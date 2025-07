Należą one do brytyjsko-irackiego biznesmena Salima Ahmeda Saida, który za pomocą sieci firm i łapówek dla irackich władz miał ukrywać pochodzenie eksportowanej ropy jako ropy irackiej. Surowiec trafiał do kupców z państw zachodnich.

"Jasno dał do zrozumienia prezydent Trump"

- Jak jasno dał do zrozumienia prezydent Trump, zachowanie Iranu doprowadziło do jego zdziesiątkowania. Podczas gdy miał on wszelkie możliwości wyboru pokoju, jego przywódcy wybrali ekstremizm - powiedział w oświadczeniu minister finansów Scott Bessent. Zapowiedział przy tym dalsze nasilanie presji ekonomicznej, aby "zakłócić dostęp reżimu do zasobów finansowych, które napędzają jego destabilizujące działania".