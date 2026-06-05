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Tak mieli dostosować szczyt G7 pod Trumpa. Specjalna lista gości i kolacja

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Donald Trump w Stanach Zjednoczonych
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Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/AARON SCHWARTZ / POOL
Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ma wziąć udział w szczycie G7 we Francji. Portal Politico opisał, że organizatorzy uwzględnili upodobania Trumpa i jego plany.

Dyrektor Narodowej Rady Ekonomicznej Kevin Hassett poinformował w piątek, że razem z prezydentem USA Donaldem Trumpem weźmie udział w szczycie G7, który odbędzie się we Francji.

Trump w minioną środę zapowiedział, że uda się na szczyt po gali UFC, organizacji mieszanych sztuk walki (MMA), która odbędzie się na terenie Białego Domu 14 czerwca, w jego 80. urodziny. Tego dnia w USA obchodzone jest też Święto Flagi Stanów Zjednoczonych.

Tak mieli dostosować G7 pod Trumpa

Szczyt G7 zwołano na 15-17 czerwca w miejscowości Evian-les-Bains nad Jeziorem Genewskim. Wydarzeniu przewodniczyć będzie prezydent Francji Emmanuel Macron.

Jak napisał w piątek serwis Politico, Macron rozważa prywatną kolację z prezydentem USA w Pałacu Wersalskim. Francuzi chcieliby w ten sposób "wykorzystać zamiłowanie Trumpa do wystawnych, przesadnie ozdobnych wnętrz i przyczynić się do tego, by prezydent USA pozostał zaangażowany w kluczowe kwestie nurtujące Europę, takie jak wojna Rosji przeciwko Ukrainie oraz gospodarcze skutki konfliktu na Bliskim Wschodzie" - podkreślił portal.

Kolacja w Wersalu miałaby się odbyć 17 czerwca, ostatniego dnia szczytu. Biorąc pod uwagę nieprzewidywalność Trumpa, rozmówca Politico podkreślił, że kolacja nie została jeszcze potwierdzona i dostępne są także inne opcje. - Wszystko jest możliwe, w Evian jest też pole golfowe - dodało źródło.

Według Politico Macron zmienił datę szczytu - pierwotnie zaplanowanego na 14 czerwca - tak aby prezydent USA mógł wziąć udział w gali MMA w Białym Domu. Francuscy organizatorzy mieli też dostosować listę gości pod preferencje Trumpa - podał serwis. USA wywierały presję na Francję, aby ta nie zapraszała na szczyt Republiki Południowej Afryki.

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Szef OpenAI na G7

Wśród zaproszonych gości jest też szef OpenAI, producenta ChataGPT, Sam Altman - dowiedziała się stacja CNBC. - Oczekuje się, że weźmie udział w rozmowach z przywódcami podczas szczytu G7 - poinformował Chris Lehane, dyrektor ds. globalnych w OpenAI.

Emmanuel Macron liczy, że obecność liderów branży technologicznej pomoże wesprzeć postęp kraju w dziedzinie sztucznej inteligencji - zauważa CNBC. Zorganizowany niedawno we Francji coroczny szczyt biznesowy Choose France zaowocował nawiązaniem współprac o wartości kilku miliardów dolarów z firmami z branży technologicznej i operatorami centrów danych.

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Źródło: PAP, CNBC
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Tagi:
G7Donald TrumpEmmanuel MacronFrancjaSam AltmanOpenAI
Alicja Skiba
Alicja Skiba
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
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