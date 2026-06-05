Tak mieli dostosować szczyt G7 pod Trumpa. Specjalna lista gości i kolacja
Dyrektor Narodowej Rady Ekonomicznej Kevin Hassett poinformował w piątek, że razem z prezydentem USA Donaldem Trumpem weźmie udział w szczycie G7, który odbędzie się we Francji.
Trump w minioną środę zapowiedział, że uda się na szczyt po gali UFC, organizacji mieszanych sztuk walki (MMA), która odbędzie się na terenie Białego Domu 14 czerwca, w jego 80. urodziny. Tego dnia w USA obchodzone jest też Święto Flagi Stanów Zjednoczonych.
Tak mieli dostosować G7 pod Trumpa
Szczyt G7 zwołano na 15-17 czerwca w miejscowości Evian-les-Bains nad Jeziorem Genewskim. Wydarzeniu przewodniczyć będzie prezydent Francji Emmanuel Macron.
Jak napisał w piątek serwis Politico, Macron rozważa prywatną kolację z prezydentem USA w Pałacu Wersalskim. Francuzi chcieliby w ten sposób "wykorzystać zamiłowanie Trumpa do wystawnych, przesadnie ozdobnych wnętrz i przyczynić się do tego, by prezydent USA pozostał zaangażowany w kluczowe kwestie nurtujące Europę, takie jak wojna Rosji przeciwko Ukrainie oraz gospodarcze skutki konfliktu na Bliskim Wschodzie" - podkreślił portal.
Kolacja w Wersalu miałaby się odbyć 17 czerwca, ostatniego dnia szczytu. Biorąc pod uwagę nieprzewidywalność Trumpa, rozmówca Politico podkreślił, że kolacja nie została jeszcze potwierdzona i dostępne są także inne opcje. - Wszystko jest możliwe, w Evian jest też pole golfowe - dodało źródło.
Według Politico Macron zmienił datę szczytu - pierwotnie zaplanowanego na 14 czerwca - tak aby prezydent USA mógł wziąć udział w gali MMA w Białym Domu. Francuscy organizatorzy mieli też dostosować listę gości pod preferencje Trumpa - podał serwis. USA wywierały presję na Francję, aby ta nie zapraszała na szczyt Republiki Południowej Afryki.
Szef OpenAI na G7
Wśród zaproszonych gości jest też szef OpenAI, producenta ChataGPT, Sam Altman - dowiedziała się stacja CNBC. - Oczekuje się, że weźmie udział w rozmowach z przywódcami podczas szczytu G7 - poinformował Chris Lehane, dyrektor ds. globalnych w OpenAI.
Emmanuel Macron liczy, że obecność liderów branży technologicznej pomoże wesprzeć postęp kraju w dziedzinie sztucznej inteligencji - zauważa CNBC. Zorganizowany niedawno we Francji coroczny szczyt biznesowy Choose France zaowocował nawiązaniem współprac o wartości kilku miliardów dolarów z firmami z branży technologicznej i operatorami centrów danych.