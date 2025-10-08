Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Donald Trump: mamy naturalny konflikt

Donald Trump
Donald Trump chcę urządzić galę mieszanych sztuk walki
Donald Trump stwierdził, że USA i Kanada mają "naturalny konflikt biznesowy", który starają się rozwiązać. Prezydent Stanów Zjednoczonych podkreślił, że nałożył na sąsiada i inne państwa cła, bo Ameryka była wcześniej "królem w byciu wykorzystywanym" w handlu.

Premier Kanady Mark Carney ponownie był gościem w Białym Domu. Podczas spotkania Trump powołał się na "naturalny konflikt" między USA i Kanadą i próbował wyjaśnić, dlaczego państwa nie zawarły dotąd porozumienia handlowego obniżającego nałożone wzajemnie cła.

Trump: mamy naturalny konflikt

Prezydent USA żartował, że sporu handlowego z największym partnerem handlowym Ameryki nie udało się mu dopiąć, bo Carney jest "wielkim przywódcą", a on też chce być wielki.

Stwierdził, że nałożył na Kanadę i inne państwa cła, bo Ameryka była wcześniej "królem w byciu wykorzystywanym" w handlu, i dodał, że oba kraje mimo "wzajemnej miłości" mają sprzeczne interesy.

- Mamy naturalny konflikt. Mamy też wzajemną miłość (...), ale problem polega na tym, że oni chcą firmy samochodowej i ja chcę firmy samochodowej. Oni chcą stali i my chcemy stali - mówił Trump.

Trump o przyłączeniu Kanady

Mimo to amerykański przywódca przekonywał, że sąsiednim państwom uda się zawrzeć porozumienie, z którego Kanada będzie zadowolona. Obaj liderzy wielokrotnie się wzajemnie komplementowali.

Trump po raz kolejny wspomniał przy tej okazji o swojej inicjatywie przyłączenia Kanady do USA - choć w przeciwieństwie do poprzednich przypadków był to wyraźny żart.

Kiedy Carney, mówiąc o przełomowej naturze prezydentury Trumpa i jego osiągnięciach, miał wymienić najważniejsze z nich, Trump wszedł mu w słowo i zażartował: - Fuzja Kanady i Stanów Zjednoczonych.

- Nie to miałem na myśli - odparł ze śmiechem Carney.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Sekretarz obrony USA Pete Hegseth i generałowie w bazie Quantico, 30 września 2025 roku
W prawo zwrot! Do barbera marsz!
Aleksander Przybylski
Prezydent Donald Trump udostępnił fake newsa o MedBeds
Łóżko, które leczy... Amerykę. Jak Donald Trump obudził demony
Gabriela Sieczkowska
Donald Trump
Żarty się skończyły. Donald Trump kontra śmiech
Michał Sznajder

Trump żartował również, że ze względu na swoje dążenie do aneksji Kanady i nakładane na nią cła uczynił krytykującego go Carneya bardzo popularnym wśród Kanadyjczyków.

Odnosząc się zaś do gwałtownego spadku sympatii do Ameryki wśród Kanadyjczyków, Trump zapewnił, że mieszkańcy Kanady "znów pokochają" Stany Zjednoczone.

Według badania firmy Ipsos opublikowanego w ubiegłym tygodniu, 79 proc. Kanadyjczyków mówi, że "nigdy" nie zagłosowałoby za przyłączeniem kraju do USA. We wrześniowym badaniu Ipsos 60 proc. Kanadyjczyków stwierdziło, że nigdy więcej w Kanadzie nie będzie takiego zaufania do USA, jak dawniej, co oznacza wzrost o 2 pkt. proc. w porównaniu z sierpniem.

Cła na Kanadę

Od początku swojej drugiej kadencji Trump nałożył na towary z Kanady 35 proc. cła, choć ok. połowa z nich jest zwolniona z podatku w ramach umowy handlowej USMCA, która zastąpiła porozumienie NAFTA.

Dodatkowo Trump obłożył wysokimi cłami jedne z najważniejszych towarów eksportowanych przez Kanadę - stal i aluminium (50 proc.) oraz samochody i części samochodowe (25 proc.).

Impuls w sprawie porozumień

We wtorek minister ds. handlu Kanada – USA Dominic LeBlanc przekazał, że Kanada i USA pracują nad zawarciem porozumień w sprawie stali, aluminium i energii.

LeBlanc powiedział dziennikarzom, że rozmowy obu liderów w Białym Domu miały charakter "bardziej szczegółowy" niż poprzednie – relacjonowała agencja The Canadian Press.

Media cytowały LeBlanca, który oświadczył, że spotkanie zakończyło się ustaleniem, że obaj politycy poinstruują swoich ministrów, "by szybko zawrzeć porozumienie" dotyczące stali, aluminium i energii. Publiczny nadawca CBC zwraca uwagę, że jeśli Trump przekazuje swoim urzędnikom tego rodzaju polecenia, to mają one swoją wagę.

