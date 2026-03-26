Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Trump sugeruje plany wobec ropy i ujawnia "prezent" Iranu

|
Donald Trump
"WSJ": Trump powiedział współpracownikom, kiedy chce zakończyć wojnę
Źródło: TVN24
Prezydent Donald Trump ocenił w czwartek, że przejęcie kontroli nad irańską ropą naftową - podobnie jak w Wenezueli - jest jedną z opcji, które rozważa. Ujawnił też, że Iran "w prezencie" pozwolił na przepłynięcie przez cieśninę Ormuz dziesięciu tankowców.

- To jest możliwość. Nie chcę o tym mówić, ale to jest możliwość - powiedział Trump, odpowiadając na pytanie dziennikarza, czy planuje przejąć kontrolę nad irańską ropą naftową.

Prezydent stwierdził, że taki model współpracy dobrze sprawdza się w Wenezueli, gdzie część przychodów z eksportu surowca otrzymują USA, a część Wenezuela, dzięki czemu kraj ten osiąga rekordowe przychody.

15 min
Donald Trump złamał własną obietnicę. "Płaci za to cenę"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Donald Trump złamał własną obietnicę. "Płaci za to cenę"

TVN24

Trump ma listę celów do zniszczenia

Podczas spotkania swojego gabinetu w Białym Domu Trump ujawnił też, na czym polegał "prezent" od Iranu, o którym wspomniał we wtorek. Miało nim być przepuszczenie przez Teheran łącznie dziesięciu tankowców przez cieśninę Ormuz. Jak stwierdził, miały to być statki pod banderą Pakistanu, który pośredniczy w negocjacjach z Iranem.

Trump podkreślał, że Iran chce zakończyć wojnę, bo "dostaje wpie...". Oświadczył przy tym, że on sam nie jest zdesperowany, a "wręcz przeciwnie": wciąż ma listę celów do zniszczenia.

Wizy zagrożeniem dla mundialu? Media: FIFA naciska na administrację Trumpa
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Wizy zagrożeniem dla mundialu? Media: FIFA naciska na administrację Trumpa

TVN24

Trump o minach: mam przeczucie

Odnosząc się do sytuacji w cieśninie Ormuz, Trump przyznał, że choć irańskie siły zbrojne zostały "zdziesiątkowane", to nawet zniszczenie 99 proc. zdolności Iranu nie gwarantuje bezpieczeństwa, bo wciąż oznacza to, że Iran mógłby rakietą zatopić statki. Przyznał, że w cieśninie mogą być rozlokowane miny, lecz nie wie, czy tak jest faktycznie.

- Ale mam przeczucie, że to się szybko oczyści - zaznaczył Trump.

Wojna USA i Izraela z Iranem trwa od 28 lutego, od tamtej pory eskalowała na więcej państw, ponieważ Teheran bombarduje kraje sąsiednie, w których są amerykańskie bazy. Z kolei Izrael przeprowadza ataki na Liban. Cieśnina Ormuz, przez którą prowadzony jest tranzyt ok. 20 proc. światowych dostaw ropy, pozostaje zablokowana od końca ubiegłego miesiąca.

OGLĄDAJ: W Sejmie o projektach w sprawie obniżenia cen paliw
sejm czarzasty

W Sejmie o projektach w sprawie obniżenia cen paliw
WYDANIE SPECJALNE

sejm czarzasty
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/GRAEME SLOAN / POOL

Udostępnij:
Tagi:
Donald TrumpUSARopa naftowaIran
Alicja Skiba
Alicja Skiba
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
Mińsk, Białoruś
USA znoszą sankcje na białoruskie ministerstwo finansów i bank
Ze świata
pap_20260310_14J
Nowy plan Tuska w sprawie paliw. "To oznacza jedno"
Maja Piotrowska
Przymusowa restrukturyzacja Getin Noble Banku
Niejawna rozprawa i decyzja NSA w sprawie Getin Noble Banku
Z kraju
paliwo benzyna stacja benzynowa shutterstock_2431576363
Słowacja z podwójnymi cenami, w Niemczech jedna podwyżka dziennie
Ze świata
Dubaj
"Nie jedź". Najwyższy stopień ostrzeżenia obowiązuje
Z kraju
Donald Tusk
Tusk: będzie zysk, będzie o czym rozmawiać
Z kraju
Antena statek GPS
Inny wymiar konfliktu. Wojna elektroniczna na Bliskim Wschodzie
Tech
Statki przy Cieśninie Ormuz (24.06.2025 r.)
Jest zgoda Iranu. Statki z tego kraju mogą przepływać
Ze świata
Donald Tusk
"To są najgrubsze armaty". Ekspert o planie rządu
Z kraju
Maciej Wróbel
Pierwszy taki traktat w Europie. "Polska jest w awangardzie"
Ze świata
Kuba, Hawana
Kryzys się pogłębia. Paraliż w służbie zdrowia
Ze świata
pap_20230311_0DN
Kurs zanurkował po słowach Tuska
Rynki
shutterstock_1202212432
Członek RPP o stopach procentowych. "Nie wykluczam"
Z kraju
Do awantury doszło na stacji paliw (zdjęcie ilustracyjne)
Ceny paliw. Jest zapowiedź premiera
Z kraju
shutterstock_1919734064
"Zapłacimy dużo więcej". Tyle kosztuje koszyk wielkanocny
Z kraju
TSUE
TSUE zdecydował w sprawie rosyjskich oligarchów. "Istotne znaczenie tych osób"
Ze świata
lotto kupon pieniadze pln shutterstock_1760323928_1_1
Rekordowa wygrana w Lotto. Bez wychodzenia z domu
Pieniądze
Parlament Europejski i decyzja w sprawie umowy celnej UE-USA
Umowa USA i Unii Europejskiej. Jest decyzja parlamentarzystów
Ze świata
pap_20240805_30A
Sprzeczne sygnały. Ceny w górę
Rynki
Uber Robotaxi
Pierwsza taka taksówka w Europie. "Potencjalnie także w innych miastach"
Tech
Diesel paliwa
Ceny paliw. Domański: to rozwiązanie prawdopodobne
Z kraju
Donald Trump
Napięcie rośnie, nerwy na rynku. "Prezydent Trump nie blefuje"
Ze świata
Zaporoska Elektrownia Atomowa
10 lat, dziesiątki miliardów. Tyle ma kosztować odbudowa sektora
Ze świata
Viktor Orban
Orban atakuje Ukrainę. "Państwo terrorystyczne"
Ze świata
Mark Zuckerberg w drodze na rozprawę sądową
20-latka pozwała Meta i Youtube. Historyczne odszkodowanie
Tech
shutterstock_2755222775
Władze reagują na ceny paliw. Będzie rekompensata
Ze świata
budynki szeregowce bloki mieszkania shutterstock_2598917403
Będą kary za hotele w domach. Rząd szykuje nowe przepisy
Nieruchomości
shutterstock_2579906415
Nowe "zjawisko" na rynku pracy. "To nie jest wyłącznie zagrożenie"
Łukasz Figielski
pap_20260306_0VQ
Prezes Poczty Polskiej odwołany
Z kraju
samochody polska ulica miasto shutterstock_2757576173
"Oni generują śmierć na drogach". Będą zmiany w Kodeksie karnym
Moto

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

