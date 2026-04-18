Trump atakuje Hiszpanię. "Absolutnie okropne"

Oprac. Jan Sowa
|
Donald Trump
Trump o rozmowach z Iranem: dobrze się dogadujemy, ale kto wie
Źródło: Reuters
Donald Trump skrytykował sytuację finansową Hiszpanii oraz jej zaangażowanie w NATO. W krótkim komentarzu wskazał na - jego zdaniem - bardzo słabe wyniki kraju i niewystarczający wkład w obronność.

"Czy ktokolwiek przyjrzał się temu, jak źle radzi sobie Hiszpania. Ich wyniki finansowe, mimo że wnoszą prawie nic do NATO i swojej obrony wojskowej, są absolutnie okropne" - napisał prezydent USA na swojej platformie.

Wpis wskazuje, że były prezydent USA łączy ocenę gospodarki Hiszpanii z poziomem jej wydatków na cele militarne.

Ataki na statki w cieśninie Ormuz
Dowiedz się więcej:

Ataki na statki w cieśninie Ormuz

Trump krytykuje Hiszpanię

W swojej wypowiedzi Trump podkreślił, że Hiszpania niewiele wnosi w kontekście militarnym, co w jego ocenie stanowi istotny problem w kontekście funkcjonowania Sojuszu.

To kolejny przykład jego krytycznego stanowiska wobec państw członkowskich, które - według niego - nie ponoszą wystarczających kosztów wspólnego bezpieczeństwa.

Wpis zakończył jednoznacznym komentarzem: "Smutno na to patrzeć".

Źródło: Truth Social

Trump i NATO

Nie jest to pierwszy atak prezydenta USA wymierzony w Hiszpanię. Jak podawał w ubiegłym tygodniu "Wall Street Journal", administracja Donalda Trumpa rozważa ukaranie niektórych członków sojuszu NATO, którzy jego zdaniem nie byli pomocni podczas wojny z Iranem.

"WSJ" twierdził, że szczególne niezadowolenie Waszyngtonu budziły: Hiszpania - która jako jedyny kraj NATO nie zobowiązała się do wydatków na obronność na poziomie 5 procent PKB i zablokowała przeloty amerykańskich samolotów uczestniczących w operacji irańskiej przez swoją przestrzeń powietrzną - oraz Niemcy, których czołowi politycy skrytykowali wojnę.

W marcu Donald Trump groził Hiszpanii zerwaniem wymiany handlowej. Prezydent USA oświadczył wtedy, że Hiszpania "nie współpracuje" z USA w wojnie przeciwko Iranowi.

Jan Sowa
Jan Sowa
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
Prezydent Karol Nawrocki
"Prezydent doskonale wie". Rzecznik rządu uderza
Z kraju
shutterstock_2396796981
Stek tylko z krowy. Unia stawia granice na talerzu
Ze świata
shutterstock_2491807625_1
Blady strach padł na banki. Oto powód
Łukasz Figielski
Statki przy Cieśninie Ormuz (24.06.2025 r.)
Ataki na statki w cieśninie Ormuz
Ze świata
Peter Magyar
Wznowienie Przyjaźni. Magyar zapowiada rozmowy w Moskwie
Ze świata
shutterstock_2668499347
Problem z paliwem. Wstrzymują loty
Ze świata
Ormuz – cieśnina
Zwrot Iranu w sprawie cieśniny Ormuz
Ze świata
Scott Bessent
USA zmieniają zdanie w sprawie sankcji na Rosję
Ze świata
Giełda, Wall Street, Nowy Jork
Historyczny wynik na Wall Street. Takiej sytuacji nie było od 34 lat
Rynki
paliwo stacja benzynowa shutterstock_2755419285
Tyle zapłacimy za paliwo w weekend
Z kraju
ropa pole naftowe shutterstock_678829744
USA znowu luzują sankcje na rosyjską ropę
Ze świata
shutterstock_2044480022
120 milionów do wygrania w Eurojackpot
Z kraju
Donald Trump
Trump: Iran zgodził się na wszystko. Czy na pewno?
Ze świata
złoto, sztabki złota, sejf shutterstock_1952706502
Prezes NBP: polskie złoto w USA jest bezpieczne
Ze świata
shutterstock_1073396321
Rośnie sprzedaż obligacji skarbowych. Eksperci prognozują nowy rekord
Z kraju
PASAY, PH - NOV 16 - Stoisko Seres na drodze testowej Auto Focus w dniu 16 listopada 2024 roku w Pasay, Filipiny. Auto Focus - samochód osobowy z siedzibą na Filipinach
Chińskie elektryki pomogą kierowcom w potrzebie. Nietypowe rozwiązanie
Moto
technologie kwantowe
Czas na technologie kwantowe. Debiut branżowej spółki na GPW
Z kraju
Ormuz – cieśnina
Polska pomoże w trwałym otwarciu cieśniny Ormuz. Europejskie rozmowy
Ze świata
Wieża kontroli lotów na Lotnisku Chopina
Co z paliwem lotniczym? Jest oświadczenie Komisji Europejskiej
Ze świata
Ormuz – cieśnina
Media: Iran może ponownie zamknąć cieśninę Ormuz
Ze świata
shutterstock_370595594
Wyciekły dane polskich użytkowników ze znanej platformy
Tech
Diesel paliwa
"Dalszy spadek cen". Tyle zapłacą kierowcy
Moto
bitcoin pln shutterstock_785272210
Szkody liczone w setkach milionów złotych. Prokuratura wszczyna śledztwo
Z kraju
Ormuz – cieśnina
Tak rynek zareagował na otwarcie cieśniny Ormuz
Rynki
social media shutterstock_2564867453
"Naprawdę dopracowany atak". Nowe oszustwo na popularnej platformie
Tech
Ormuz – cieśnina
Iran otwiera cieśninę Ormuz dla żeglugi handlowej
Ze świata
Miłosz Motyka
"3 mld zł to jest oszczędność dla Polaków". Korzyści rządowego pakietu
Z kraju
19 kwietnia poinformowano, że rurociągiem Przyjaźń płynie przez Białoruś w kierunku zachodnim zanieczyszczona ropa
Jest termin wznowienia transportu ropy rurociągiem Przyjaźń
Ze świata
ziemniaki shutterstock_2716266501
Spółki-słupy i zagraniczne ziemniaki. Rolnicy alarmują
Handel
Poseł oszukany metodą "na policjanta", stracił 150 tysięcy złotych (zdj. ilustracyjne)
Powstanie portal eLicytacje. Majątek dłużników do kupienia przez internet
Z kraju