Minister Le Blanc podkreślił, że rozmowa przywódców obu krajów była "sukcesem, pozytywna, dotycząca konkretów".

Dodał też, że zauważył po stronie administracji Trumpa chęć szybkich działań w priorytetowych kwestiach i podkreślił, że we wtorkowych spotkaniach pojawił się "rozpęd", którego nie było jeszcze rano, a dalsze rozmowy kanadyjsko-amerykańskie mogą toczyć się dalej we wtorek w godzinach wieczornych oraz w środę.

CBC podała, że jeszcze we wtorek premier Kanady spotka się z wiceprezydentem USA JD Vance'm.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: BC/kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/GRAEME SLOAN / POOL

Bez kolejek na lotniskach, bez kosztów przewalutowania w podróży. PKO Visa Infinite
Dowiedz się więcej:

Bez kolejek na lotniskach, bez kosztów przewalutowania w podróży. PKO Visa Infinite

MATERIAŁ PROMOCYJNY
Udostępnij:
TAGI:
USAKanadaDonald Trump
Zobacz także:
lotto kupon pieniadze pln shutterstock_1760323928_1_1
Padły dwie szóstki w Lotto
Z kraju
Lotnisko Hollywood Burbank
Chaos na lotniskach. Odwołane i opóźnione loty
Turystyka
Przerwy w dostawie prądu w Hawanie na Kubie
Awarie w siedmiu elektrowniach. Potężny kryzys
TVN24
shutterstock_2044480022
Kumulacja w górę. Do wygrania 200 milionów złotych
Złoto
"Spekulacyjny pęd'. Padł nowy rekord
Rynki
Premier Donald Tusk na posiedzeniu rządu w KPRM w Warszawie
"Prawdopodobieństwo, że towary trafiły do rosyjskich fabryk". Jest reakcja rządu
Z kraju
portfel, pieniądze
"Kwoty są zatrważające". ZUS i policja alarmują
Czerwona nota Interpolu
Prezes znanej firmy poszukiwany. Czerwona nota Interpolu
Z kraju
shutterstock_2192376717
Duże zwolnienia grupowe w tym mieście. Dwie branże narażone
Dla pracownika
Na telefonie komórkowym mężczyzny znaleziono zdjęcia zawierające pornografię (zdjęcie ilustracyjne)
Wojsko ostrzega. "Wysokie zagrożenie"
Tech
shutterstock_2399165519
Producent dochodzi do siebie po ataku. Jest ważna zapowiedź
Ze świata
rachunki oplaty shutterstock_2232534015
Zmiany na rachunkach za prąd. Będzie nowy projekt
Szymon Hołownia i Jaśmina
Cztery lata temu miała zmienić Polskę. Gdzie jest Jaśmina?
Z kraju
praca biuro programista progamistka shutterstock_1032637258
Tak pracuje się w Europie. Polacy w czołówce
Ze świata
Panama City
Panama na szczycie, Polska daleko. Zaskakujący ranking
Dla pracownika
pieniadze kalkulator shutterstock_2633375769
Rada Polityki Pieniężnej w akcji. "Spodziewamy się przerwy"
Wydatki Warszawy w 2025 roku
Pół roku i korekta. Nowe dane z gospodarki
Z kraju
cpk3
CPK ocenił wnioski. "Rynek dostrzega ogromny potencjał"
Z kraju
shutterstock_2623121045
Potężna inwestycja Muska. Mieszkańcy podzieleni
Tech
Paulina Hennig-Kloska
Ministra o rewolucji w sklepach: chcemy, żeby butelka nabrała wartości 
Z kraju
jedzenie weganskie shutterstock_1958331838
"Burger", "kiełbasa" i "stek". Ważne głosowanie
Ze świata
Kongres USA w Waszyngtonie
Paraliż rządu trwa. Trump rzuca oskarżeniami
Ze świata
Donald Trump
Trump ogłasza nowe cła
Moto
Holandia, Groningen
"Dzięki AI nasze kontrole stały się precyzyjne"
Tech
płacenie kartą (zdj. ilustracyjne)
Rewolucja w sklepach. Płatność kartą, gdy system nie działa
Ze świata
shutterstock_2410134973
Gigant przed trybunałem. "Jeśli wygramy, damy ci twoje pieniądze"
Tech
osaka japonia piwo asahi - Hsin Yen Huang shutterstock_2682441083
Fabryki stanęły, na półkach braki. Ważna zapowiedź koncernu
Ze świata
samochody, warszawa
Szykują się duże podwyżki dla kierowców
Moto
ulica warszawa ludzie tlum miasto przejscie shutterstock_2216128791
Bezrobocie. Polska na tle Unii Europejskiej
Dla pracownika
Nowojorska giełda
Zaskakująca inwestycja. Kurs ostro w górę
Tech

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica