwazji, odparł, że nie chce odpowiadać. Rezultaty szczytu w Pekinie są złą wiadomością dla Tajwanu, bo prezydent USA przedkłada interesy biznesowe nad bezpieczeństwo i prawa człowieka - ocenił chiński dysydent i politolog dr Jianli Yang.

Donald Trump przebywał w Pekinie od środy do piątku. W czwartek spotkał się z Xi w Wielkiej Hali Ludowej i wspólnie z nim zwiedził Świątynię Nieba. Wieczorem tego dnia wziął udział w bankiecie państwowym wydanym na jego cześć. W drodze powrotnej rozmawiał z dziennikarzami na pokładzie Air Force One.

- On (Xi) nie chce widzieć ruchu w kierunku niepodległości. Mówi: "Słuchajcie, wiecie, mieliśmy to przez tysiące lat" (...), jeśli chodzi o Tajwan, on jest bardzo zdecydowany. Nie poczyniłem żadnego zobowiązania w tę czy w drugą stronę - powiedział prezydent USA Donald Trump pytany o rozmowy z Xi Jinpingiem na temat Tajwanu.

Dopytywany o to, czy zdecydował się odblokować wstrzymaną rekordową sprzedaż broni dla Tajwanu, dał do zrozumienia, że nie podjął decyzji. - Podejmę decyzję przy najbliższej okazji (...) muszę porozmawiać z osobą, która teraz, wiecie, która rządzi Tajwanem - powiedział.

Donald Trump w Pekinie
Donald Trump w Pekinie
Źródło zdjęcia: ANDRES MARTINEZ CASARES/PAP/EPA

Kiedy dziennikarz "New York Timesa" przypomniał, że w 1982 roku USA zobowiązały się wobec Tajwanu, że nie będą konsultować sprzedaży broni dla tego kraju z Chinami, Trump odpowiedział, że 1982 rok był dawno temu.

- Omówiliśmy sprzedaż broni na Tajwan, cała sprawa ze sprzedażą broni była szczegółowo omówiona. Będę podejmował decyzje, ale wiecie, myślę, że ostatnią rzeczą, jakiej teraz potrzebujemy, jest wojna, która toczy się 9500 mil stąd - powiedział prezydent.

Pytany, czy będzie bronić Tajwanu w razie chińskiej inwazji, Trump odparł: - Jest tylko jedna osoba, która to wie. Wiecie kim ona jest? To ja, jestem jedyną osobą.

- Prezydent Xi zadał to pytanie dzisiaj. Powiedziałem, że nie rozmawiam o tym - oświadczył prezydent USA.

Donald Trump
Donald Trump
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/Eric Lee / POOL

Tajwan: sprzedaż amerykańskiej broni to podstawa bezpieczeństwa w regionie

Wiceminister spraw zagranicznych Tajwanu Chen Ming-chi w rozmowie z dziennikarzami w stolicy Tajwanu, Tajpej, powiedział, że sprzedaż amerykańskiej broni Tajwanowi to podstawa regionalnego pokoju i stabilności i jest potwierdzona przez amerykańskie prawo.

Chen Ming-chi podkreślił, że władze Tajwanu będą komunikować się z Waszyngtonem aby zrozumieć ocenę obecnej sytuacji przez stronę amerykańską i dowiedzieć się jak wygląda sprawa dalszych dostaw broni. Przypomniał, że kwestia sprzedaży broni Tajwanowi jest uregulowana w ustawie Taiwan Relations Act. Chen oświadczył też, że Tajwan jest "suwerennym i niepodległym państwem i tylko 23 miliony jego mieszkańców mogą demokratycznie zadecydować o jego przyszłości".

Ekspert: Trump przedkłada kwestie biznesu nad bezpieczeństwo

Dr Jianli Yang, który był uczestnikiem protestów na placu Tiananmen w 1989 roku, który za swoją działalność spędził pięć lat w chińskim więzieniu, a obecnie kieruje waszyngtońską organizacją Citizen Power Initiatives for China - ocenił, że zakończony w piątek szczyt Xi-Trump w Pekinie może zapoczątkować spokojny i stabilny okres relacji między mocarstwami.

Jak jednak dodał, stanie się tak kosztem akomodacji interesów Chin i poświęcenia kwestii bezpieczeństwa, czy praw człowieka. Yang ocenił, że choć kwestia Tajwanu wyglądała na wielki temat szczytu, w rzeczywistości była najmniej prawdopodobnym obszarem konkretnych ustaleń.

