Trump odpowiada na decyzję Sądu Najwyższego. "Globalna taryfa"

Donald Trump zareagował na wyrok Sądu Najwyższego w sprawie ceł
Trump grozi Macronowi cłami za niepodniesienie ceny lekarstwa w Europie
Źródło: TVN24
Donald Trump poinformował, że nałożył 10-procentowe cła na wszystkie kraje. Prezydent USA dodał, że taryfy wejdą w życie "niemal natychmiast". Decyzja amerykańskiego przywódcy to reakcja na werdykt Sądu Najwyższego USA, który wcześniej w piątek unieważnił większość taryf nałożonych w 2025 roku.

"To dla mnie wielki zaszczyt, że właśnie podpisałem w Gabinecie Owalnym (dokument, który wprowadza) globalną taryfę celną w wysokości 10 procent na wszystkie kraje, która wejdzie w życie niemal natychmiast. Dziękuję za uwagę!" - napisał Trump w swojej sieci społecznościowej Truth Social.

Biały Dom poinformował z kolei, że prezydent USA podpisał "proklamację o nałożeniu tymczasowej opłaty importowej", która ma wejść w życie 24 lutego.

Trump nałożył cło na towary importowane do USA w wysokości 10 procent ad valorem (od wartości) na 150 dni - przekazał Biały Dom. Cłem nie będą objęte niektóre towary, w tym część minerałów krytycznych czy produkty energetyczne.

W kolejnym wpisie odniósł się do unieważnienia przez Sąd Najwyższy większości nałożonych już ceł. "Ci członkowie Sądu Najwyższego, którzy głosowali przeciwko naszej bardzo mile widzianej i odpowiedniej metodzie dotyczącej TARYF, powinni się wstydzić. Ich decyzja była żałosna, ale teraz rozpoczyna się proces dostosowywania i zrobimy wszystko, co możliwe, by zebrać jeszcze więcej pieniędzy niż pobieraliśmy dotychczas!" - głosi wpis prezydenta USA.

Trump odpowiada na wyrok Sądu Najwyższego

Jak przekazano w komunikacie, cłem nie będą objęte niektóre towary, w tym część minerałów krytycznych i metali, energia czy produkty energetyczne.

Wyłączone z opłat są też zasoby naturalne i nawozy, których nie można uprawiać, wydobywać ani w inny sposób produkować w Stanach Zjednoczonych lub których produkcja w USA jest niewystarczająca do zaspokojenia popytu krajowego. Taryfy nie obejmują też m.in. wołowiny, pomidorów i pomarańczy, leków, części sprzętu elektronicznego, niektórych pojazdów i książek.

Źródło: BONNIE CASH/PAP/EPA

Wcześniej tego samego dnia prezydent ogłosił, że nałoży nowe cła w reakcji na unieważnienie przez Sąd Najwyższy większości wprowadzonych przez niego taryf.

Trump zaznaczył, że w świetle wyroku Sądu Najwyższego wykorzysta alternatywne wobec IEEPA (International Emergency Economic Powers Act) uprawnienia dotyczące nakładania ceł i podpisze rozporządzenie nakładające globalne 10-procentowe cło na podstawie sekcji 122 ustawy o handlu. Przepisy te pozwalają na wprowadzenie tymczasowych, globalnych taryf na okres 150 dni w wysokości do 15 procent.

Prezydent zapowiedział, że resort handlu rozpocznie dochodzenia na mocy innych przepisów (m.in. pod kątem nieuczciwych praktyk handlowych), które potrwają dłużej, ale dadzą podobny efekt. Trump wyraził przekonanie, że ostatecznie wysokość ceł może być wyższa niż przed wyrokiem Sądu.

Prezydent stwierdził przy tym, że orzeczenie Sądu - wbrew woli sędziów - w praktyce daje mu jeszcze większe uprawnienia w polityce handlowej potwierdzając między innymi prawo do samodzielnego nakładania embarga.

Opracował Adam Styczek/ft

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: BONNIE CASH/PAP/EPA

USACła
