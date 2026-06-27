Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

100 procent. Trump grozi Europie

|
Donald Trump
Donald Trump o Polsce i Karolu Nawrockim: poparłem go, a on wygrał
Źródło wideo: Reuters, TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/Aaron Schwartz / POOL
Donald Trump zagroził, że nałoży 100-procentowe stawki celne na towary z państw, które zdecydują się wprowadzić podatek od usług cyfrowych. Debaty nad wprowadzeniem daniny toczą się między innymi w Polsce.

"Wiele krajów europejskich dyskutuje o rychłym wprowadzeniu podatku od usług cyfrowych dla amerykańskich firm. Niektóre z tych krajów są bliskie wprowadzenia tego podatku. Niniejszym pragniemy poinformować, że każdy kraj, który nałoży taki podatek, zostanie natychmiast obciążony 100-procentowym CŁEM na wszystkie towary wysyłane do Stanów Zjednoczonych Ameryki" - napisał Trump na swojej platformie Truth Social.

"To CŁO zastąpi umowy handlowe zawarte z tym krajem, niezależnie od tego, czy zostały wdrożone, podpisane, czy nie" - dodał.

Trump o cłach i podatku cyfrowym
Trump o cłach i podatku cyfrowym
Źródło zdjęcia: Truth Social

Cła Trumpa a podatek cyfrowy

Prezydent USA nie wymienił państw, które ma na myśli, jednak dyskusje nad wprowadzeniem podatku, który objąłby wpływy amerykańskich gigantów technologicznych, toczą się w szeregu krajów, w tym w Polsce, a według Euronews także Belgii, Czechach, Łotwie, Słowacji, Słowenii i Norwegii. Dyskusje na temat zwiększenia obowiązującej daniny trwają między innymi we Francji.

W Polsce od 2020 roku istnieje 1,5 procentowy podatek od usług VOD, który obciąża platformy streamingowe. Ministerstwo Cyfryzacji ogłosiło plany wprowadzenia 3-procentowego podatku, który miałby objąć również innych gigantów cyfrowych. Jak dotąd jednak projekt ten nie posunął się naprzód. Negatywnymi konsekwencjami tego ruchu groził między innymi ambasador USA w Polsce Tom Rose.

Bruksela reaguje na groźbę Trumpa

Komisja Europejska oświadczyła, że Unia Europejska i jej państwa członkowskie mają suwerenne prawo do regulowania działalności gospodarczej.

Służby prasowe KE przekazały mediom, że obowiązujące podatki "z założenia nie mają charakteru dyskryminacyjnego i w równym stopniu dotyczą wszystkich dużych przedsiębiorstw, niezależnie od kraju ich pochodzenia".

KE podkreśliła, że UE jest gotowa do szybkiej odpowiedzi na wszelkie nieuzasadnione jednostronne działania, jednocześnie pozostając otwartą na wypracowanie globalnego rozwiązania zgodnego z ustaleniami państw grupy G7.

Gdzie obowiązuje podatek od usług cyfrowych

Według Tax Foundation, w ramach UE podatek od usług cyfrowych obowiązuje w siedmiu państwach: Francji, Hiszpanii, Włoszech, Austrii, Danii, Węgrzech i Portugalii.

Poza UE takie podatki wprowadziły również Wielka Brytania, Szwajcaria i Turcja. Ich zakres i wysokość znacznie się od siebie różnią.

Umowa handlowa Europy z USA

Amerykański urząd przedstawiciela ds. handlu (USTR) prowadzi obecnie postępowanie badające nieuczciwe praktyki handlowe dotyczące rzekomej dyskryminacji amerykańskich firm cyfrowych na rynku UE. To może posłużyć jako podstawa do nałożenia nowych ceł. Mimo to dotychczas przedstawiciele Waszyngtonu zapewniali, że jeśli UE dochowa swojej części umowy handlowej, USA również dochowają swojej części, tj. górnego limitu ceł na towary z UE na poziomie 15 procent.

Rada Unii Europejskiej w czwartek formalnie przyjęła przepisy wdrażające umowę handlową z USA.

Obecnie, od czasu unieważnienia większości ceł Trumpa przez Sąd Najwyższy i wprowadzenia przez prezydenta nowych ceł globalnych bazowy podatek od importu wynosi 10 procent. To ma się jednak zmienić w lipcu, kiedy cła te stracą ważność. Wtedy zastąpić je mają nowe cła wprowadzone na podstawie dochodzeń w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych.

