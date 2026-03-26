Trump sugeruje plany wobec ropy i ujawnia "prezent" Iranu

"WSJ": Trump powiedział współpracownikom, kiedy chce zakończyć wojnę Źródło: TVN24

- To jest możliwość. Nie chcę o tym mówić, ale to jest możliwość - powiedział Trump, odpowiadając na pytanie dziennikarza, czy planuje przejąć kontrolę nad irańską ropą naftową.

Prezydent stwierdził, że taki model współpracy dobrze sprawdza się w Wenezueli, gdzie część przychodów z eksportu surowca otrzymują USA, a część Wenezuela, dzięki czemu kraj ten osiąga rekordowe przychody.

Trump ma listę celów do zniszczenia

Podczas spotkania swojego gabinetu w Białym Domu Trump ujawnił też, na czym polegał "prezent" od Iranu, o którym wspomniał we wtorek. Miało nim być przepuszczenie przez Teheran łącznie dziesięciu tankowców przez cieśninę Ormuz. Jak stwierdził, miały to być statki pod banderą Pakistanu, który pośredniczy w negocjacjach z Iranem.

Trump podkreślał, że Iran chce zakończyć wojnę, bo "dostaje wpie...". Oświadczył przy tym, że on sam nie jest zdesperowany, a "wręcz przeciwnie": wciąż ma listę celów do zniszczenia.

Trump o minach: mam przeczucie

Odnosząc się do sytuacji w cieśninie Ormuz, Trump przyznał, że choć irańskie siły zbrojne zostały "zdziesiątkowane", to nawet zniszczenie 99 proc. zdolności Iranu nie gwarantuje bezpieczeństwa, bo wciąż oznacza to, że Iran mógłby rakietą zatopić statki. Przyznał, że w cieśninie mogą być rozlokowane miny, lecz nie wie, czy tak jest faktycznie.

- Ale mam przeczucie, że to się szybko oczyści - zaznaczył Trump.

Wojna USA i Izraela z Iranem trwa od 28 lutego, od tamtej pory eskalowała na więcej państw, ponieważ Teheran bombarduje kraje sąsiednie, w których są amerykańskie bazy. Z kolei Izrael przeprowadza ataki na Liban. Cieśnina Ormuz, przez którą prowadzony jest tranzyt ok. 20 proc. światowych dostaw ropy, pozostaje zablokowana od końca ubiegłego miesiąca.

OGLĄDAJ: W Sejmie o projektach w sprawie obniżenia cen paliw

Źródło: PAP Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/GRAEME SLOAN / POOL