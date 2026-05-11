Ze świata Trump poleci do Chin. Biały Dom o szczegółach Oprac. Adrian Wróbel |

Ambasador USA w Polsce: nigdy nie mieliśmy takiego konkurenta jak Chiny Źródło: TVN24

"Na zaproszenie prezydenta Xi Jinpinga prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Donald J. Trump złoży wizytę państwową w Chinach w dniach 13 - 15 maja" - napisano w poniedziałkowym komunikacie chińskiego MSZ.

At the invitation of President Xi Jinping, President of the United States of America Donald J. Trump will pay a state visit to China from May 13 to 15. pic.twitter.com/GmRO8XZY7F — CHINA MFA Spokesperson 中国外交部发言人 (@MFA_China) May 11, 2026 Rozwiń

Cele wizyty Trumpa w Chinach

Biały Dom przedstawił w niedzielę na telekonferencji prasowej plany i cele nadchodzącej wizyty. Głównym konkretnym efektem spotkania przywódców mocarstw ma być powołanie dwóch wspólnych instytucji: Chińsko-Amerykańskiej Rady Handlu i Chińsko-Amerykańskiej Rady Inwestycji, które mają stworzyć stały mechanizm szczegółowych konsultacji na temat tych dwóch dziedzin.

Jak zapowiedziała wicerzeczniczka Białego Domu Anna Kelly, porozumienia z Xi mają na celu zrównoważenia handlu z Chinami. Przedstawiciele Białego Domu nie zdradzili wielu szczegółów na temat tych planów. Zaprzeczyli jednak informacjom, by Chiny miały złożyć propozycję "potężnych" inwestycji w USA.

Zaznaczyli też, że zawarty w ubiegłym roku układ z Chinami dotyczący zawieszenia przez Pekin restrykcji eksportowych na metale ziem rzadkich nadal jest w mocy. Porozumienie ma trwać do października, lecz urzędnicy Białego Domu odmówili deklaracji, czy zostanie przedłużone.

Wsparcie dla Rosji i Iranu wśród tematów

Jeden z uczestniczących w briefingu urzędników, który zastrzegł sobie anonimowość, zapowiedział, że Trump zamierza poruszyć kwestię wsparcia Chin dla Iranu i Rosji. Ma to dotyczyć zarówno wsparcia finansowego w postaci dochodów ze sprzedaży węglowodorów, jak i dostarczania przez Chiny materiałów zasilających przemysły zbrojeniowe obu reżimów.

Trump ma również poruszyć temat szybko rozrastającego się arsenału jądrowego Chin. Jak przyznał jednak jeden z urzędników, mimo wielokrotnych zapowiedzi prezydenta, że włączy on Chiny do rozmów o kontroli zbrojeń, Pekin dotąd nie zmienił swojej dotychczasowej postawy i nadal konsekwentnie odmawia podjęcia takich negocjacji.

Plan wizyty Trumpa w Chinach

Prezydent USA ma przybyć do Chin w środę wieczorem czasu lokalnego. W czwartek rano weźmie udział w ceremonii powitalnej i spotkaniu dwustronnym z Xi Jimpingiem, po południu zwiedzi z nim Świątynię Nieba, a wieczorem weźmie udział w bankiecie państwowym. W piątek rano prezydent Trump weźmie udział w dwustronnym kameralnym przyjęciu przy herbacie i lunchu roboczym z chińskim przywódcą, po czym wyruszy w podróż powrotną. Plan nie przewiduje obecnie konferencji prasowej.

Biały Dom zapowiedział, że Xi zamierza złożyć rewizytę w Stanach Zjednoczonych w drugiej połowie roku.