OGLĄDAJ: TVN24
pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
ZOBACZ TAKŻE:
51 min
Karol Nawrocki
"Bardzo odważny" ruch prezydenta. "Mimo całego sceptycyzmu, muszę wyrazić się pozytywnie"
TVN24
40 min
tymieniecka_wojtyla_scl
Alarmowała o pedofilii. Co zrobił papież?
Tajemnica korespondencji
53 min
Amira Smajic
Była wtyką dziennikarzy w półświatku. Przypadkiem odkryli druzgocącą prawdę
Źródło: PAP
Tagi:
Donald TrumpUSACłaCła Donalda TrumpaWojna celnaEuropaUnia EuropejskaPodatekPodatek cyfrowyAdministracja Donalda Trumpa
Alicja Skiba
Alicja Skiba
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
KIJOW shutterstock_2131674583_1
Ponad 160 umów. Minister o wpływie napięć na biznes
Ze świata
eurojackpot wyniki losowania loteria
Potężna wygrana w Eurojackpot
Pieniądze
TANKOWANIE STACJA PALIWO
Ceny paliw w weekend
Moto
shutterstock_2299730623
Krótka panika, szybki powrót. "Choć na chwilę wyrwać się z domu"
Maja Piotrowska
paliwo paliwa stacja benzynowa shutterstock_1191986164
Droższe paliwo już w przyszłym tygodniu? Prognozy analityków
Moto
shutterstock_1879258678
Pesa kontynuuje współpracę z Kijowem. Witalij Kliczko ujawnił szczegóły
Konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy
Początek nowych kontraktów w Gdańsku. Kowal: biznes jest zadowolony
upał lato gorąco
Dostawy prądu w upały. "Nie wprowadzamy żadnych obowiązkowych ograniczeń"
Konferencja ministry Agnieszki Dziemianowicz-Bąk
Ochrona pracowników w czasie upałów. Zwołano nadzwyczajne posiedzenie
Dla pracownika
JSW
Problemy finansowe JSW. "Skoro my zaciskamy pasa do krwi, to co poświęca druga strona?"
Szklana Manufaktura - Drezno
Największe cięcia etatów od 89 lat. To nawet 100 tysięcy miejsc pracy
Moto
Stacja paliw (zdjęcie ilustracyjne)
Wyższe ceny paliw w weekend. Tyle mają wynosić
Moto
gastronomia restauracja shutterstock_522191554
VAT w gastronomii pod lupą. Rzecznik interweniuje
OpenAI ChatGPT
Nowy model OpenAI z ograniczonym dostępem. Co z debiutem giełdowym?
Tech
upal lato slonce budowa praca robotnik inzynier shutterstock_2465936279_1
Pracują w upale na placu budowy. "Jak mała szklarnia"
Dla pracownika
Fotowoltaika
Ekstremalne upały, moc w fotowoltaice. Apel do użytkowników
Łukasz Figielski
Ropa, pole naftowe, Syria
Zmiana w cenach ropy. Rynek ocenia sytuację w cieśninie Ormuz
Rynki
kobieta dlon telefon shutterstock_2371328613
Seniorzy toną w zaległościach. Prawie 12 miliardów złotych długu
Dla seniora
Koronacja Karola III kosztowała 71 miliony funtów
Pierwszy monarcha, który ujawnił swoje podatki. Tyle król Karol płaci fiskusowi
Ze świata
Lotto
Rośnie kumulacja w Lotto i Lotto Plus
Pieniądze
temat paliwa
Ceny na stacjach w piątek. Ile zapłacimy za tankowanie?
Moto
Radosław Sikorski
Milionowe inwestycje we Lwowie bez polskich firm. Sikorski: może to i lepiej
Ze świata
slodycze herbatniki ciasteczka shutterstock_422891836_1
Znana sieć wycofuje herbatniki. Ostrzeżenie
Andrzej Domański na XVI Europejskim Kongresie Finansowym
"Polskie firmy rosną". BGK pomoże w odbudowie Ukrainy
plaza wakacje parasol shutterstock_1142848757
Tyle Polacy zamierzają wydać na wakacje
Turystyka
26319156
Polskie myśliwce za ukraińskie drony. Wiceminister obrony o kulisach rozmów
Ze świata
Ukraine International
Współpraca lotnicza z Ukrainą. Klimczak: chcemy być kluczowym partnerem
Zakupy
Zakupy w pierwszy weekend wakacji dłuższe o jeden dzień
Handel
Ajay Banga
Ile pieniędzy potrzeba na odbudowę Ukrainy? Prezes Banku Światowego odpowiada
Ze świata
pln pieniadze shutterstock_2612869397
Nadchodzą limity płatności gotówką. Ekspert: możliwy opór społeczny
Pieniądze

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica