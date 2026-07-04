Kryptowaluty, Biblie, zegarki. Trump "odrobił lekcję", zarobił krocie

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Z opublikowanego oświadczenia majątkowego wynika, że Donald Trump - wraz żoną Melanią - osiągnęli w ubiegłym roku co najmniej 2,2 miliarda dolarów dochodów. To znacząco więcej niż w 2024 roku, gdy wykazano ponad 600 mln dol.

Trump odrabia lekcję

Sam prezydent USA przekonuje, że bogaci się z tego samego powodu, co inni Amerykanie: za jego prezydentury gospodarka po prostu rozkwita.

- Wiecie, dlaczego osiągam zyski? Bo giełda rośnie. Wszyscy osiągają zyski. (...) Dziękuję, prezydencie Trump. Wszyscy na tym korzystamy - mówił dziennikarzom.

Inaczej widzą to obserwatorzy amerykańskiej polityki. - Gdy ktoś sprawuje władzę i jednocześnie się wzbogaca, zawsze pojawiają się pytania o konflikt interesów - komentuje w rozmowie z TVN24+ Andrzej Dąbrowski z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

- Mnie najbardziej zaskoczyło to, jak dobrze Donald Trump odrobił lekcję z finansowego wykorzystywania prezydentury w porównaniu z pierwszą kadencją. Wtedy nie angażował się aż tak mocno w nowe przedsięwzięcia biznesowe i nie zdobywał w ten sposób takich pieniędzy. Natomiast podczas obecnej kadencji zobaczył, jakie możliwości się przed nim otwierają i po prostu z nich skorzystał - dodaje.