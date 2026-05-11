Ze świata

Trump poleci do Chin. Biały Dom o szczegółach

Donald Trump
Ambasador USA w Polsce: nigdy nie mieliśmy takiego konkurenta jak Chiny
Źródło: TVN24
Chińskie ministerstwo spraw zagranicznych podało termin wizyty Donalda Trumpa w Chinach. Wśród oficjalnych punktów wizyty są rozmowy na temat powołania dwóch wspólnych organizacji. Nieoficjalnie amerykański prezydent ma też poruszyć inne kwestie.

"Na zaproszenie prezydenta Xi Jinpinga prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Donald J. Trump złoży wizytę państwową w Chinach w dniach 13 - 15 maja" - napisano w poniedziałkowym komunikacie chińskiego MSZ.

Cele wizyty Trumpa w Chinach

Biały Dom przedstawił w niedzielę na telekonferencji prasowej plany i cele nadchodzącej wizyty. Głównym konkretnym efektem spotkania przywódców mocarstw ma być powołanie dwóch wspólnych instytucji: Chińsko-Amerykańskiej Rady Handlu i Chińsko-Amerykańskiej Rady Inwestycji, które mają stworzyć stały mechanizm szczegółowych konsultacji na temat tych dwóch dziedzin.

Co tak naprawdę przesądziło o zawieszeniu ceł? "NYT": tego przestraszył się Trump

Jak zapowiedziała wicerzeczniczka Białego Domu Anna Kelly, porozumienia z Xi mają na celu zrównoważenia handlu z Chinami. Przedstawiciele Białego Domu nie zdradzili wielu szczegółów na temat tych planów. Zaprzeczyli jednak informacjom, by Chiny miały złożyć propozycję "potężnych" inwestycji w USA.

Zaznaczyli też, że zawarty w ubiegłym roku układ z Chinami dotyczący zawieszenia przez Pekin restrykcji eksportowych na metale ziem rzadkich nadal jest w mocy. Porozumienie ma trwać do października, lecz urzędnicy Białego Domu odmówili deklaracji, czy zostanie przedłużone.

Wsparcie dla Rosji i Iranu wśród tematów

Jeden z uczestniczących w briefingu urzędników, który zastrzegł sobie anonimowość, zapowiedział, że Trump zamierza poruszyć kwestię wsparcia Chin dla Iranu i Rosji. Ma to dotyczyć zarówno wsparcia finansowego w postaci dochodów ze sprzedaży węglowodorów, jak i dostarczania przez Chiny materiałów zasilających przemysły zbrojeniowe obu reżimów.

Kolejne mocarstwo reaguje na Bliskim Wschodzie. "Chiny są gotowe"

Trump ma również poruszyć temat szybko rozrastającego się arsenału jądrowego Chin. Jak przyznał jednak jeden z urzędników, mimo wielokrotnych zapowiedzi prezydenta, że włączy on Chiny do rozmów o kontroli zbrojeń, Pekin dotąd nie zmienił swojej dotychczasowej postawy i nadal konsekwentnie odmawia podjęcia takich negocjacji.

Plan wizyty Trumpa w Chinach

Prezydent USA ma przybyć do Chin w środę wieczorem czasu lokalnego. W czwartek rano weźmie udział w ceremonii powitalnej i spotkaniu dwustronnym z Xi Jimpingiem, po południu zwiedzi z nim Świątynię Nieba, a wieczorem weźmie udział w bankiecie państwowym. W piątek rano prezydent Trump weźmie udział w dwustronnym kameralnym przyjęciu przy herbacie i lunchu roboczym z chińskim przywódcą, po czym wyruszy w podróż powrotną. Plan nie przewiduje obecnie konferencji prasowej.

Biały Dom zapowiedział, że Xi zamierza złożyć rewizytę w Stanach Zjednoczonych w drugiej połowie roku.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/Aaron Schwartz / POOL

ChinyUSADonald TrumpGospodarka ChinPolityka zagraniczna USAStosunki USA - Chiny
Adrian Wróbel
Dziennikarz tvn24.pl
