Trump atakuje Hiszpanię. "Absolutnie okropne"

Trump o rozmowach z Iranem: dobrze się dogadujemy, ale kto wie

"Czy ktokolwiek przyjrzał się temu, jak źle radzi sobie Hiszpania. Ich wyniki finansowe, mimo że wnoszą prawie nic do NATO i swojej obrony wojskowej, są absolutnie okropne" - napisał prezydent USA na swojej platformie.

Wpis wskazuje, że były prezydent USA łączy ocenę gospodarki Hiszpanii z poziomem jej wydatków na cele militarne.

Dowiedz się więcej: Ataki na statki w cieśninie Ormuz

Trump krytykuje Hiszpanię

W swojej wypowiedzi Trump podkreślił, że Hiszpania niewiele wnosi w kontekście militarnym, co w jego ocenie stanowi istotny problem w kontekście funkcjonowania Sojuszu.

To kolejny przykład jego krytycznego stanowiska wobec państw członkowskich, które - według niego - nie ponoszą wystarczających kosztów wspólnego bezpieczeństwa.

Wpis zakończył jednoznacznym komentarzem: "Smutno na to patrzeć".

Trump o Hiszpanii

Trump i NATO

Nie jest to pierwszy atak prezydenta USA wymierzony w Hiszpanię. Jak podawał w ubiegłym tygodniu "Wall Street Journal", administracja Donalda Trumpa rozważa ukaranie niektórych członków sojuszu NATO, którzy jego zdaniem nie byli pomocni podczas wojny z Iranem.

"WSJ" twierdził, że szczególne niezadowolenie Waszyngtonu budziły: Hiszpania - która jako jedyny kraj NATO nie zobowiązała się do wydatków na obronność na poziomie 5 procent PKB i zablokowała przeloty amerykańskich samolotów uczestniczących w operacji irańskiej przez swoją przestrzeń powietrzną - oraz Niemcy, których czołowi politycy skrytykowali wojnę.

W marcu Donald Trump groził Hiszpanii zerwaniem wymiany handlowej. Prezydent USA oświadczył wtedy, że Hiszpania "nie współpracuje" z USA w wojnie przeciwko Iranowi.