Trump: Xi zaoferował pomoc w zakończeniu wojny
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Trump: Xi zaoferował pomoc w zakończeniu wojny

Jego zdaniem nie doszło do zasadniczej zmiany amerykańskiej polityki strategicznej dwuznaczności ani zobowiązania do zapewnienia Tajwanowi zdolności do samoobrony. Przyznał jednak, że zaszła jedna istotna zmiana, bo Trump wyraźnie może wahać się w kwestii sprzedaży broni na wyspę. - To zdecydowanie nie jest dobra wiadomość dla Tajwanu - stwierdził Yang.

Zdaniem politologa, najważniejszym sygnałem szczytu jest to, że Trump traktuje Xi Jinpinga i Chiny jako równorzędnego partnera, mówiąc o obu mocarstwach jako "G2", wielka dwójka. - Patrząc z perspektywy historycznej, to spotkanie oznacza początek ery, w której Chiny są traktowane jako równy partner USA - dodał, zastrzegając, że uznanie to jest "bardziej znaczące dla Chińczyków niż dla Amerykanów".

"Biznes to dla Trumpa sprawa numer jeden"

Yang zwrócił uwagę, że Xi Jinping miał bezpośrednio odwołać się do tak zwanej pułapki Tukidydesa - koncepcji opisującej ryzyko konfliktu między mocarstwem dominującym a rosnącym pretendentem (w czasach antycznej Grecji chodziło o dominujące Ateny i wschodzącą Spartę).

- Myślę, że ta idea jest obecna w jego myśleniu od dawna - powiedział Yang. Według niego Xi wierzy, że USA i Chiny mogą uniknąć historycznego scenariusza konfrontacji, budując "nowy typ relacji między wielkimi mocarstwami". - Czy uda się tego uniknąć? Osobiście uważam, że jest za wcześnie, by to oceniać - stwierdził Yang. Jak zauważył, nie wiadomo, czy politykę Trumpa będą kontynuować jego następcy.

Yang ocenił, że Trump postrzega relacje z Chinami przede wszystkim przez pryzmat handlu. - Biznes to dla Trumpa sprawa numer jeden i to właśnie uzyskał na tym szczycie - powiedział, wymieniając kontynuację rozejmu taryfowego, chińskie zobowiązanie do zakupu amerykańskich towarów - w tym samolotów Boeinga, soi i wołowiny - oraz zgodę USA na złagodzenie kontroli eksportu chipów.

Zdaniem Yanga ostatnie dołączenie szefa Nvidii Jensena Huanga do prezydenckiej delegacji jasno pokazuje priorytety Trumpa. - Chodziło o wywarcie presji na Chiny, by otworzyły rynek na chipy Nvidii H200, jednocześnie oferując złagodzenie restrykcji - ocenił.

Donald Trump wyleciał z Chin. Jest komunikat Pekinu
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Donald Trump wyleciał z Chin. Jest komunikat Pekinu

TVN24

Zauważył, że sprawa jest paradoksalna, bo jeszcze niedawno władze USA chciały objąć eksport chipów Nvidii do Chin restrykcjami - między innymi, by zachować prymat w dziedzinie sztucznej inteligencji - lecz teraz Pekin nie chce pozwolić własnym przedsiębiorstwom na ich import. - Na tym przykładzie widać, że Trump nie przejmuje się obawami o bezpieczeństwo narodowe - powiedział Yang.

Dysydent, który sam spędził lata w chińskim więzieniu, wyraził przekonanie, że kwestia praw człowieka i więźniów politycznych została potraktowana marginalnie. - Nie wierzyłem, że Trumpa to obchodzi. Jeśli wspomniał o Jimmym Laiu, to raczej dla formalności, a Xi nawet nie musiał na to odpowiadać - powiedział Yang, nawiązując do uwięzionego w Hongkongu prodemokratycznego wydawcy.

OGLĄDAJ: "Chiny wierzą, że czas gra na ich korzyść. Trump jest im na rękę"
pc

"Chiny wierzą, że czas gra na ich korzyść. Trump jest im na rękę"

