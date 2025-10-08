Donald Trump chcę urządzić galę mieszanych sztuk walki

Premier Kanady Mark Carney ponownie był gościem w Białym Domu. Podczas spotkania Trump powołał się na "naturalny konflikt" między USA i Kanadą i próbował wyjaśnić, dlaczego państwa nie zawarły dotąd porozumienia handlowego obniżającego nałożone wzajemnie cła.

Trump: mamy naturalny konflikt

Prezydent USA żartował, że sporu handlowego z największym partnerem handlowym Ameryki nie udało się mu dopiąć, bo Carney jest "wielkim przywódcą", a on też chce być wielki.

Stwierdził, że nałożył na Kanadę i inne państwa cła, bo Ameryka była wcześniej "królem w byciu wykorzystywanym" w handlu, i dodał, że oba kraje mimo "wzajemnej miłości" mają sprzeczne interesy.

- Mamy naturalny konflikt. Mamy też wzajemną miłość (...), ale problem polega na tym, że oni chcą firmy samochodowej i ja chcę firmy samochodowej. Oni chcą stali i my chcemy stali - mówił Trump.

Trump o przyłączeniu Kanady

Mimo to amerykański przywódca przekonywał, że sąsiednim państwom uda się zawrzeć porozumienie, z którego Kanada będzie zadowolona. Obaj liderzy wielokrotnie się wzajemnie komplementowali.

Trump po raz kolejny wspomniał przy tej okazji o swojej inicjatywie przyłączenia Kanady do USA - choć w przeciwieństwie do poprzednich przypadków był to wyraźny żart.

Kiedy Carney, mówiąc o przełomowej naturze prezydentury Trumpa i jego osiągnięciach, miał wymienić najważniejsze z nich, Trump wszedł mu w słowo i zażartował: - Fuzja Kanady i Stanów Zjednoczonych.

- Nie to miałem na myśli - odparł ze śmiechem Carney.

Trump żartował również, że ze względu na swoje dążenie do aneksji Kanady i nakładane na nią cła uczynił krytykującego go Carneya bardzo popularnym wśród Kanadyjczyków.

Odnosząc się zaś do gwałtownego spadku sympatii do Ameryki wśród Kanadyjczyków, Trump zapewnił, że mieszkańcy Kanady "znów pokochają" Stany Zjednoczone.

Według badania firmy Ipsos opublikowanego w ubiegłym tygodniu, 79 proc. Kanadyjczyków mówi, że "nigdy" nie zagłosowałoby za przyłączeniem kraju do USA. We wrześniowym badaniu Ipsos 60 proc. Kanadyjczyków stwierdziło, że nigdy więcej w Kanadzie nie będzie takiego zaufania do USA, jak dawniej, co oznacza wzrost o 2 pkt. proc. w porównaniu z sierpniem.

Cła na Kanadę

Od początku swojej drugiej kadencji Trump nałożył na towary z Kanady 35 proc. cła, choć ok. połowa z nich jest zwolniona z podatku w ramach umowy handlowej USMCA, która zastąpiła porozumienie NAFTA.

Dodatkowo Trump obłożył wysokimi cłami jedne z najważniejszych towarów eksportowanych przez Kanadę - stal i aluminium (50 proc.) oraz samochody i części samochodowe (25 proc.).

Impuls w sprawie porozumień

We wtorek minister ds. handlu Kanada – USA Dominic LeBlanc przekazał, że Kanada i USA pracują nad zawarciem porozumień w sprawie stali, aluminium i energii.

LeBlanc powiedział dziennikarzom, że rozmowy obu liderów w Białym Domu miały charakter "bardziej szczegółowy" niż poprzednie – relacjonowała agencja The Canadian Press.

Media cytowały LeBlanca, który oświadczył, że spotkanie zakończyło się ustaleniem, że obaj politycy poinstruują swoich ministrów, "by szybko zawrzeć porozumienie" dotyczące stali, aluminium i energii. Publiczny nadawca CBC zwraca uwagę, że jeśli Trump przekazuje swoim urzędnikom tego rodzaju polecenia, to mają one swoją wagę.

Minister Le Blanc podkreślił, że rozmowa przywódców obu krajów była "sukcesem, pozytywna, dotycząca konkretów".

Dodał też, że zauważył po stronie administracji Trumpa chęć szybkich działań w priorytetowych kwestiach i podkreślił, że we wtorkowych spotkaniach pojawił się "rozpęd", którego nie było jeszcze rano, a dalsze rozmowy kanadyjsko-amerykańskie mogą toczyć się dalej we wtorek w godzinach wieczornych oraz w środę.

CBC podała, że jeszcze we wtorek premier Kanady spotka się z wiceprezydentem USA JD Vance'm.

