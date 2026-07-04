Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata
|

Kryptowaluty, Biblie, zegarki. Trump "odrobił lekcję", zarobił krocie

Maja Piotrowska
Maja Piotrowska
Donald Trump "odrobił lekcję" z pierwszej kadencji
Donald Trump "odrobił lekcję" z pierwszej kadencji
Źródło zdj. gł.: JIM LO SCALZO / POOL/PAP/EPA
Prawie tysiąc stron liczy roczne sprawozdanie finansowe Donalda Trumpa z pierwszego roku jego drugiej kadencji. Lwią część dochodów prezydenta Stanów Zjednoczonych przyniosły przedsięwzięcia związane z kryptowalutami, ale lista źródeł zarobków jest znacznie dłuższa. - Donald Trump odrobił lekcję z finansowego wykorzystywania prezydentury - mówi Andrzej Dąbrowski, amerykanista z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.Artykuł dostępny w subskrypcji

Z opublikowanego oświadczenia majątkowego wynika, że Donald Trump - wraz żoną Melanią - osiągnęli w ubiegłym roku co najmniej 2,2 miliarda dolarów dochodów. To znacząco więcej niż w 2024 roku, gdy wykazano ponad 600 mln dol.

Trump odrabia lekcję

Sam prezydent USA przekonuje, że bogaci się z tego samego powodu, co inni Amerykanie: za jego prezydentury gospodarka po prostu rozkwita.

- Wiecie, dlaczego osiągam zyski? Bo giełda rośnie. Wszyscy osiągają zyski. (...) Dziękuję, prezydencie Trump. Wszyscy na tym korzystamy - mówił dziennikarzom.

Inaczej widzą to obserwatorzy amerykańskiej polityki. - Gdy ktoś sprawuje władzę i jednocześnie się wzbogaca, zawsze pojawiają się pytania o konflikt interesów - komentuje w rozmowie z TVN24+ Andrzej Dąbrowski z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

- Mnie najbardziej zaskoczyło to, jak dobrze Donald Trump odrobił lekcję z finansowego wykorzystywania prezydentury w porównaniu z pierwszą kadencją. Wtedy nie angażował się aż tak mocno w nowe przedsięwzięcia biznesowe i nie zdobywał w ten sposób takich pieniędzy. Natomiast podczas obecnej kadencji zobaczył, jakie możliwości się przed nim otwierają i po prostu z nich skorzystał - dodaje.

Pozostało 77% artykułu
Udostępnij:
Tagi:
Donald TrumpUSA
Maja Piotrowska
Maja Piotrowska
Dziennikarka tvn24.pl
Zobacz także:
shutterstock_2360570399
Tysiąc dolarów na start. Kto skorzysta na nowym programie Trumpa?
Ze świata
Donald Tusk
Polska szykuje drugą elektrownię jądrową. Są dwie preferowane lokalizacje
Z kraju
Donald Trump
Problem polityczny Trumpa. Firmy paliwowe osiągną rekordowe wyniki
Ze świata
Plaża, morze, wakacje, lato
Wakacyjny budżet Polaków. Większość zostanie w kraju
Turystyka
J.D. Vance
Miliony z książki, inwestycji i kryptowalut. Na czym zarabia J.D. Vance?
Ze świata
pap_20131204_0KO
"Ojciec internetu" idzie na emeryturę
Tech
shutterstock_2117281391
Rośnie kumulacja w Eurojackpot
Z kraju
shutterstock_2663145499
Wyciek danych z hoteli. "Włamywacze uzyskali dostęp"
Tech
shutterstock_2470127991
"To będzie nowy Tinder dla biznesu i naukowców"
Ze świata
rowery pociag shutterstock_2670720565_1
Pociąg bez klimatyzacji. UOKiK tłumaczy, co mogą zrobić podróżni
Turystyka
Andrzej Duda na Krynicy Forum 2024
Jest reakcja Dudy po krytyce Tuska. "Procedury zadziałały!"
Z kraju
shutterstock_2705588891
"Letnia obsesja w Polsce". Zagraniczne media o polskim fenomenie
Ze świata
Główny Inspektor Pracy apeluje o skracanie czasu pracy w upalne dni
Praca w upał. Resort podał termin wejścia w życie nowych przepisów
Dla pracownika
TANKOWANIE paliwo stacja
Dlaczego paliwa drożeją mimo tańszej ropy? Eksperci wyjaśniają
Moto
Donald Tusk w Sejmie
Premier komentuje doniesienia o ewentualnej dymisji w rządzie
Z kraju
Były prezydent Andrzej Duda stara się sprawdzić w biznesie
"Firma właśnie straciła szansę". Tusk komentuje spotkanie Dudy
Z kraju
Samochody w transporcie. Elektryczny Polestar i spalinowe Suzuki Swift
Samochody z Chin z coraz większym udziałem na polskim rynku. Na świecie sprzedaż idzie w miliony
Moto
shutterstock_2255163695
Zakup broni jednym kliknięciem. Nowe regulacje w USA budzą kontrowersje
Ze świata
Inwestor, giełda, broker, trader
Zwolnienia z podatków dla inwestycji do 100 tys. złotych. "Największa zmiana od lat"
Pieniądze
pap_20250513_05B
Zakaz korzystania z komórek w szkołach. Sejm zdecydował
Z kraju
Statki przy Cieśninie Ormuz (24.06.2025 r.)
Iran grozi "natychmiastową reakcją", ceny ropy reagują
Ze świata
wyprzedaz sale sklep galeria handlowa shutterstock_2291099143
Szał zakupów na wyprzedażach i odroczone płatności. UOKiK ostrzega
Pieniądze
mieszkania bloki shutterstock_2688919285_1
Koniec mieszkaniowego boomu? Popyt na własne M ostro w dół
Nieruchomości
lotto, loteria, pieniądze, pln, złote
Kumulacja w Lotto rośnie do pięciu milionów złotych
Pieniądze
shutterstock_2382390935_1
"Osiągnęliśmy punkt krytyczny". Branża lotnicza ostrzega przed nowym systemem
Turystyka
paszport karta pokladowa shutterstock_2684625695_1
Nowe funkcje dla podróżujących w mObywatelu
Turystyka
Klienci zwracali uwagę, że przedstawiciele handlowi przedsiębiorstw informowali ich, iż po podpisaniu nowej umowy będą płacili niższe rachunki za energię elektryczną
Rachunki za prąd po nowemu
Z kraju
pap_20231010_0ZQ
Padł rekord na lotnisku w Radomiu. Nowe połączenia
Z kraju
ryba filet smazona shutterstock_2668807759_1
Sześć grzechów nadmorskich smażalni. Na to warto uważać
Z kraju
12 Chee Hoon Avenue
Luksusowa willa przejęta. Została kupiona za pieniądze z przemytu chipów
Tech
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica