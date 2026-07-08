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Ze świata

"Okropny partner". Trump polecił wstrzymanie wymiany handlowej

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Donald Trump
Donald Trump przyleciał na szczyt NATO w Ankarze
Źródło wideo: TVN24, Reuters
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/ABDULLAH GUCLU / POOL
Donald Trump przekazał podczas szczytu NATO w Ankarze, że polecił ministrowi finansów Scottowi Bessentowi wstrzymanie wszelkiej wymiany handlowej z Hiszpanią. Rząd Pedro Sancheza miał przyjąć groźby prezydenta USA "ze spokojem".

Trump złożył tę deklarację podczas wspólnego wystąpienia z sekretarzem generalnym NATO Markiem Ruttem.

Prezydent USA powiedział, że Hiszpania to "okropny partner" w NATO - podał Reuters.

Problemy na linii USA-Hiszpania

Waszyngton i Madryt pozostają w sporze, a Hiszpania stanowczo odrzuca żądania Trumpa, by kraje europejskie znacznie zwiększyły wydatki wojskowe w celu sfinansowania własnej obrony - napisała agencja.

- Hiszpania to sprawa przegrana. Nie chcemy już prowadzić żadnych interesów handlowych z Hiszpanią - powiedział cytowany przez Reutersa Trump.

Dodał też: - Nawiasem mówiąc, chciałbym zerwać z nią wszelkie kontakty. Hiszpania to okropny partner w NATO. Nie angażują się, nie płacą. Nie chcę mieć nic wspólnego z Hiszpanią. Należy zerwać wszelkie kontakty handlowe z Hiszpanią, w tym wizyty.

Reakcja Hiszpanii na słowa Trumpa

W odpowiedzi na zapytanie Reutersa biuro hiszpańskiego premiera Pedro Sancheza oświadczyło, że nie traktuje wypowiedzi Trumpa jako nic nadzwyczajnego i dodało, że stosunki dwustronne przynoszą korzyści obu krajom.

Jak podała EFE, rząd Hiszpanii przyjął groźby Trumpa "ze spokojem", podkreślając, że umowy handlowe są zawierane z całą Unią Europejską, a nie pojedynczym krajem. Źródła rządowe zaznaczyły też, że Hiszpania utrzymuje znakomite stosunki społeczne, kulturalne i gospodarcze ze Stanami Zjednoczonymi.

Trump a Hiszpania

Hiszpańskie media przypomniały, że USA odnotowują nadwyżkę w bilansie handlowym z Hiszpanią, to znaczy eksportują więcej niż importują.

Trump już wcześniej mówił o możliwości wstrzymania handlu w Hiszpanią czy podwyższeniem ceł na hiszpańskie produkty; sugerował także wyrzucenie Hiszpanii z NATO, zarzucając rządowi w Madrycie m.in. zbyt niskie wydatki na obronność.

Hiszpania jako jedyny kraj NATO otwarcie sprzeciwia się przeznaczaniu na obronność 5 proc. PKB, co spotkało się z krytyką ze strony sojuszników, w tym USA. Rząd w Madrycie przekonuje, że jest w stanie spełnić cele NATO przy wydatkach obronnych na poziomie 2,1 proc. PKB, i podkreśla swoje zaangażowanie w misjach Sojuszu, m.in. na jego wschodniej flance.

Wojska USA w Hiszpanii

Rząd Hiszpanii odmówił też kilka miesięcy temu udostępnienia baz wojskom amerykańskim do prowadzenia działań przeciwko Iranowi; zamknięto też przestrzeń powietrzną Hiszpanii dla samolotów biorących udział w atakach.

Amerykanie są obecni w Hiszpanii od 1953 r. na mocy paktu madryckiego, który umożliwił budowę baz w zamian za pomoc dla reżimu generała Francisco Franco. Obecnie w Andaluzji działają dwie bazy USA: lotnicza w Moron i morska - Rota (Kadyks, w południowo-zachodniej Hiszpanii), jako część systemu obrony NATO.

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Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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