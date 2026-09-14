Ze świata Media: prokremlowski oligarcha opłacił wesele Trumpa Juniora Oprac. Wiktor Knowski |

Donald Trump o medialnych doniesieniach w sprawie przekazania Iranowi map baz Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Bloomberg

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Według portalu Kriemliow, były członek gangu motocyklowego Nocne Wilki, a obecnie m.in. prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Bokserskiego (IBA), wydał setki tysięcy dolarów na wynajęcie wyspy na Bahamach oraz pokaz fajerwerków, a jego zespół brał udział w organizacji trzydniowej imprezy.

Według dokumentów, na które powołuje się ProPublica, środki miały pochodzić ze związanego z IBA dubajskiego konta. Przynajmniej do niedawna stowarzyszenie było finansowane przez Gazprom i zostało wykluczone z organizacji turnieju bokserskiego na Igrzyskach Olimpijskich m.in. ze względu na nieprzejrzyste finanse.

"Rosyjski kontyngent" na weselu Trumpa Juniora

ProPublica odnotowuje, że rzecznik Trumpa Jr. nie zaprzeczył informacjom o opłaceniu wesela. Zaznaczył jednak, że Kriemliow jest "osobistym przyjacielem Dona", którego poznał w środowisku myśliwych. Rzecznik jego brata Erica oświadczył jednak, że nie zna nikogo takiego jak Kriemliow. Rzecznicy Trumpa Jr. i Kriemliowa zaznaczyli, że nie łączą ich więzy biznesowe.

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Według ProPubliki w weselu Donalda Jr. udział wzięło ok. 50 osób, a wśród nich był "duży rosyjski kontyngent", którego obecność miała budzić zdziwienie wśród reszty gości stosunkowo intymnego zgromadzenia. Był tam m.in. Aleksandr Łagutin, który pracował na wysokich stanowiskach w firmach zbrojeniowych i energetycznych.

Na ślub syna nie przybył sam prezydent Donald Trump, który wówczas tłumaczył to m.in. wojną z Iranem.

Bliski współpracownik Kremla

Kriemliow, urodzony jako Umar Lutfułojew, jest bliskim współpracownikiem Aleksieja Rubieżnoja, szefa Służby Bezpieczeństwa Prezydenta i wiceszefa Federalnej Służby Ochrony (FSO). Rosyjski portal Projekt podał, że szef IBA ma za sobą kryminalną przeszłość, a dzięki znajomości z szefem ochroniarzy Putina zyskał m.in. kontrolę nad szeregiem firm bukmacherskich w Rosji. Miał też tuż przed weselem Trumpa Jr. uczestniczyć w rosyjskiej delegacji towarzyszącej Putinowi w wizycie w Chinach.

Cytowani przez portal eksperci ds. bezpieczeństwa narodowego wyrazili zaniepokojenie przyjęciem przez Trumpa Jr. pieniędzy oligarchy.

- Jeśli to ja płacę za twój ślub, w pewnym momencie będziesz mi coś winien - powiedział Frank Montoya Jr., emerytowany funkcjonariusz FBI, który piastował wysokie stanowiska w kontrwywiadzie.

- Oligarchowie tacy jak Kriemliow często działają w porozumieniu z rosyjskim rządem. Choć nie jest jasne, czy w tym przypadku tak się stało, Trump Jr. postawił się w niepewnej sytuacji - dodał.

Zaznaczył, że "to powinno być nie do pomyślenia dla syna prezydenta".

Donald Trump Jr. nie pełni żadnej formalnej roli w administracji Trumpa, lecz według doniesień mediów jest ważnym doradcą ojca i bierze udział w wyborze politycznych nominatów na stanowiska w administracji. Jednocześnie współprowadzi rodzinny biznes, firmę kryptowalutową oraz założył prywatny klub w Waszyngtonie dla przedstawicieli elit polityki i biznesu.

ProPublica - to działający od niemal dwóch dekad portal zajmujący się dziennikarstwem śledczym. Jego dziennikarze wielokrotnie byli laureatami nagród Pulitzera.