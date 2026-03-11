Logo TVN24
Ze świata

Trump znowu grozi. "Możemy zakończyć cały handel"

Donald Trump
Trump o Hiszpanii
Źródło: TVN24
Donald Trump ponownie zagroził Hiszpanii zerwaniem wymiany handlowej. Prezydent USA oświadczył, wbrew wcześniejszym wypowiedziom swojej rzeczniczki, że Hiszpania "nie współpracuje" z USA w wojnie przeciwko Iranowi.

- Myślę, że oni w ogóle nie współpracują, Hiszpania (...). Nie wiem, co Hiszpania robi, była bardzo zła w stosunku do NATO - powiedział Donald Trump, odpowiadając na pytanie hiszpańskiego korespondenta podczas rozmowy z dziennikarzami przed odlotem do Kentucky. - Możemy zakończyć cały handel z Hiszpanią. Cały handel - dodał.

Prezydent USA powrócił w ten sposób do groźby, którą wysunął po raz pierwszy w poprzedni wtorek w trakcie spotkania z kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem.

Ogłosił wówczas, że zerwie handel z Hiszpanią między innymi za to, że nie pozwoliła ona na wykorzystanie hiszpańskich baz do operacji przeciwko Iranowi.

Wiktor Knowski

Dzień później rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt powiedziała jednak, że rząd w Madrycie zgodził się na współpracę z amerykańskim wojskiem, czemu hiszpańskie władze natychmiast zaprzeczyły.

"Czysty chaos" po decyzji Trumpa. Potężne kwoty
Maja Piotrowska

Madrycki dziennik "ABC" ocenił jednak później, że rząd Pedro Sancheza pośrednio wspiera Stany Zjednoczone w interwencji na Bliskich Wschodzie, biorąc udział w różnych operacjach w ramach Unii Europejskiej i NATO. Gazeta przypomniała między innymi wysłanie fregaty Cristobal Colon dla wsparcia Cypru czy korzystanie przez USA z bazy NATO we włoskim Neapolu, gdzie znajdują się również hiszpańscy żołnierze.

pc

"Dalsze utrzymywanie tego stanu może doprowadzić do recesji w skali światowej"

opracowała Anna Kwaśny

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/YURI GRIPAS / POOL

Tagi:
Donald TrumpUSAAdministracja Donalda TrumpaHiszpania
