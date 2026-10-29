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Rozmowy Trumpa z Grokiem. "Amerykanie mają prawo o tym wiedzieć"

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Donald Trump
Trump: Wenezuela może zostać naszym 51. stanem
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: YURI GRIPAS/EPA/PAP
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Jamie Raskin i Robert Garcia, kongresmeni Partii Demokratycznej, zażądali od Donalda Trumpa zabezpieczenia wszystkich zapisów jego rozmów z Grokiem oraz innymi modelami AI. Media informowały wcześniej, że prezydent miał korzystać z chatbota, konsultując kwestie dotyczące obalenia Nicolasa Maduro w Wenezueli.

W liście opublikowanym przez portal Politico Jamie Raskin i Robert Garcia, kongresmeni Partii Demokratycznej i wiceszefowie komisji sądowniczej i nadzoru zwrócili się do Trumpa z pytaniem, czy konsultował swoje decyzje z Grokiem, chatbotem należącym do xAI Elona Muska, lub z innymi modelami sztucznej inteligencji. 

Deputowani podkreślili, że ustawa o utrwalaniu dokumentów prezydenckich nakazuje, by wszelkie rozmowy z modelami AI zostały zachowane. 

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List po doniesieniach medialnych

Kongresmeni opierali się na doniesieniach tygodnika "Time", który - powołując się na źródło bliskie prezydentowi - relacjonował, że Trump pytał Groka o to, jak obalenie Nicolasa Maduro zostanie przyjęte przez Wenezuelczyków. W odpowiedzi miał przeczytać, że Maduro jest brutalnym i niepopularnym dyktatorem, a jego usunięcie będzie prawdopodobnie świętowane przez mieszkańców Wenezueli

Po "godzinach" spędzonych z Grokiem, podczas spotkania z Elonem Muskiem w grudniu 2025 r., Trump miał uznać model za genialny. Kilka tygodni później doszło do interwencji w Wenezueli. Inne doniesienia mówiły, że modele AI zostały użyte do zaplanowania samej operacji, jak również późniejszych uderzeń na Iran.

"Jeśli amerykański prezydent opiera się na poradach politycznych przyjaznego Hitlerowi, zaprojektowanego przez Muska chatbota, który ma upodobanie do pornografii dziecięcej, aby wypełniać swoje obowiązki służbowe, Amerykanie mają prawo o tym wiedzieć" - napisali politycy w liście, czyniąc aluzje do niektórych wpisów Groka na platformie X, popierających Hitlera. Zarzucili przy tym prezydentowi, że skonsultował się z Grokiem, lecz nie z Kongresem. 

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Ostrzeżenie przez zagrożeniem

Kongresmeni zaalarmowali, że kierowanie się radą modeli AI przez prezydenta stanowi potencjalne zagrożenie ze względów cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa operacyjnego. Zwrócili także uwagę na tendencję AI do popełniania błędów oraz na manipulowanie odpowiedziami modeli przez osoby z zewnątrz. Podkreślili w tym kontekście, że Musk miał wpływ na treści generowane przez Groka. 

"Jeśli niewybrany w wyborach oligarcha wpływa na politykę USA za pośrednictwem swojego alter ego, stworzonego przez sztuczną inteligencję, Amerykanie mają prawo wiedzieć, jak podejmowane są decyzje rządowe" - napisali kongresmeni. 

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Pojmanie Nicolasa Maduro

Nicolas Maduro i jego żona Cilia Flores zostali w styczniu 2026 r. pojmani i wywiezieni z Wenezueli przez amerykańskich komandosów. Przetransportowano ich do Nowego Jorku, gdzie postawiono im zarzuty o przestępstwa dotyczące handlu narkotykami. 

Maduro kierował socjalistycznym rządem Wenezueli od 2013 r. i prowadził politykę nieprzyjazną USA. Po zatrzymaniu go przez amerykańskie siły zbrojne określał się mianem "jeńca wojennego". Wcześniej wielokrotnie oskarżał Waszyngton o zamiar obalenia go w celu przejęcia kontroli nad bogatymi złożami ropy w Wenezueli.

Źródło: PAP
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Tagi:
Donald TrumpgrokElon MuskNicolas MaduroWenezuela
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