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: PAP
ZOBACZ TAKŻE:
28 min
pc
"Tego miało tu nie być!" Tajemnica domu Kopernika
TVN24
31 min
0310_repo_fas_3
Mylą go z ADHD lub autyzmem. "Mózg podziurawiony jest jak sito"
TVN24
1 godz 7 min
pc
"To nie zawsze byli dobrzy ludzie"
Piotr Jacoń
Udostępnij:
Tagi:
Donald TrumpUSAXi JinpingChiny
Adam Styczek
Dziennikarz tvn24.pl
Zobacz także:
Ukradł blisko 220 tysięcy złotych
Zabrał gotówkę i pojechał w trasę. Zostawił jej tylko kwiaty
TVN24
Zbigniew Ziobro
ENA dla Ziobry. Siemoniak "rozczarowany"
Aleksandra Sapeta
Jarosław Kaczyński na sali sejmowej w otoczeniu polityków PiS
Kaczyński "przestał panować nad swoim najwspanialszym dzieckiem"
Kuba Koprzywa
NBP siedziba, budynek, bank centralny, Glapiński
Tusk nie podpisał się pod kandydatami prezydenta do NBP. O kogo chodzi
cisnienie cisnieniomierz nadcisnienie shutterstock_2079588814
Ten błąd podnosi ciśnienie i grozi niepotrzebnym leczeniem. Potwierdziły to najnowsze badania
TVN24
Sokółka (woj. podlaskie), 14.12.2021. Miejscowość Sokółka przy granicy z Białorusią
Dostali miliony na pomoc uchodźcom z Ukrainy. Większość mają zwrócić
TVN24
Mariusz Błaszczak, Włodzimierz Czarzasty
Czarzasty zdradził, co usłyszał od Błaszczaka. Szef klubu PiS zareagował
TVN24
Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu
"Osobista prośba" radnej opublikowana w sieci. Prosiła marszałka o posadę dla męża
WARSZAWA
Amerykańscy żołnierze w Polsce
Dowódca tłumaczył się w Kongresie. "Policzek dla Polski"
TVN24
Na pokładzie statku MV Hondius wykryto liczne przypadki zakażenia hantawirusem
Zbadali hantawirusa wykrytego u kobiety ze statku. Jest komunikat resortu
TVN24
Pies i kot - zdjęcie poglądowe
Nowy obowiązek dla właścicieli psów i kotów. Sejm zdecydował
TVN24
Policjanci (zdjęcie ilustracyjne)
Policja "stanowczo dementuje informacje" z TV Republika
TVN24
Karol Nawrocki
Nieruchomości, oszczędności, kredyt. Oto majątek Nawrockiego
Czaszka świętej Zdzisławy
Policja odzyskała skradzioną czaszkę Świętej Zdzisławy. Jest jeden problem
TVN24
Deszcz, ulewa, intensywne opady
Do 90 litrów deszczu. IMGW ostrzega
METEO
Beckhamowie
Beckhamowie podwoili majątek. Piłkarz pobił rekord
Ze świata
Giewont, 15.05.2026
Siedem osób w szpitalu po burzy w Tatrach
METEO
15 min
Jarosław Kaczyński
Kaczyński przeciwny publikacji. "Wiele wie, tam może być wszystko"
Arkadiusz Wierzuk
Long Island w stanie Nowy Jork
Tysiące pracowników wstrzymało ruch. Bezterminowy strajk w USA
Ze świata
Pochylnia dla pieszych i rowerzystów połączyła Ostrobramską z ulicą Kinową
Pochylnia pieszo-rowerowa połączyła Ostrobramską z Kinową
WARSZAWA
imageTitle
To dlatego Lewandowski wybrał ten kierunek transferowy
EUROSPORT
Negocjacje pokojowe między Izraelem a Libanem
Trzecia runda negocjacji przyniosła efekt. Jest decyzja
TVN24
Robert Lewandowski
Media: Lewandowski podjął decyzję. To tam zagra w przyszłym sezonie
EUROSPORT
Urodzinowa trasa TVN24. Lądek-Zdrój
Jesteśmy w Lądku-Zdroju. "Możemy ujawnić tajemnice"
TVN24
Drogowcy planują nocne prace na S8
Jak pojedziemy S8 od poniedziałku? Harmonogram nocnych prac
WARSZAWA
imageTitle
Nie żyje 19-letnia kolarka
EUROSPORT
Dyrektor pogotowia w Katowicach i jego kierowca
"To nie tylko moje". Dyrektor pogotowia tłumaczy się z kontrowersyjnych wydatków
TVN24
Błażej Spychalski
"Pomóc panu ministrowi...". Ujawnili akt oskarżenia byłego rzecznika Dudy
TVN24
Akcja gaśnicza pożaru części produkcyjnej zakładu mięsnego w Chróścinie
Płonie hala zakładów mięsnych, ewakuowali pracowników
TVN24
Ten krzyż policjanci zabezpieczyli w sprawie
Nauczycielka wyrzuciła do kosza halloweenowy krzyż. Jest decyzja
TVN24

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica