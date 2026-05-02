Trump o cenach ropy: myślałem, że będzie dużo, dużo droższa

Trump: droższa ropa naftowa to bardzo niska cena za bezpieczeństwo i pokój

- Zbudowaliśmy coś wielkiego, a potem powiedziałem: teraz musimy rozbić trochę jajek. I jedyne, co mnie zaskoczyło - to, że naprawdę myślałem, iż ropa będzie (...) dużo, dużo droższa, niż się okazało - powiedział prezydent USA Donald Trump podczas przemówienia do seniorów w miasteczku dla The Villages na Florydzie.

- To znaczy, nie jest niska, na pewno nie jest niska - dodał Trump. - Ale runie w dół, jak tylko ta wojna się skończy - przewidywał.

USA i Iran nie osiągnęły jeszcze długoterminowego porozumienia pokojowego w drodze rozmów, chociaż irańskie media poinformowały w piątek o nowej propozycji Teheranu, przesłanej za pośrednictwem Pakistanu - informuje BBC.

Prezydent - który, żartując zaznaczył, że nie jest seniorem i jest dużo młodszy od swojej widowni - przekonywał, że wyższe ceny paliw są warte pokonania Iranu i zapewnienia, że nie zdobędzie broni jądrowej.

Dodał też, że nie zamierza kończyć wojny przedwcześnie, bo w przeciwnym razie mógłby być zmuszony do ponownej interwencji "za trzy kolejne lata".

Szybujące ceny ropy

Po ponad dwóch miesiącach ataków i pomimo blokady morskiej, Trump nie zdołał zmusić Iranu do denuklearyzacji i ponownego otwarcia kluczowej Cieśniny Ormuz.

W obecnej fazie wojny USA i Izraela z Iranem zarówno Waszyngton, jak i Teheran stosują blokady morskie, by zadać przeciwnikowi straty gospodarcze. Iran zablokował cieśninę Ormuz, stanowiącą kluczowy szlak eksportu ropy naftowej i skroplonego gazu ziemnego, zaś USA zablokowały wejście do Zatoki Omańskiej.

Ceny ropy naftowej Brent znajdują się obecnie na poziomie o 52 proc. wyższym, niż przed wojną z Iranem. Ceny benzyny w USA osiągnęły najwyższy poziom od 4 lat - wynoszą średnio 4,18 dol. za galon i są 1,2 dol. wyższe.

