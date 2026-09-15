Ze świata Mocna reakcja żony Trumpa Juniora na doniesienia o prezencie prokremlowskiego oligarchy Oprac. Krzysztof Krzykowski |

Wzajemne ataki Rosji i Ukrainy mimo ogłoszenia Trumpa Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/NEIL HALL

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Bettina Trump - wcześniej Anderson - skomentowała doniesienia portalu ProPublica, który napisał, że rosyjski oligarcha Umar Kriemliow opłacił wesele pary na prywatnej wyspie na Bahamach.

Żona Trumpa Juniora o poślubnej imprezie

W poście na Instagramie podpisanym przez nią i jej męża zaznaczyła, że Rosjanin nie był na ich ślubie, który odbył się w towarzystwie tylko rodziny, a jedynie opłacił dwa dni zabawy po ślubie.

"Ten weekend (...) nigdy nie miał być naszym weekendem ślubnym. Kiedy nasze pierwotne plany się zmieniły, po prostu postanowiliśmy pobrać się wcześniej i przybyliśmy na już zaplanowany weekend jako nowożeńcy" - napisała.

Dodała też: "Nasz drogi przyjaciel Umar bardzo hojnie zorganizował dla nas dwie niesamowite noce imprezy PO naszym ślubie".

Bettina Trump o prezencie ślubnym

Synowa prezydenta USA zarzuciła portalowi to, w jaki sposób opisał gest oligarchy. "To niefortunne, że coś tak osobistego i radosnego można przedstawić jako coś politycznego lub złowrogiego tylko ze względu na to, kim ktoś jest lub skąd pochodzi" - napisała.

"Przyjaźń nie wymaga motywacji politycznej. Hojność nie wiąże się automatycznie z ukrytymi zamiarami. A czasami prezent ślubny to po prostu prezent ślubny" - zaznaczyła była modelka, druga żona Trumpa Juniora.

Według ProPubliki Rosjanin zapłacił za wynajęcie wyspy (100 tys. dolarów za noc) i pokaz fajerwerków (70 tys.).

Kim jest Kriemliow?

Kriemliow to prezes sponsorowanego przez Gazprom Międzynarodowego Stowarzyszenia Bokserskiego (IBA) i były członek bliskiego Władimirowi Putinowi gangu motocyklowego Nocne Wilki.

Urodzony jako Umar Lutfułojew, jest również bliskim współpracownikiem Aleksieja Rubieżnoja, szefa Służby Bezpieczeństwa Prezydenta i wiceszefa Federalnej Służby Ochrony (FSO). Według rosyjskiego portalu Projekt szef IBA ma za sobą kryminalną przeszłość, a dzięki znajomości z szefem ochroniarzy Putina zyskał m.in. kontrolę nad szeregiem firm bukmacherskich w Rosji.

Miał też tuż przed weselem Trumpa Juniora uczestniczyć w rosyjskiej delegacji towarzyszącej Putinowi w wizycie w Chinach.

Jak pisze ProPublica, jest też zaangażowany w pracę organizacji Zdrowa Ojczyzna, która - według ukraińskich władz - bierze udział w programie wywożenia i indoktrynacji dzieci z Ukrainy.