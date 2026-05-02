Ze świata

Trump o cenach ropy: myślałem, że będzie dużo, dużo droższa

Donald Trump
Trump: droższa ropa naftowa to bardzo niska cena za bezpieczeństwo i pokój
Źródło: TVN24
Prezydent USA Donald Trump stwierdził w piątek, że spodziewał się wyższej ceny ropy po ataku USA i Izraela na Iran. - Ale runie w dół, jak tylko ta wojna się skończy - przewidywał. Wciąż jednak nie ma oznak jej końca.

- Zbudowaliśmy coś wielkiego, a potem powiedziałem: teraz musimy rozbić trochę jajek. I jedyne, co mnie zaskoczyło - to, że naprawdę myślałem, iż ropa będzie (...) dużo, dużo droższa, niż się okazało - powiedział prezydent USA Donald Trump podczas przemówienia do seniorów w miasteczku dla The Villages na Florydzie.

- To znaczy, nie jest niska, na pewno nie jest niska - dodał Trump. - Ale runie w dół, jak tylko ta wojna się skończy - przewidywał.

USA i Iran nie osiągnęły jeszcze długoterminowego porozumienia pokojowego w drodze rozmów, chociaż irańskie media poinformowały w piątek o nowej propozycji Teheranu, przesłanej za pośrednictwem Pakistanu - informuje BBC.

"Działania wojenne zakończyły się". Trump pisze do Kongresu
Dowiedz się więcej:

"Działania wojenne zakończyły się". Trump pisze do Kongresu

Trump: ceny ropy są warte pokonania Iranu

Prezydent - który, żartując zaznaczył, że nie jest seniorem i jest dużo młodszy od swojej widowni - przekonywał, że wyższe ceny paliw są warte pokonania Iranu i zapewnienia, że nie zdobędzie broni jądrowej.

Dodał też, że nie zamierza kończyć wojny przedwcześnie, bo w przeciwnym razie mógłby być zmuszony do ponownej interwencji "za trzy kolejne lata".

Giełdy w USA ostro w górę. Tak dobrego kwietnia nie było od ponad pięciu lat
Dowiedz się więcej:

Giełdy w USA ostro w górę. Tak dobrego kwietnia nie było od ponad pięciu lat

Rynki

Szybujące ceny ropy

Po ponad dwóch miesiącach ataków i pomimo blokady morskiej, Trump nie zdołał zmusić Iranu do denuklearyzacji i ponownego otwarcia kluczowej Cieśniny Ormuz.

W obecnej fazie wojny USA i Izraela z Iranem zarówno Waszyngton, jak i Teheran stosują blokady morskie, by zadać przeciwnikowi straty gospodarcze. Iran zablokował cieśninę Ormuz, stanowiącą kluczowy szlak eksportu ropy naftowej i skroplonego gazu ziemnego, zaś USA zablokowały wejście do Zatoki Omańskiej.

Co się stanie, gdy zaleją rynek ropą? Pięć konsekwencji
Dowiedz się więcej:

Co się stanie, gdy zaleją rynek ropą? Pięć konsekwencji

TVN24

Ceny ropy naftowej Brent znajdują się obecnie na poziomie o 52 proc. wyższym, niż przed wojną z Iranem. Ceny benzyny w USA osiągnęły najwyższy poziom od 4 lat - wynoszą średnio 4,18 dol. za galon i są 1,2 dol. wyższe.

Źródło: PAP, BBC

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Paulina Karpińska
Zobacz także:
Iran
Miliardowe straty Iranu na ropie. "Działa z pełną siłą"
Ze świata
W losowaniu loterii Eurojackpot 11 października 2019 roku nie padła główna wygrana
Rośnie kumulacja w Eurojackpot
Pieniądze
sklep
Czy 2 maja sklepy będą otwarte?
Handel
fabryka samochodów, aut
Groźba Trumpa "nie do przyjęcia". UE odpowiada
Moto
Paliwa benzyna
Maksymalne ceny paliw na majówkę. Ile zapłacimy w sobotę?
Moto
Prezydent USA Donald Trump
Trump uderza w UE. "Z przyjemnością informuję..."
TVN24
Sad zniszczony przez mróz w miejscowości Zakrzów
"Dla sadownictwa to jest katastrofa". Nawet stuprocentowe straty
Z kraju
Pekin
Tylko im nie Chiny nie zniosły ceł. Kara za stosunki dyplomatyczne
Ze świata
smartfon shutterstock_449254483
Nowa opłata od smartfonów, tabletów i komputerów. "Pożegnaliśmy lata 90."
Tech
krowy shutterstock_2133513775
Kontrowersyjna umowa weszła w życie. Rolnicy pełni obaw
Handel
Elon Musk (30.04.2026)
Musk pozywa Open Al. Miliarder przyznał, że nie doczytał umowy
Tech
apple store sklep szanghaj shutterstock_2708767727
Gigant technologiczny zaskakuje wynikami
Rynki
Giełda, Wall Street i Trump
Giełdy w USA ostro w górę. Tak dobrego kwietnia nie było od ponad pięciu lat
Rynki
Hawana, Kuba
Kończy się rosyjska ropa, w kraju zaczyna brakować prądu
Ze świata
lotto shutterstock_2243440457
Rośnie kumulacja w Lotto
Z kraju
ludzie tlum ulica shutterstock_1343605229-1
Większość wybiera "podwójny" dochód. "To pewnego rodzaju pułapka"
Maja Piotrowska
Addis Abeba to największe miasto i stolica Etiopii
To ma być największe lotnisko na kontynencie. Już budzi kontrowersje
Turystyka
Donald Trump
Był najdłuższy w historii. Osiągnięto porozumienie
Ze świata
Siedziba Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu
Zmiany kadrowe w agencji. Cały zarząd odwołany
Z kraju
Donald Trump
Zmiana retoryki Trumpa. Padnie rekord?
Ze świata
shutterstock_2165259211 Warszawa, Polska, 5 czerwca 2022 r. - Nowoczesny budynek mieszkalny z balkonami. Koncepcja rynku nieruchomości i problemów mieszkaniowych.
Rynek nieruchomości w Polsce. Największe miasta ze wzrostami cen
Z kraju
Elon Musk
Elon Musk na straży ludzkości. Spór z OpenAI
Tech
Zakupy
Konflikt w popularnej sieci. "Tak pracować się nie da"
Z kraju
Nowy Jork USA
PKB w USA. Taki był wzrost w pierwszym kwartale
Ze świata
Paliwa benzyna
Ceny na stacjach. Co czeka nas po majówce?
Z kraju
shutterstock_2402485723
Rekordowe kary dla przedsiębiorców. Szczegóły działalności UOKiK
Z kraju
Warren Buffett
Zmiana w kierownictwie Berkshire Hathaway. Rynek reaguje ostrożnie
Rynki
Europejski Bank Centralny EBC
Europejski Bank Centralny zadecydował w sprawie stóp procentowych
Ze świata
Fabryka VW w Dreźnie
Niemiecki gigant przed wyzwaniami. Rosnące ceny, konkurencja z Chin
Moto
piniądze
Firmy hamują podwyżki płac. Nowe dane NBP
Z kraju

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica