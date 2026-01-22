Sektor "w stanie embrionalnym". Eksperci o zachciance Trumpa

Trump: Grenlandia to jest nasze terytorium Źródło: TVN24

Wartość zasobów Grenlandii możliwych do zagospodarowania w obecnych warunkach oceniono na ok. 186 mld dol. "Bogactwo surowcowe Grenlandii jest dziś głównie na papierze" - ocenił Polski Instytut Ekonomiczny.

Metale ziem rzadkich na Grenlandii

W Tygodniku Gospodarczym PIE napisano, że dwa z trzech grenlandzkich złóż tzw. metali ziem rzadkich - Kvanefjeld i Tanbreez - zalicza się do największych na świecie.

Według cytowanych przez Instytut amerykańskich służb geologicznych, Grenlandia posiada ok. 1,5 mln ton rezerw metali ziem rzadkich, co plasuje ją na 8. miejscu na świecie. Inne szacunki, mówiące o 36 mln ton, odnoszą się do kategorii zasobów, które - w przeciwieństwie do rezerw - nie muszą być ani ekonomicznie opłacalne, ani technicznie możliwe do wydobycia.

Instytut przypomina, że Grenlandia dysponuje również m.in. litem, grafitem, cynkiem, wolframem, tytanem, miedzią, a także ropą naftową i gazem.

Bardzo uproszczoną próbę wyceny potencjalnych zasobów surowcowych Grenlandii przedstawili analitycy American Action Forum, szacując je na 4,4 bln dol., podczas gdy wartość samych rezerw - a więc zasobów możliwych do zagospodarowania w obecnych warunkach - oceniono na ok. 186 mld dol.

Grenlandia - sektor górniczy

Dodatkowo - jak zaznaczył Polski Instytut Ekonomiczny - mimo wydania 147 licencji eksploracyjnych, "sektor górniczy na Grenlandii jest w stanie embrionalnym". Od drugiej wojny światowej na wyspie funkcjonowało zaledwie 9 kopalń, z czego obecnie czynne są tylko dwie: Lumina, gdzie wydobywa się anortozyt, oraz kopalnia złota Nalunaq.

W najbliższych latach planowane jest natomiast uruchomienie projektów Amitsoq, Malmbjerg oraz Tanbreez, gdzie miałyby być wydobywane odpowiednio: grafit, molibden i metale ziem rzadkich.

Instytut wskazuje, że rozwój górnictwa ograniczają klimat, wysokie koszty i restrykcyjne regulacje środowiskowe. Bariery logistyczne pogłębia szczątkowa infrastruktura - mniej niż 100 mil dróg oraz porty o niskiej przepustowości. Koszty pracy, transportu i energii są wysokie, a lokalna siła robocza ograniczona. Ponadto, po wyborach w 2021 r. zablokowano projekt w Kvanefjeld z uwagi na współwystępowanie uranu - przypomina Instytut.

Zasoby minerale Grenlandii

Zachcianka Trumpa

Prezydent USA Donald Trump wysuwa roszczenia do Grenlandii - autonomicznego terytorium Danii - i sugeruje zajęcie wyspy siłą. Zagroził też nałożeniem karnych ceł na państwa europejskie sprzeciwiające się jego planom aneksji wyspy. W środę ogłosił jednak, że nie nałoży ceł na osiem europejskich krajów, które miały wejść w życie 1 lutego w reakcji na ich postawę wobec jego roszczeń dotyczących wyspy.

Oświadczył też, że opracowano ramy przyszłego porozumienia w sprawie Grenlandii. Na forum w Davos Trump uchylił się od odpowiedzi na pytanie, czy według ogłoszonego przez siebie porozumienia USA obejmą własność nad wyspą. Stwierdził jedynie, że Stany Zjednoczone otrzymają wszystko, czego chciały i że będzie to "długoterminowa" umowa.

Grenlandia Źródło: PAP

